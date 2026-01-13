По данным ОВА, в результате массированного удара повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт.

обстріл Одеси 13 січня 2026 рік

В результате атаки серьезно пострадал Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Повреждения разной степени зафиксированы в двух городских детских садах. Погибших среди работников и учащихся нет; на местах работают комиссии по оценке ущерба.

Обстріл ліцею в Одесі 13 січня 2026 року

В лицее выбито почти 200 окон, пробита стена, а помещения бухгалтерии и архива полностью выгорели.

