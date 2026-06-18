Ключевые моменты:

Украинские беспилотники нанесли мощный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне, парализовав его работу.

В Крыму и Донецкой области Силы обороны поразили ключевые логистические артерии врага – мосты, используемые для военных перевозок.

Зеленский назвал удары по Москве и Ростову справедливым ответом на российский террор.

Украинская ПВО ночью сбила 4 баллистические ракеты и 212 вражеских беспилотников.

Дальнобойные «санкции» Украины: пылают Московский НПЗ и нефтебаза в Ростове

Сегодня утром, 18 июня 2026 года, украинские ударные дроны совершили массированный налет на Москву. Мэр российской столицы подтвердил факт атаки. По информации СБУ и Генерального штаба ВСУ, зафиксированы точные прилеты по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.

На территории завода-гиганта вспыхнул масштабный пожар – верифицировано как минимум 5 точек горения. По предварительным данным, разрушены резервуарный парк, установки первичной и вторичной переработки сырой нефти, а также установки гидроочистки дизельного топлива.

Этот завод перерабатывал более 12 млн тонн нефти в год для нужд российской армии, а также обеспечивал ключевые объемы бензина и более половины дизельного горючего для всего столичного региона РФ и местных аэропортов.

Атаку на российскую столицу уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона. Совершенно справедлив ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину».

Кроме того, в Ростовской области РФ Силы обороны поразили нефтебазу «Гуково», которую оккупанты использовали для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов для нужд своих войск. Также по результатам доразведки Генштаб подтвердил уничтожение крупных нефтехранилищ врага в Ярославской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае, которые были атакованы ранее в июне.

Удары по логистике: разрушены мосты в Крыму и на Донбассе

Параллельно украинские защитники перерезали важные логистические узлы захватчиков. В районе Раздольного во временно оккупированном Крыму наши воины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал. В Донецкой области под удар попал автомобильный мост через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное. Оба объекта активно использовались врагом для военных перевозок.

Кроме этого, по информации Генштаба ВСУ, точными ударами поражены:

командный пункт оккупантов в районе Соледара;

склады горюче-смазочных материалов в Мариуполе и Пятиполье;

склад материально-технического обеспечения в районе Бойковского на Донетчине.

Как атаковал противник: ПВО Украины сбила 216 целей

В свою очередь, в ночь на 18 июня враг устроил масштабную атаку на Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил 7 баллистических ракет «Искандер-М/С-400» и рекордные 239 ударных БпЛА. Примечательно, что кроме привычных «Шахедов» (включая реактивные модификации), россияне применили дроны типов «Гербера», «Италмас» и беспилотники-имитаторы «Пародия» для отвлечения внимания.

Украинские авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ провели тяжелейшую боевую работу. По состоянию утро 18 июня противовоздушная оборона сбила и подавила 216 целей: 4 баллистические ракеты и 212 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 26 ударных БпЛА на 9 различных локациях, еще в 7 местах зафиксировано падение обломков.

Информация о последствиях уточняется.