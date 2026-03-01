Ключевые моменты:

В школьный музей передали фрагменты сбитого над Любашевщиной БпЛА;

Все экспонаты проверены и полностью обезврежены;

Учитель подчеркивает: прикасаться к обломкам дронов категорически опасно.

Образовательные учреждения в условиях полномасштабной войны все чаще сочетают обучение с формированием культуры безопасности. Особенно это касается предмета «Защита Украины», где теоретические знания напрямую связаны с реальными рисками военного времени.

В подобных случаях важно, чтобы информация о боевых артефактах основывалась на проверенных данных, комментариях специалистов и соблюдении норм безопасности.

Материал подготовлен на основе свидетельств ветеранов боевых действий и преподавателя курса «Защита Украины» — офицера запаса и участника российско-украинской войны. Все экспонаты, о которых идет речь, прошли проверку и обезвреживание соответствующими службами, что подтверждает их безопасность для образовательного процесса.

Части сбитого над Любашевщиной «шахеда» передали в школьный музей

Музейная экспозиция кабинета «Защита Украины» Любашевского лицея №2 недавно пополнилась частями вражеского БпЛА, сбитого над Любашевщиной.

Обломки «шахеда» передал школьникам 61-летний участник боевых действий в Афганистане Олег Грищенко.

Сегодня около сотни военных артефактов, добытых украинскими военнослужащими в боях с российскими захватчиками, служат школьникам практическими пособиями. Экспонаты проверены и полностью обезврежены.

Преподаватель школьного курса «Защита Украины», младший лейтенант запаса, ветеран российско-украинской войны Сергей Бондаренко рассказал, что такие экспонаты редко попадают в школьный музей.

Чаще всего с озимых полей их забирают представители правоохранительных органов и взрывотехники.

— У нас есть лишь небольшой фрагмент разорванного «шахеда», который в прошлом году наделал беды в Петровке. Его передали правоохранители. Есть часть беспилотника, сбитого возле Демидовки, — рассказал педагог. — Также есть два вражеских беспилотника — их сбили из дроновых ружей на подлете к нашим позициям, а передал наш земляк Сергей Антоненко. Поступают трофеи из родной Железной бригады, от комбата десантников Владимира Сичкаря. Что касается этого «шахеда», то от него остались фрагменты хвостовой части, электрообмотка и некоторые платы без опознавательных знаков.

«Афганец» Олег Грищенко рассказал, что на сбитый «шахед», оставивший глубокую воронку на озимом поле неподалеку от его села, наткнулись охотники и сообщили местной власти. Еще два беспилотника упали после поражения ПВО возле соседних сел. Староста успел забрать двигатель, чтобы передать правоохранителям. А он подобрал на месте «посадки» несколько фрагментов фюзеляжа.

— Считаю, что ученикам они нужны — теперь учителю будет что демонстрировать старшеклассникам при изучении российской беспилотной техники, — добавил Олег Грищенко.

— Обломки сбитого «шахеда» ни в коем случае нельзя трогать, — подчеркивает любашевский педагог Сергей Бондаренко.

На уроках безопасности учитель объясняет детям риски, ведь подростки часто проявляют интерес к найденным обломкам. И вопрос информированности становится крайне важным для сохранения жизни.

Боевой офицер объясняет своим ученикам, что любой неизвестный предмет может взорваться. А сбитый или приземлившийся беспилотник может содержать остатки взрывчатого вещества.

Некоторые модификации способны самостоятельно подрываться при попытке вмешательства или спустя время.

Министерство обороны также призывает граждан не публиковать в соцсетях фотографии обломков дронов, на которых виден бортовой номер беспилотника.

Ранее мы рассказывали о «железной руке Хохла» — одессите с металлическими костями, который мечтает снова воевать.

Читайте также: Родилась в день его плена: нацгвардеец с Одесчины впервые обнял дочь после 4 лет неволи.