Прогулка по нетипичной Одессе: чем интересны спальные районы

Каждый сантиметр Одессы несет в себе большую историю, и не важно — центр это или избушка в окрестностях. Поэтому редакция «Одесской жизни» вместе с блогером, автором аудиогидов и организатором культурных мероприятий Юлей Карабаджак подготовили список интересных мест в спальных районах. Они помогут лучше узнать Одессу и весело провести время тем украинцам, которые из-за войны нашли здесь новый дом, а нам снова влюбиться в родной город.

ХАДЖИБЕЙСКИЙ (МАЛИНОВСКИЙ) РАЙОН

Музей «Тайны подземной Одессы»

Вы знали, что «одесские катакомбы» – это ложное название? Поскольку «катакомбы» по первоначальному определению подземные погребальные галереи, а в Одессе их нет. Зато у нас есть каменоломные, в которых можно узнать, как и из чего строилась Одесса. Сейчас это музей «Тайны подземной Одессы». Здесь можно увидеть подземные озера, карстовую пещеру и противорадиационный бункер. Главное, не забыть удобно обуться и взять с собой теплую кофту: температура под землей – 14 градусов.

Адрес: 2-й Умовский переулок, 3-б.

Время работы: каждый день в 14.00.

Цена: взрослые – 300 гривен, дети от 6 до 15 лет – 200 гривен, дети до 6 лет – бесплатно, пенсионерам на участниках боевых действий скидки.

Музей электротранспорта

Один из немногих в Украине музеев пассажирского транспорта заработал еще в 2000 году. Здесь можно увидеть трамвай-снегоочиститель, поливомоечный трамвай и троллейбус, служебную автотехнику, платформу трамвая начала XX века, старые проездные билеты, открытый экскурсионный вагон и многое другое.

Адрес: Алексеевская площадь, 21-а.

Время работы: экскурсии в 12.00 в субботу или воскресенье, запись по номеру (048) 717-54-54.

Цена: бесплатно.

«Барахолка на Черемушках»

Староконный рынок – это не единственный блошиный рынок Одессы, на который можно отправиться в поисках сокровищ. Посмотреть и купить не менее интересные старинные вещи можно на барахолке на Черемушках.

Адрес: угол улицы Космонавтов и улицы Героев Крут.

Время работы: каждые выходные с 9:00.

КИЕВСКИЙ РАЙОН

Набережная «Золотой Берег»

Очень хорошо оборудована набережная со скульптурами львов, фонтаном, цветами. Именно здесь можно увидеть скульптурную композицию «Одесский мечтатель» Серафима Чаркина. Она напоминает, что в Одессе много талантливых и творческих людей, мечтам которых «иногда нужно лишь немного помочь, чтобы они стали нашим общим достоянием», — отметил один из авторов проекта.

Мемориал героической обороны Одессы

На территории мемориала под открытым небом расположена выставка военной техники и вооружения армии периода Второй мировой войны. Здесь также есть уютные заведения, развлечения для детей и Центр адопции собак.

Адрес: 411-я батарея, улица Дача Ковалевского.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

«Замок Гарри Поттера»

Это дворец студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». Изобретательные одесситы называют его «Замок Гарри Поттера», потому что выглядит таинственно, как Хогвартс. А из-за него фото на фоне моря иногда кажется, что это берег Франции. Так что приходите сюда делать интересные фото.

Адрес: улица Новоберегова, 25

Стена искусств

Здесь изображены самые известные картины: «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Поцелуй» Густава Климта, «Звездная ночь» Ван Гога, «Банка томатного супа» Энди Уоргола и многие другие. Все они расположены на стене вдоль дороги по Французскому бульвару.

Адрес: Французский бульвар, 66/3, ориентир — отель Kadorr.

Источник на Малом Фонтане

Узнать, почему на что-то некачественное в Одессе говорят «не фонтан» и почему в городе есть Большой и Малый Фонтан, Среднефонтанская улица и станции Фонтана, можно на Трассе здоровья вблизи Ботанического сада. Хорошая набережная имеет историческую справку об этом. А еще здесь есть «Буфет», воспроизводящее заведение, существовавшее на этом же месте в конце XIX века.

Адрес: Трасса здоровья, ориентир – кафе «Санторини».

ПЕРЕСЫПСКИЙ (СУВОРОВСКИЙ) РАЙОН

20-й (камышовый) трамвай

Одесский 20-й трамвай проходит большую часть своего пути сквозь камыши: вид из окон потрясающий, словно едешь сквозь джунгли. А еще на маршруте находятся интересные постройки: старый завод лаков и красок и частично уцелевшие остановочные павильоны, построенные в начале ХХ века по проекту одесского архитектора Адольфа Минкуса. Этим трамваем можно добраться до Сотниковской сечи — кладбища, древнейшие захоронения на котором датированы 1791 годом, а если подняться на гору, то еще можно увидеть пещерные дома. Также 20-й трамвай единственный в Одессе имеет свой аудиогид. Прослушать его можно бесплатно. Нужно только иметь наушники и доступ в интернет на телефоне (называется «Камышовый трамвай»).

Адрес: сесть на трамвай можно на остановке «Херсонский сквер», улица Балковская, 1-б.

Жевахова гора

Это холм из глины высотой 40 метров. С горы открывается вид на Пересыпь и море. Исследователи называют ее одним из самых больших античных святилищ Северного Причерноморья. Одесские археологи обнаружили здесь предметы быта древних греков, являвшихся их дарами древнегреческой богини Деметри (покровительница плодородия и земледелия).

Адрес: улица 8 Марта, 179.