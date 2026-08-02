Ключевые моменты:

Украинская ПВО ночью уничтожила или подавила 109 из 133 вражеских беспилотников.

Июль стал рекордным месяцем по количеству российских ракетных ударов по Украине.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по Саратовскому НПЗ, аэродрому «Энгельс» и другим военным объектам РФ.

Беспилотники также атаковали нефтеперерабатывающий завод и склад Wildberries на территории России.

Украинская ПВО обезвредила более сотни беспилотников

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками различных типов, в том числе Shahed, «Гербера», «Италмас», баражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами.

По данным Воздушных сил ВСУ, к 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 109 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 24 ударных беспилотников в 19 локациях, а также падение обломков еще в трех местах.

Также напомним, что сегодня, 2 августа, Украина отмечает День Воздушных сил ВСУ

Июль-2026 стал рекордным по количеству российских ракетных ударов

По подсчетам агентства AFP, в июле Россия выпустила по территории Украины 376 ракет – это более чем вдвое больше, чем в июне.

Главной целью российских атак оставался Киев.

Особую тревогу вызывает рост применения баллистических ракет. Только за июль Россия использовала 126 таких ракет, тогда как за весь 2024 год их было около 200-300. По оценкам AFP, украинским силам удалось перехватить менее трети этих целей.

По теме: В июле Россия выпустила по Одесской области рекордное количество ракет за всю войну

Дроны атаковали Саратовский НПЗ и склад Wildberries

Ночью «неизвестные добрые» беспилотники атаковали ряд объектов на территории России.

По сообщениям российских властей и мониторинговых ресурсов, под удар попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, а также аэродром «Энгельс». Губернатор Саратовской области подтвердил атаку, заявив о повреждении гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.

По предварительной информации мониторинговых каналов, на территории Саратовского НПЗ могли быть повреждены сразу несколько важных технологических установок. Их остановка способна повлиять на работу всего предприятия.

Кроме того, утром беспилотники атаковали склад Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области. До этого аналогичные удары уже фиксировались по логистическим центрам компании в Пензе, Перми, Сарапуле и Казани.

Генштаб подтвердил удары по стратегическим объектам РФ

Генеральный штаб ВСУ официально сообщил, что в ночь на 2 августа Силы обороны Украины поразили ряд военных и логистических объектов на территории России.

Под удар попали:

Саратовский нефтеперерабатывающий завод;

аэродром стратегической авиации «Энгельс»;

нефтебаза «Людиновская» в Калужской области;

место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Навли Брянской области.

Также 1 августа украинские военные нанесли удары по пунктам управления российских БпЛА в Курской области РФ, а также на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

По данным Генштаба, на Саратовском НПЗ и аэродроме «Энгельс» зафиксированы попадания и пожары.

Вы также можете узнать: Морская блокада Одессы: какие новые нарративы начала продвигать российская пропаганда.