Панцирь мега-черепахи и 80-летний пузырек йода: одесские катакомбы продолжают поражать находками (фото)

Исследования катакомб (каменоломен) Одессы и Одесской области продолжаются. Продолжаются и удивительные находки, обнаруженные в них. Мы беседуем с геологом, неутомимым исследователем катакомб, сотрудником ОНУ им. И.Мечникова Константином Прониным.

Исследования одесских катакомб продолжаются

Константин рассказывает, что недавно окончилась еще одна экспедиция команды одесских исследователей катакомб, в которой приняли участие 12 человек:

«Это была трехсуточная экспедиция по изучению Усатовских катакомб – самого большого в мире подземного лабиринта. Целью экспедиции было комплексное изучение одного из их южных участков: составление их схемы, поиски реликвий, сохранившихся со времен отработки каменоломен и времен войн; геологические и микроклиматические наблюдения в подземельях и так далее. Экспедиция проводилась под эгидой Усатовского поселкового совета».

Председатель совета Юрий Мокавейчук уже несколько лет содействует изучению усатовских катакомб, которые для исследователей являются интереснейшим объектом. А вот для поселкового совета и жителей Усатово – серьезнейшей проблемой, осложняющей жизнь, так же как и катакомбы в Одессе. В процессе работ были составлены схемы новых участков запутанных подземных лабиринтов, (несколько километров), разрабатывавшихся во второй половине 19 века, вероятнее всего, с 1870-х годов и до конца 1930-х годов.

Сюрпризы одесских катакомб: и шлем времен Первой мировой, и папиросная бумага

Стоит только поражаться тем находкам, которые были обнаружены во время этой экспедиции – из разнообразию, их временному диапазону, а порой и ситуациям «из ряда вон», которые с ними связаны.

Ну вот, к примеру, две монеты – один цент США 1900 года и немецкая монета 1925 года. Как дает подсказку Константин Пронин, можно только предполагать, откуда они взялись в наших подземельях. Вероятнее всего, кто-то в вое время оказался в катакомбах с экземплярами своей нумизматической коллекции.

«В катакомбах обнаружено много интересных находок. Это румынские никелированные кавалерийские шпоры. Когда их нашли, они были как новенькие, блестящие – с кожаными ремешками. Но стоило их взять в руки – и они развалились. Железо за долгие годы проржавело и превратилось в бурый порошок (за счет контакта с никелем). Шпоры сохраняли форму только за счет тонкого никелевого покрытия – тонкого, как папиросная бумага»,

– рассказывает Константин Пронин.

Одной из редчайших находок он называет авиационный кожаный шлем Первой мировой войны. Этот шлем закрывал всю голову летчика, оставляя открытыми толькоглаза (их оберегали летные очки) и рот. Исследователь считает, что этот шлем попал в катакомбы, видимо, в 1941 году. И сначала исследователи вообще не поняли, что за раритет они отыскали.

Пулеметные ленты, части винтовки, гильзы, патроны, зажигалка из немецкой винтовочной гильзы (такие изготавливали артели времен оккупации Одессы), обрывки советских, румынских и немецких газет… Почти все это – времен Второй мировой, когда на участке этих катакомб базировалась подпольная группа К.Сербула и Н.Голубенко.

Встретились исследователям и остатки обложек «книжечек» с папиросной бумагой начала прошлого века.

О чем писали в одесских катакомбах?

«Как и обычно это бывает, в катакомбах мы нашли и много старых надписей, сделанных углем и красной охрой, самого разного содержания и, соответственно самых разных времен. Это в основном производственные надписи, отражающих своеобразные отношения между шахтерами (добытчиками камня) того далекого времени. Любопытный порой слог встречается: «Прошу васъ сосэда выходить потому если ты не выйдошъ тоя вывыду съ полицiю прамо» (надпись сделана углем). Или вот еще: «Кто это крыло возметъ и тому голова будетъ долой»; «Росткрады мошелники не влежитъ ни кусок вырха»; «Ни штуки скоро… камня въ хати ны буде»; «Кто это крыше взялъ тотъ Дуракъ» (надписи сделана красной охрой). Встречается и мат»,

– рассказывает Константин.

Исследователь поясняет, что суть этого давнего эпистолярного наследия – какие-то производственно-бытовые надписи, такие вот подземно-настенные разборки. Кто-то воровал камень, дорезая его, там, где было не положено. Видимо каменоломня была общественная, или частная, но имела соединения с другими, через которые и шло воровство, что более вероятно.

Одесские катакомбы: останки древних животных

Но и это еще не все. Кроме исторических, были сделаны и палеонтологические находки.

Исследователи обнаружили во время экспедиции остатки панциря крупной черепахи. В Киеве хранится череп большой черепахи, так что в древнем Понтическом море они жили. Еще обнаружена крупная кость животного, возможно, огромной рыбы Подобные находки были известны и ранее, но все же это большая редкость. Все это было обнаружено в отвалившихся глыбах известняка. Эти палеонтологические находки сейчас изучаются специалистами.

В одесских катакомбах отлично сохранился 80-летний йод

Не обошлась экспедиция и без историко-аптечного курьеза.

«На стоянках августа 1941 года наши ребята нашли закрытый резиновой пробкой, небольшой красивый пузырек темного стекла. Когда делали схему этого участка катакомб, я его решил принести в наш подземный лагерь, где мы жили, и положил пузырек в карман. В какой то момент лазания по катакомбам мы вдруг почувствовали сильный «медицинский» запах. Оказалось, что пробка пузырька случайно вылетела у меня в кармане, его содержимое вылилось. Отсюда – и «аромат». Позже увидел, что жидкость окрасила мою робу в желтый цвет. Оказалось, что в пузырьке была спиртовая настойка йода. Восемьдесят один год простоял этот пузырек в катакомбах, и йод благополучно сохранился, не выветрился. Так я получил «порцию здоровья» – йодную сетку (точнее, пятно) на всю ногу»,

– рассказывает Константин Пронин.

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Фото предоставлены Константином Прониным