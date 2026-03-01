Ключевые моменты:
- США за первые часы операции нанесли около 900 ударов по объектам в Иране.
- Иран выпустил по американским силам около 300 баллистических ракет.
- Иранские СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи.
- КСИР объявил о масштабной операции возмездия.
Удары США по Ирану: военная операция и ракетные атаки
По данным телеканала Fox News, за первые 12 часов операции Вооружённые силы США нанесли почти 900 ударов по иранским объектам. Атаки проводились с суши, воздуха и моря, в том числе с использованием беспилотников.
Иран, в свою очередь, выпустил по американским силам около 300 баллистических ракет за сутки. По оценкам американских военных, у Тегерана остаётся до 4 тысяч ракет разной дальности. Сообщается, что одна из ракет попала на территорию штаба 5-го флота США в Бахрейне, повредив склад и радиолокационную систему. Однако в Пентагоне заявили, что это не повлияло на выполнение миссии.
По прогнозам американского командования, для полного подавления иранской системы ПВО потребуется ещё несколько дней. Операция может продлиться несколько недель, однако решение о её сроках принимает президент США.
Гибель Али Хаменеи и реакция Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«Хаменеи, один из самых больших злодеев в истории, мертв. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов…» — написал он.
Позже иранские государственные СМИ подтвердили, что Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате совместных ударов Израиля и США. Он возглавлял Исламскую Республику с 1989 года и играл ключевую роль в военной и ядерной стратегии страны.
Временное руководство страной перешло к президенту Масуду Пезешкиану, главе судебной власти и одному из членов Совета стражей Конституции — согласно статье 111 Конституции Ирана.
Пезешкиан назвал ликвидацию Хаменеи «тяжким преступлением» и заявил, что Иран переходит к стадии полномасштабного возмездия. По его словам, ответ Тегерана будет жёстким и масштабным.
По информации телеканала Al Jazeera, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории Исламской Республики» против Израиля и американских военных баз.
Военные эксперты отмечают, что ситуация остаётся крайне напряжённой. США и их союзники заявляют, что знают местонахождение иранского высокообогащённого урана, однако признают, что доступ к нему затруднён.
Путин теряет союзников – Сибига
Российский диктатор Владимир Путин за последний год потерял ближайших союзников — Ассада, Мадуро и ХаменеиОб . заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
“Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. И падение Путина однажды неизбежно. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день. Путин потерял трех своих ближайших друзей. Он не помог ни одному из них”, — отметил Сибига.