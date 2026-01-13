Ключевые моменты

Российские обстрелы в ночь на 13 января повредили польское консульство в Одессе.

Сотрудники дипучреждения не пострадали.

Спикер МИД Польши назвал атаку «ночью террора» и выразил уважение команде МИД в Украине

Люди не пострадали

В ночь на 13 января российские обстрелы повредили польское консульство в Одессе. К счастью, ни один из сотрудников учреждения не пострадал.

Спикер МИД Польши Мацей Вевиор выразил уважение всей команде МИД, работающей в Украине.

«Еще одна ночь русского террора. В результате ночной бомбардировки поврежден польский консулат в Одессе. Никто из наших сотрудников не получил травм. Большое уважение всей команде МИД, работающей в Украине», – отметил Вевиор.

В настоящее время детали о степени разрушений и перспективе работы консульства пока уточняются.

Напомним, массированный удар российских дронов в ночь на 13 января покинул город с поврежденными энергетическими и социальными объектами. Шесть человек пострадали, жилые дома и транспорт подверглись разрушениям. В нашем фоторепортаже можно увидеть масштабы последствий.