Ключевые моменты:

Дрон повредил помещения и оборудование астрономической обсерватории ОНУ им. Мечникова

Телескопы уцелели

Обучение студентов и научная работа продолжаются

В Одессе дрон повредил астрономическую обсерваторию

По словам руководителя обсерватории, ударной волной выбиты десятки дверей — входных и внутренних, выломаны замки, повреждены навесы. Во многих зданиях также выбиты окна. Поврежден и купол телескопа — самая заметная особенность научного сооружения.

Персонал — охрана и сотрудники — не пострадали, так как во время обстрела находились в подвальном помещении главного здания обсерватории, которое выполняет функцию укрытия.

— Частично поврежден купол старинного раритетного телескопа XIX века английской фирмы «Кук и сыновья», но сам телескоп уцелел, — рассказал Николай Кошкин. — Уцелело и другое оборудование — рабочий телескоп КТ-50 и старинный телескоп «Меридианное кольцо» (астрономический телескоп), однако помещение, в котором он находится, значительно пострадало.

Обучение студентов продолжается, как и научная работа обсерватории.

Напомним, что в ту же ночь россияне повредили здание польского консульства в Одессе.

Увидеть другие страшные последствия ночного удара РФ по городу можно в нашем фоторепортаже с мест прилетов.

Больше подробностей о работе обсерватории ОНУ имени Мечникова можно узнать из статьи — «Дорога к звездам: чем удивляет Одесский планетарий».