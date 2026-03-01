Ключевые моменты:

США за первые часы операции нанесли около 900 ударов по объектам в Иране.

Иран выпустил по американским силам около 300 баллистических ракет.

Иранские СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи.

КСИР объявил о масштабной операции возмездия.

Удары США по Ирану: военная операция и ракетные атаки

По данным телеканала Fox News, за первые 12 часов операции Вооружённые силы США нанесли почти 900 ударов по иранским объектам. Атаки проводились с суши, воздуха и моря, в том числе с использованием беспилотников.

Иран, в свою очередь, выпустил по американским силам около 300 баллистических ракет за сутки. По оценкам американских военных, у Тегерана остаётся до 4 тысяч ракет разной дальности. Сообщается, что одна из ракет попала на территорию штаба 5-го флота США в Бахрейне, повредив склад и радиолокационную систему. Однако в Пентагоне заявили, что это не повлияло на выполнение миссии.

По прогнозам американского командования, для полного подавления иранской системы ПВО потребуется ещё несколько дней. Операция может продлиться несколько недель, однако решение о её сроках принимает президент США.

Гибель Али Хаменеи и реакция Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Хаменеи, один из самых больших злодеев в истории, мертв. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов…» — написал он.

Позже иранские государственные СМИ подтвердили, что Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате совместных ударов Израиля и США. Он возглавлял Исламскую Республику с 1989 года и играл ключевую роль в военной и ядерной стратегии страны.

Временное руководство страной перешло к президенту Масуду Пезешкиану, главе судебной власти и одному из членов Совета стражей Конституции — согласно статье 111 Конституции Ирана.

Пезешкиан назвал ликвидацию Хаменеи «тяжким преступлением» и заявил, что Иран переходит к стадии полномасштабного возмездия. По его словам, ответ Тегерана будет жёстким и масштабным.

По информации телеканала Al Jazeera, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории Исламской Республики» против Израиля и американских военных баз.

Военные эксперты отмечают, что ситуация остаётся крайне напряжённой. США и их союзники заявляют, что знают местонахождение иранского высокообогащённого урана, однако признают, что доступ к нему затруднён.

Путин теряет союзников – Сибига

Российский диктатор Владимир Путин за последний год потерял ближайших союзников — Ассада, Мадуро и ХаменеиОб . заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

“Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. И падение Путина однажды неизбежно. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день. Путин потерял трех своих ближайших друзей. Он не помог ни одному из них”, — отметил Сибига.