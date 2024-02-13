Кубей: чем уникально самое большое село в Одесской области

Кубей («средоточие») — самое большое село Одесской области. Расположено на западе Болградского района, на правом берегу реки Карасулак, которая имеет также название Кайнаки (тюрк. «кайнак» — «источник, родник»). Карасулак впадает в самое большое озеро Украины – Ялпуг.

«Кубей», по версии историка Аполлона Скальковского, «означает «средоточие», это, вероятно, был центр рода».

Две стороны большого села

Главная особенность этого села – его внушительные размеры. Некогда здесь проживало 6,5 тысячи человек. Сегодня жителей меньше, но полноценно продолжают работать две общеобразовательные школы и одна музыкальная.

Не менее интересен национальный состав села – тут проживают болгары и гагаузы. Причем каждая этническая группа занимает свою часть села. Испокон веков, да и сейчас, село условно разделено на «болгарскую» сторону и «гагаузскую». Но, несмотря на это, вражды между этими народами не существует – смешанные браки сделали свое дело. Каждая группа бережет родной язык. Но, что интересно, почти все гагаузы знают болгарский язык, а вот болгарам гагаузский дается тяжело.

Откуда взялись кубейские катакомбы?

Малоизвестным фактом о Кубее является наличие в нем катакомб. Открыли подземелья в начале XIX века, когда жители села начали оборудовать под своими домами погреба. То, что вырытые ходы — дело рук человеческих, сомнению не подлежит, но кто, когда, а главное, зачем их выкопал, остается тайной. Из поколения в поколение передаются легенды, согласно которым эти катакомбы прорыли ногайцы — чтобы было где прятаться от врагов. Так ли это – неизвестно. Карты подземных лабиринтов тоже не существует. Периодически происходят обвалы возле домов и по улицам села, которые местные жители стараются засыпать песком, а образовавшиеся ходы замуровывают глиной. Говорят, что ранее этими ходами из села можно было дойти до самой Молдовы. Официальной информации о состоянии катакомб на сегодняшний день нет.

Музей, в котором живут

Здесь трепетно относятся к традициям. Именно поэтому на территории села находится дом-музей «Стара къща» (старый дом), экспонаты для которого были собраны местными жителями.

Не так давно в селе появился еще один уникальный дом. Таковым его сделал хозяин – Александр Полибза. Он купил его для того, чтобы в нем жить и сохранять старые традиции жизненного уклада болгар. Поэтому каждый уголок жилища больше похож на музей. В нем из современных вещей только электричество и телефон. Зато есть действующий ткацкий станок, старинная печь и множество сундуков, набитых коллекциями старинной одежды. Дом этот также является туристической локацией для приезжих.

Творческие и хозяйственные люди

Кубейские женщины – настоящие хозяйки. В первую очередь они пекутся о порядке в доме, поэтому ранним утром первым делом подметают территорию перед домом и во дворе. И регулярно белят деревья, облагораживают придомовую территорию. То, что они отменно готовят все блюда национальных болгарской и гагаузской кухонь – также неоспоримый факт.

А еще кубейцы наделены особыми творческими способностями. На базе местного Дома культуры работают несколько народных фольклорных коллективов. Свое творчество дарят миру два гагаузских поэта Иван Киор и Виталий Бошков.

Также кубейцы любят играть в шашки-шахматы. Более шестидесяти лет тут работает шахматно-шашечный клуб «Темп», основанный школьным учителем химии и физики Василием Буюкли.

Любимый праздник местных болгар и гагаузов — Трифон Зарезан, который отмечают 14 февраля. В этот день они устраивают праздничное шествие, среди хозяев выбирают «Царя Трифона», который делает первый надрез виноградной лозы на урожай, готовят традиционные блюда и пьют вино.

Вот такое оно, многоликое, самое большое село в Одесской области!