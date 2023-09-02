Новости Одессы и Одесской области

Прогулка по нетипичной Одессе: чем интересны спальные районы

Прогулка по нетипичной Одессе: чем интересны спальные районы

Каждый сантиметр Одессы несет в себе большую историю, и не важно — центр это или избушка в окрестностях. Поэтому редакция «Одесской жизни» вместе с блогером, автором аудиогидов и организатором культурных мероприятий Юлей Карабаджак подготовили список интересных мест в спальных районах. Они помогут лучше узнать Одессу и весело провести время тем украинцам, которые из-за войны нашли здесь новый дом, а нам снова влюбиться в родной город.

ХАДЖИБЕЙСКИЙ (МАЛИНОВСКИЙ) РАЙОН

Музей «Тайны подземной Одессы»

Музей «Тайны подземной Одессы»

Вы знали, что «одесские катакомбы» – это ложное название? Поскольку «катакомбы» по первоначальному определению подземные погребальные галереи, а в Одессе их нет. Зато у нас есть каменоломные, в которых можно узнать, как и из чего строилась Одесса. Сейчас это музей «Тайны подземной Одессы». Здесь можно увидеть подземные озера, карстовую пещеру и противорадиационный бункер. Главное, не забыть удобно обуться и взять с собой теплую кофту: температура под землей – 14 градусов.

Адрес: 2-й Умовский переулок, 3-б.

Время работы: каждый день в 14.00.

Цена: взрослые – 300 гривен, дети от 6 до 15 лет – 200 гривен, дети до 6 лет – бесплатно, пенсионерам на участниках боевых действий скидки.

Музей электротранспорта

Музей електротранспорту

Один из немногих в Украине музеев пассажирского транспорта заработал еще в 2000 году. Здесь можно увидеть трамвай-снегоочиститель, поливомоечный трамвай и троллейбус, служебную автотехнику, платформу трамвая начала XX века, старые проездные билеты, открытый экскурсионный вагон и многое другое.

Адрес: Алексеевская площадь, 21-а.

Время работы: экскурсии в 12.00 в субботу или воскресенье, запись по номеру (048) 717-54-54.

Цена: бесплатно.

«Барахолка на Черемушках»

Черемушки барахолка

Староконный рынок – это не единственный блошиный рынок Одессы, на который можно отправиться в поисках сокровищ. Посмотреть и купить не менее интересные старинные вещи можно на барахолке на Черемушках.

Адрес: угол улицы Космонавтов и улицы Героев Крут.

Время работы: каждые выходные с 9:00.

КИЕВСКИЙ РАЙОН

Набережная «Золотой Берег»

Очень хорошо оборудована набережная со скульптурами львов, фонтаном, цветами. Именно здесь можно увидеть скульптурную композицию «Одесский мечтатель» Серафима Чаркина. Она напоминает, что в Одессе много талантливых и творческих людей, мечтам которых «иногда нужно лишь немного помочь, чтобы они стали нашим общим достоянием», — отметил один из авторов проекта.

Мемориал героической обороны Одессы

На территории мемориала под открытым небом расположена выставка военной техники и вооружения армии периода Второй мировой войны. Здесь также есть уютные заведения, развлечения для детей и Центр адопции собак.

Адрес: 411-я батарея, улица Дача Ковалевского.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

«Замок Гарри Поттера»

Замок Гарри Поттера

Это дворец студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». Изобретательные одесситы называют его «Замок Гарри Поттера», потому что выглядит таинственно, как Хогвартс. А из-за него фото на фоне моря иногда кажется, что это берег Франции. Так что приходите сюда делать интересные фото.

Адрес: улица Новоберегова, 25

Стена искусств

Здесь изображены самые известные картины: «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Поцелуй» Густава Климта, «Звездная ночь» Ван Гога, «Банка томатного супа» Энди Уоргола и многие другие. Все они расположены на стене вдоль дороги по Французскому бульвару.

Адрес: Французский бульвар, 66/3, ориентир — отель Kadorr.

Источник на Малом Фонтане

Узнать, почему на что-то некачественное в Одессе говорят «не фонтан» и почему в городе есть Большой и Малый Фонтан, Среднефонтанская улица и станции Фонтана, можно на Трассе здоровья вблизи Ботанического сада. Хорошая набережная имеет историческую справку об этом. А еще здесь есть «Буфет», воспроизводящее заведение, существовавшее на этом же месте в конце XIX века.

Адрес: Трасса здоровья, ориентир – кафе «Санторини».

ПЕРЕСЫПСКИЙ (СУВОРОВСКИЙ) РАЙОН

20-й (камышовый) трамвай

Трамвай №20

Одесский 20-й трамвай проходит большую часть своего пути сквозь камыши: вид из окон потрясающий, словно едешь сквозь джунгли. А еще на маршруте находятся интересные постройки: старый завод лаков и красок и частично уцелевшие остановочные павильоны, построенные в начале ХХ века по проекту одесского архитектора Адольфа Минкуса. Этим трамваем можно добраться до Сотниковской сечи — кладбища, древнейшие захоронения на котором датированы 1791 годом, а если подняться на гору, то еще можно увидеть пещерные дома. Также 20-й трамвай единственный в Одессе имеет свой аудиогид. Прослушать его можно бесплатно. Нужно только иметь наушники и доступ в интернет на телефоне (называется «Камышовый трамвай»).

Адрес: сесть на трамвай можно на остановке «Херсонский сквер», улица Балковская, 1-б.

Жевахова гора

Жевахова гора

Это холм из глины высотой 40 метров. С горы открывается вид на Пересыпь и море. Исследователи называют ее одним из самых больших античных святилищ Северного Причерноморья. Одесские археологи обнаружили здесь предметы быта древних греков, являвшихся их дарами древнегреческой богини Деметри (покровительница плодородия и земледелия).

Адрес: улица 8 Марта, 179.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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