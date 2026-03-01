Ключевые моменты:

РФ на переговорах заявила, что готова принять гарантии безопасности для Украины от США, однако по территориальному вопросу согласия нет.

За сутки зафиксировано 158 боевых столкновений, противник атаковал 123 дронами.

Потери армии РФ составили 870 человек, уничтожены танки, артсистемы и склады с боеприпасами.

Переговоры Украины и России: что известно о гарантиях безопасности

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что во время переговоров российская сторона заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины, предложенные США.

По его словам, он верит в возможность переговорного процесса, поскольку это может привести к завершению кровопролития и обеспечить будущее государству. Однако на данный момент стороны не достигли согласия по территориальным вопросам. Также нет договоренности о возможной встрече лидеров Украины, США и России.

Буданов отметил, что Россия прямо заявила о готовности принять предложенные США гарантии безопасности и «будет вынуждена» согласиться с ними. Предполагается, что механизм гарантий может быть запущен параллельно с завершением войны, хотя окончательной позиции по этому вопросу пока нет.

Также Кирилл Буданов заявил, что у страны есть свой определенный календарный график для достижения мира с Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я бы иначе на это смотрел. Есть понятный нам определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Ибо все может колебаться в зависимости от развития событий. Но тем не менее, он существует. Более менее мы в нем сейчас действительно двигаемся», — сказал руководитель ОП.

Ситуация на фронте: бои, обстрелы и потери за сутки

В ночь на 1 марта российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 дронов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 13 беспилотников в семи локациях, а также падение обломков в четырех местах.

С ночи враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Пока информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки произошло 158 боевых столкновений.

На Гуляйпольском направлении противник 45 раз пытался продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Мирного и ряда других населенных пунктов.

На Покровском направлении украинские военные остановили 25 атак в районах Торецкого, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов.

Заявления Минобороны России о захвате населенного пункта Беляковка в Днепропетровской области не соответствуют действительности. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил девятый армейский корпус Вооруженных сил Украины.

«Подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять определенные задачи на этом направлении. Ситуация находится под контролем, осуществляется системная работа по нанесению противнику потерь в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

За сутки армия РФ нанесла два ракетных удара, 80 авиаударов и сбросила 241 управляемую авиабомбу. Также противник применил 8613 дронов-камикадзе и осуществил 3604 обстрела, в том числе 63 — из реактивных систем залпового огня.

В ответ подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника. Были поражены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей, а также передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии в районе Орлинского. Удары также нанесены по районам сосредоточения живой силы врага в Белгородской области России и ряде населенных пунктов Украины.

Общие потери российских войск за сутки составили 870 человек. Украинские защитники уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства ПВО, 1722 беспилотника оперативно-тактического уровня и 181 единицу автомобильной техники.