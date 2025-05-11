Парк – для лучшего наблюдения

Одесская обсерватория – одна из старейших в Украине – начала работу в 1871 году. Построена она по проекту выдающегося архитектора Александра Бернардацци, спроектировавшего также здание одесской филармонии.

Вестибюль обсерватории украшает астрономическая пентаграмма, на которой каждой планете соответствует день недели. А на площадку к телескопу ведет узорная винтовая лестница.

Находится обсерватория в парке имени Шевченко. И астрономы утверждают, что разбит он был, в частности, и для того, чтобы удобно было вести наблюдения – избежать светового загрязнения. Но вскоре рядом с обсерваторией городские власти разместили Луна-парк, затем – электроподстанцию.

Несмотря на «световой смог» и войну, научная работа в обсерватории продолжается. Для этого используют телескоп, выводящий изображение на компьютер.

– Наша обсерватория принимает участие в патрулировании звездного неба, – Рассказывает ее сотрудник, кандидат физико-математических наук Владимир Ющенко. – Несколько лет назад мимо нас со стороны Солнца пролетел первый внегалактический астероид Оумуамуа. Обнаружили его над Гавайями. Это был очень большой объект, пролетевший очень близко к нам. Мы его увидели, когда было максимальное сближение.

Звездный патруль

Лет 20 назад специалисты Одесской обсерватории производили телескопы. В настоящее время государство в их изготовлении не заинтересовано. А на территории обсерватории до сих пор лежат составные части телескопа, которые оказались не нужны: огромное стекло, основа для линзы и крепежная арматура.

– Это обычное стекло – круглое и толстое. Чтобы сделать из него линзу, понадобится несколько лет работы на шлифовальном станке. Сейчас телескоп со схожим размером линзы работает на нашей наблюдательной станции в Маяках. Он тоже выполняет функцию патрулирования звездного неба. Большое количество таких телескопов работает по всему миру. И, если обнаружится какой-нибудь опасный объект, нас могут заранее предупредить. Ведь некоторые из них, пролетая близко от Земли, могут представлять большую опасность, – говорит Владимир Ющенко. – На станции в Крыжановке работает метеорный патруль. Если смотреть на небо в течение ночи, в среднем можно увидеть около 10 метеоров, падающих звезд – маленьких камешков размером в полсантиметра.

Солнечные вспышки и черные пятна: что видят в Одесской обсерватории

Наблюдают астрономы и за происходящими на Солнце процессами. Сейчас ученые отмечают пик солнечной активности. Наблюдается он каждые 11 лет. И, согласно статистическим данным, на эти периоды приходится большинство войн и революций.

Если на Солнце произойдет очень сильная вспышка – у жителей Земли могут быть большие проблемы, отмечает Владимир Ющенко. Как, например, в 1859 году – когда произошло событие Кэррингтона, названное по имени английского астронома, который первым определил его.

– Когда вспышка дошла до нашей планеты, большая часть приборов перегорела, перестала работать связь. На тот момент – телеграф. Если бы подобное событие произошло сейчас, то у нас могли бы быть большие проблемы с электроникой, мы бы на время остались без электричества, – рассказывает ученый. – Но сегодня такой сбой можно предупредить. Первая информация о вспышке доходит до нас за восемь минут. А дальше у нас есть в среднем от одних до двух суток, пока выбрасываемое Солнцем вещество долетит до нашей планеты. И если мы переведем приборы в более безопасный режим, то они сохранятся.

Испытывают ухудшение самочувствия в этот период и люди, страдающие гипертонией, нервными расстройствами. Но зато, благодаря солнечным вспышкам, одесситы смогли полюбоваться полярным сиянием. И в этом году астрономы снова ожидают это необычное в наших широтах оптическое явление.

Мы тоже смогли отметить на Солнце только черные пятна. В ходе экскурсии посетители планетария могут посмотреть на дневное светило в телескоп. Оснащен он особой тонировкой, что уменьшает интенсивность солнечного излучения. А если фильтры отключить и поднести к окуляру бумагу – она загорится, утверждают специалисты.

Как высотная застройка чуть не погубила уникальный телескоп

На Луну во время вечерних экскурсий, а если повезет – не будет облачности – и днем, ​​экскурсанты могут посмотреть в старинный телескоп. Куплен он был на средства мецената доктора Иванова, сотрудника медицинского факультета университета, в 1886 году. Телескоп, произведенный английской фирмой «Кук и сыновья» – гордость обсерватории.

– Я много лет работаю на этом телескопе и могу с уверенностью сказать, что по своим характеристикам он ничуть не уступает многим современным аналогам, – утверждает Владимир Ющенко. – Качество изображения ничуть не хуже. Телескоп позволяет увидеть планеты с очень большим увеличением. И даже отдельные кратеры. Когда телескоп использовался в качестве научного инструмента, вместо объектива устанавливалась камера. Тогда обсерватория сделала более ста тысяч снимков звездного неба. Фотографии представляют огромный научный интерес. По количеству это третья подобная коллекция в мире.

Оборудован телескоп часовым механизмом. Благодаря ему он может вращаться с угловой скоростью нашей планеты. Во время наблюдения телескоп не нужно подстраивать, как обычный, любительский – объект не выходит из виду.

В 2019 году телескоп нужно было полностью реставрировать. Лидерсовский бульвар активно застраивался высотками. И одно из зданий оказалось настолько тяжелым, что грунт, на котором расположена обсерватория, на несколько градусов просел в сторону моря. В результате – часовой механизм уже не мог точно следовать за небом. Реставрация свершилась опять-таки на деньги спонсора.

Когда можно посетить планетарий?

Более современный телескоп, работающий с использованием зеркал, расположен в зале планетария. Управляется он электроникой. С помощью пульта можно набрать название звезды – и телескоп найдет его сам.

Во время лекции на сферическом куполе планетария можно увидеть в режиме реального времени, где расположена орбитальная космическая станция и спутники, посмотреть на нашу планету и город из космоса, познакомиться с картой Солнечной системы, увидеть, какие объекты приближаются к нашей планете. И узнать еще множество интересных и удивительных вещей.

Обычно планетарий проводит вечерние экскурсии – в 18.00-20.00. До войны, по словам Владимира Ющенко, экскурсии могли начаться и в 11-12 вечера. Сегодня, из-за комендантского часа, это невозможно и очень мешает работать – ведь летом темнеет поздно. В прошлом году раз в месяц лекции проходили с 12:00 до 05:00 – как раз до окончания комендантского часа. Тогда можно было увидеть все планеты. Но проводить такие экскурсии довольно тяжело, и сейчас эту практику прекратили.

Как записаться на экскурсию

До войны планетарий проводил экскурсии для школ. Но сейчас они проходят очень редко. Да и астрономии нет в школьной программе. Владимир считает, что изучать эту науку очень важно.

– Звездное небо мы можем использовать вместо компаса, календаря и даже навигатора. Сейчас, когда есть GPS-навигация, это вроде бы и не нужно. Но, с другой стороны, – вспышка на Солнце, и навигация не работает. Нам везет, что пока оно ведет себя очень спокойно. Но, возможно, сильные вспышки на Солнце еще будут, – считает астроном. – К тому же, когда в этом году Трамп закрыл разведывательные данные, GPS практически перестал работать даже в гражданской версии.

Занятий со студентами тоже стало меньше.

– Когда я учился на физическом факультете, у нас было более 100 человек на курсе, – вспоминает ученый. – Сейчас – всего около 10 человек. За последние 20 лет детей, которые могут свободно обращаться с физикой и математикой, гораздо меньше. Хотя есть те, кто занимается этими предметами. И если ребенок хочет написать работу по астрономии, он может прийти к нам. Ему в этом помогут специалисты. Для детей, интересующихся астрономией, в течение учебного года здесь работает бесплатный кружок.

Новые научно-познавательные программы собирают в Одесском планетарии любознательных всех возрастов еженедельно.

На случай воздушной тревоги в старинном подвале обустраивается укрытие – стены здесь толщиной более метра. Уже проведен вай-фай, есть вода. Расставлены скамейки и доска, где дети могут рисовать.

Анонсы программ размещены на странице планетария в Facebook.

Можно заказать и индивидуальную экскурсию. Запись – по телефону: (098) 498-54-44 с 11:00 до 22:00 или в директе Instagram.