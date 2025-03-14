Любительская астрономия — один из видов хобби, который включает наблюдение, съемку или исследование космических объектов и явлений. За каждую открытую комету любители-астрономы получают премию от международного сообщества в размере трех тысяч долларов.

Интересный факт! Неооруженным глазом на ясном ночном небе можно увидеть лишь до пяти тысяч звезд.

Первый телескоп собрал сам

В 2009-м на собственном дворе исследователь обустроил частную обсерваторию, которая зарегистрирована в Центре малых планет (MPC, Гарвард), в подразделении «Международного астрономического союза», под номером L33.

Свой первый телескоп из линз очков, приобретенных в «Оптике», он собрал в десятилетнем возрасте из любопытства. Но первые наблюдения за Луной и планетами произвели на Николая такое впечатление, что он навечно влюбился в звездное небо.

Астрономическое хобби исследователю прибыли не приносит, однако требует немалых капиталовложений, потому что профессиональное оборудование — не из дешевых. Средства, необходимые на приобретение оборудования, астроном зарабатывает предпринимательством.

О метеорных дождях и открытии переменных звезд

— В начале 2000-х детское увлечение «начало прогрессировать», и я решил серьезно заняться любительской астрономией. За пять лет перепробовал разные телескопы, а на свое 30-летие приобрел желанный прибор. Некоторое время собирал оборудование для строительства домашней обсерватории, которую несколько лет переделывал, — рассказал Николай Мишевский, — Недавно дополнительно смонтировал любительский радиотелескоп-интерферометр, чтобы наблюдать за метеорными потоками.

— Какие наблюдения для вас самые интересные?

— Каждое из них интересное. Я наблюдаю за новыми малыми телами Солнечной системы, метеорными потоками, кометами, астероидами, экзопланетами, переменными и суперновыми звездами. Основная же тема моих наблюдений — переменные звезды. И я — член Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд, которая координирует работу исследователей всего мира и обеспечивает доступ к полученным нами данным для профессиональных астрономов.

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В общем имею собственные открытия около десятка суперновых звезд, 150 новых переменных звезд, а уточнил параметры 70 переменных звезд. Замечу, что открытие переменной звезды — это не открытие новой звезды на небе как таковой. Например, всем нам хорошо известны созвездия Большой и Малой Медведиц, вот у нескольких звезд, которые мы видим каждую ночь, я открыл переменность блеска или уточнил ее тип. Мои результаты профессиональные астрономы использовали при написании научных статей.

— Известно, что вы также соавтор открытия новых астероидов и комет.

— Моя обсерватория входит в Украинскую группу наблюдателей метеорных потоков, ведь ежесуточно на Землю падает около 200 тысяч космических «гостей». Совместно с европейскими коллегами мы осуществляем мониторинг активности метеорных потоков. На моем счету — подтверждение открытий и определение орбит трех астероидов и одной кометы, которые залетели в нашу Солнечную систему.

В целом комет наблюдал много. А вот с межзвездной кометой, открытой 30 августа 2019 года нашим астрономом-любителем Геннадием Борисовым, получилась и вовсе интересная вещь. Он немного раньше меня подал в Международный центр малых тел координаты нового объекта, а я своими данными лишь подтвердил его открытие и считаюсь сооткрывателем. Интересно, что межзвездная комета Борисова, которая направлялась от Солнца в направлении созвездия Кассиопеи, оказалась еще и первым наблюдаемым реликтом своей планетной системы.

Где-то за год до этого события мои метеорные камеры зафиксировали невиданный метеоритный дождь. За шесть секунд «насыпало» с десяток метеоров. Программа, анализирующая записи, определила, что это звездопад Гемениды. Впоследствии по моему ролику, выложенному на нашем сайте, был подготовлен доклад на научную конференцию по астрономии.

Соединенные Сатурном

— Родные разделяют ваше увлечение?

— Конечно. Меня все время поддерживала и поддерживает моя жена Татьяна. К сожалению, мне не повезло признаться ей в любви под звездами. Но когда я показал ей в окуляр телескопа Сатурн, то впечатления у нее остались яркие и незабываемые. С тех пор прошло лет двадцать, а она до сих пор в разговорах с кем-то рассказывает момент встречи с далекой планетой. Так что можно сказать, что наша семья окольцована Сатурном.

— Земляки посещают вашу обсерваторию?

— Дети и взрослые раньше наведывались частенько. Сейчас помещение обсерватории я в очередной раз переоборудовал.

Как-то в школе провел лекцию о Солнечной системе и исследованиях космоса. Возможно, кто-то и станет астрономом. Я готов предоставить свою обсерваторию в распоряжение юных исследователей космического пространства. Сейчас общаюсь и обмениваюсь опытом со многими коллегами, отечественными и зарубежными. Есть единомышленник, земляк из соседнего села Гандрабуры, который устроил обсерваторию под Одессой.

Кстати, 16 марта отмечается Международный день планетариев, так что это еще один повод почерпнуть знания по астрономии, в том числе и в обсерватории Николая Мишевского.

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