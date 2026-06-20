Ключевые моменты:

Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена из-за героизации УПА, однако для окончательного вступления этого решения в силу еще подпись должен поставить премьер Дональд Туск.

Польша не допустит евроинтеграции тех, кто не готов отказаться от «культа тоталитаризма и насилия», заявили в Варшаве.

Премьер-министр Польши считает, что у Украины в данном вопросе «не хватает тактичности», но у Зеленского не было намерения сознательно оскорбить поляков.

Зеленского лишают ордена Белого Орла: официальное заявление

О решении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла президент Польши Кароль Навроцкий объявил вечером 19 июня. В соцсети X он объяснил, что орден Белого Орла — это символ наивысшего доверия и особой благодарности польского народа, требующий уважения к фундаментальным ценностям страны.

Поводом для отзыва награды стало то, что президент Украины согласился присвоить одной из частей Вооруженных сил Украины почетное наименование «Героев УПА».

Польский президент отдельно акцентировал внимание на том, что этот шаг не направлен против простых украинцев и не означает смены курса в сфере безопасности. Навроцкий прямо назвал Путина преступником, а Россию — агрессором, подчеркнув, что Польша останется защитником суверенитета и территориальной целостности Украины, так как российские амбиции угрожают всей Европе:

— Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу для безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось.

Тем не менее, Варшава категорически не согласна с героизацией УПА, которую в польском обществе считают ответственной за жестокие убийства мирных польских граждан.

Навроцкий предупредил, что путь Украины в ЕС напрямую зависит от готовности честно признать ошибки прошлого. По его словам, объединенная Европа строилась на отказе от культа насилия, и Польша не допустит в Евросоюз тех, кто этого не понимает.

Впрочем, польские СМИ сразу уточнили важную юридическую деталь: чтобы это решение окончательно вступило в силу, его еще предстоит одобрить и подписать премьер-министр Польши Дональд Туск.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Туск высказался помягче. Он отметил, что Владимир Зеленский явно не пытался намеренно оскорбить Польшу, принимая решение по названию подразделения ВСУ. Однако Туск добавил, что украинской стороне в подобных исторических вопросах явно «не хватает тактичности».

Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в апреле 2023 года. Награду ему лично вручил занимавший тогда пост президента Польши Анджей Дуда во время официального визита украинского лидера в Варшаву. Награда была присуждена за заслуги в углублении отношений между странами, укреплении безопасности и защиту прав человека.

Что Навроцкий говорил об УПА раньше: резкая смена позиции

Интересно, что еще несколько лет назад Кароль Навроцкий смотрел на исторические споры между Киевом и Варшавой совершенно иначе. В 2023 году, когда тогдашний президент Польши Анджей Дуда только вручал Зеленскому этот самый орден Белого Орла, Навроцкий занимал пост главы Института национальной памяти Польши. И тогда он считал недопустимым вмешиваться во внутренние дела Украины из-за разных взглядов на историю.

Более того, на тот момент польский чиновник не видел ничего крамольного в том, что украинцы считают своими национальными героями лидеров освободительного движения Степана Бандеру и Романа Шухевича.

«Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не предъявлял никаких претензий», — открыто заявлял тогда Навроцкий.

Читайте также: «Здесь Одесса настоящая»: что больше всего поразило поляка на легендарном Привозе