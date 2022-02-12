Новости Одессы и Одесской области

Панцирь мега-черепахи и 80-летний пузырек йода: одесские катакомбы продолжают поражать находками (фото)

Панцирь мега-черепахи и 80-летний пузырек йода: одесские катакомбы продолжают поражать находками (фото)

Исследования катакомб (каменоломен) Одессы и Одесской области продолжаются. Продолжаются и удивительные находки, обнаруженные в них. Мы беседуем с геологом, неутомимым исследователем катакомб, сотрудником ОНУ им. И.Мечникова Константином Прониным.

Исследования одесских катакомб продолжаются

Рецепты

Константин рассказывает, что недавно окончилась еще одна экспедиция команды одесских исследователей катакомб, в которой приняли участие 12 человек:

«Это была трехсуточная экспедиция по изучению Усатовских катакомб – самого большого в мире подземного лабиринта. Целью экспедиции было комплексное изучение одного из их южных участков: составление их схемы, поиски реликвий, сохранившихся со времен отработки каменоломен и времен войн; геологические и микроклиматические наблюдения в подземельях и так далее. Экспедиция проводилась под эгидой Усатовского поселкового совета».

Константин Пронин

Константин Пронин

Председатель совета Юрий Мокавейчук уже несколько лет содействует изучению усатовских катакомб, которые для исследователей являются интереснейшим объектом. А вот для поселкового совета и жителей Усатово – серьезнейшей проблемой, осложняющей жизнь, так же как и катакомбы в Одессе. В процессе работ были составлены схемы новых участков запутанных подземных лабиринтов, (несколько километров), разрабатывавшихся во второй половине 19 века, вероятнее всего, с 1870-х годов и до конца 1930-х годов.

катакомбы. Усатово

Усатовские катакомбы

Сюрпризы одесских катакомб: и шлем времен Первой мировой, и папиросная бумага

Стоит только поражаться тем находкам, которые были обнаружены во время этой экспедиции – из разнообразию, их временному диапазону, а порой и ситуациям «из ряда вон», которые с ними связаны.

Ну вот, к примеру, две монеты – один цент США 1900 года и немецкая монета 1925 года. Как дает подсказку Константин Пронин, можно только предполагать, откуда они взялись в наших подземельях. Вероятнее всего, кто-то в вое время оказался в катакомбах с экземплярами своей нумизматической коллекции.

монеты, катакомбы

Американский цент 1900 года и немецкая монета 1925 года

«В катакомбах обнаружено много интересных находок. Это румынские никелированные кавалерийские шпоры. Когда их нашли, они были как новенькие, блестящие – с кожаными ремешками. Но стоило их взять в руки – и они развалились. Железо за долгие годы проржавело и превратилось в бурый порошок (за счет контакта с никелем). Шпоры сохраняли форму только за счет тонкого никелевого покрытия – тонкого, как папиросная бумага»,

– рассказывает Константин Пронин.

Одной из редчайших находок он называет авиационный кожаный шлем Первой мировой войны. Этот шлем закрывал всю голову летчика, оставляя открытыми толькоглаза (их оберегали летные очки) и рот. Исследователь считает, что этот шлем попал в катакомбы, видимо, в 1941 году. И сначала исследователи вообще не поняли, что за раритет они отыскали.

Авиационный шлем

Пулеметные ленты, части винтовки, гильзы, патроны, зажигалка из немецкой винтовочной гильзы (такие изготавливали артели времен оккупации Одессы), обрывки советских, румынских и немецких газет… Почти все это – времен Второй мировой, когда на участке этих катакомб базировалась подпольная группа К.Сербула и Н.Голубенко.

Женский гребень

Зажигалка времен оккупации Одессы, изготовленная из гильзы

Набор слесарных инструментов времен оккупации Одессы

Встретились исследователям и остатки обложек «книжечек» с папиросной бумагой начала прошлого века.

Обложка от книжечки с папиросной бумагой

О чем писали в одесских катакомбах?

«Как и обычно это бывает, в катакомбах мы нашли и много старых надписей, сделанных углем и красной охрой, самого разного содержания и, соответственно самых разных времен. Это в основном производственные надписи, отражающих своеобразные отношения между шахтерами (добытчиками камня) того далекого времени. Любопытный порой слог встречается: «Прошу васъ сосэда выходить потому если ты не выйдошъ тоя вывыду съ полицiю прамо» (надпись сделана углем). Или вот еще: «Кто это крыло возметъ и тому голова будетъ долой»; «Росткрады мошелники не влежитъ ни кусок вырха»; «Ни штуки скоро… камня въ хати ны буде»; «Кто это крыше взялъ тотъ Дуракъ» (надписи сделана красной охрой). Встречается и мат»,

– рассказывает Константин.

катакомбы, надписи
Катакомбы, надписи

Исследователь поясняет, что суть этого давнего эпистолярного наследия – какие-то производственно-бытовые надписи, такие вот подземно-настенные разборки. Кто-то воровал камень, дорезая его, там, где было не положено. Видимо каменоломня была общественная, или частная, но имела соединения с другими, через которые и шло воровство, что более вероятно.

Одесские катакомбы: останки древних животных

Но и это еще не все. Кроме исторических, были сделаны и палеонтологические находки.

Исследователи обнаружили во время экспедиции остатки панциря крупной черепахи. В Киеве хранится череп большой черепахи, так что в древнем Понтическом море они жили. Еще обнаружена крупная кость животного, возможно, огромной рыбы Подобные находки были известны и ранее, но все же это большая редкость. Все это было обнаружено в отвалившихся глыбах известняка. Эти палеонтологические находки сейчас изучаются специалистами.

Фрагмент панциря мега-черепахи

Кость животного

В одесских катакомбах отлично сохранился 80-летний йод

Не обошлась экспедиция и без историко-аптечного курьеза.

Бутылочка с йодом

«На стоянках августа 1941 года наши ребята нашли закрытый резиновой пробкой, небольшой красивый пузырек темного стекла. Когда делали схему этого участка катакомб, я его решил принести в наш подземный лагерь, где мы жили, и положил пузырек в карман. В какой то момент лазания по катакомбам мы вдруг почувствовали сильный «медицинский» запах. Оказалось, что пробка пузырька случайно вылетела у меня в кармане, его содержимое вылилось. Отсюда – и «аромат». Позже увидел, что жидкость окрасила мою робу в желтый цвет.

Оказалось, что в пузырьке была спиртовая настойка йода. Восемьдесят один год простоял этот пузырек в катакомбах, и йод благополучно сохранился, не выветрился. Так я получил «порцию здоровья» – йодную сетку (точнее, пятно) на всю ногу»,

– рассказывает Константин Пронин.

Читайте также:

Фото предоставлены Константином Прониным

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить