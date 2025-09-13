Ключевые моменты:

Юрий Лисянский родился в Нежине, происходил из казацкого рода и первые годы провёл в родном городе.

Учился в Кадетском корпусе, где его наставником был тоже украинец — Платон Гамалия.

В 1803–1806 годах Лисянский на шлюпе «Нева» совершил кругосветное плавание вместе с Крузенштерном.

Российская цензура мешала изданию его дневников из-за языка, на котором они были написаны, поэтому книгу он напечатал за собственные средства.

Русские “нерусские” путешественники

17 августа была весьма интересная дата. О ней я чисто случайно узнал, полистав недавно на книжном развале старенький школьный учебник по географии — МОЙ школьный учебник! Так вот, в этот день в далеком 1806 году завершилось кругосветное путешествие двух русских кораблей — это шлюпы «Надежда» и «Нева», которыми командовали два русских мореплавателя — Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский.

Именно в такой версии нам подавали это в советской школе. Сейчас обязательно кто-то удивится: вот это дата! Да идет весь их флот мелкими шагами вслед за крейсером «Москва»! А все орки — к такой-то матери на легком катере! Стопудово солидарен! Но дело в том, что эта тема дает нам возможность увидеть, откуда ноги растут у русского великодержавного шовинизма.

Начнем с «русского» адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, который на самом деле был урожденный Адам Йоханн фон Крузенштерн. Отец его — Иоганн Фридрих фон Крузенштерн, мать — Христина Фредерика фон Толь. Прапрадед — Эверт Филипп фон Крузенштерн, офицер армии Карла XII, попавший в русский плен в битве при Эрестфере, провел в плену 20 лет. Короче, «Иван Федорович» был мореплавателем немецкого происхождения на русской службе.

Украинский мореплаватель Юрий Лисянский

Теперь перейдем к другому «русскому» мореплавателю — Юрию Лисянскому. Ни в каких советских учебниках никогда не упоминалось, что он был украинцем, потомком древнего козацкого рода.

Родился он в полковом городе Нежин и крестным отцом ему стал полковой писарь Нежинского полка. Прапрадед будущего капитана 1-го ранга Стефан занимал старшинскую должность в одном из правобережных полков Войска Запорожского.

Свои первые 10 лет Юрий провел в Нежине. Учился в церковно-приходской школе. Затем его отец — протоиерей — обратился за протекцией к приближеному императрицы — графу Безбородько ( из украинского дворянского рода), и тот поспособствовал принятию Юрия в Кадетский корпус в Кронштадте. Ротным командиром у него был Платон Гамалия — выходец из украинского козацкого рода, морской офицер.

В 1788 году Лисянский и Крузенштерн окончили обучение, успешно прошли практику на кораблях самого мощного в мире… британского флота. Кстати, когда Крузенштерн, будучи много лет спустя назначенным начальником кругосветной экспедиции, пригласил Лисянского принять участие, тот дал «добро» и был командирован в Англию для… закупки двух шлюпов.

Как видим, уже тогда, когда россии нужно было что-то надёжное, не с помощью молотка и какой-то матери, а с умом сделанное, там хватало мозгов самим не пыжиться, а покупать это в цивилизованных странах.

В июле 1803 года шлюпы «Надежда» с Крузенштерном и «Нева» с Лисянским отчалили из Кронштадта. Шли они разными путями. Вернулись назад, обойдя земной шар, в августе 1806 года. По окончании экспедиции Лисянский еще какое-то время служил на флоте, готовил к печати свои дневники кругосветного путешествия.

Воспоминания украинского путешественника не издавали из-за языка

Целых три года он пытался пробиться сквозь сопротивление цензуры, утверждавшей, что книга Лисянского содержит «множество погрешностей против правил российского наречия». Отметим при этом, что аналогичный труд Крузенштерна за казенный счет был издан на русском и немецком языках.

Разочарованный Лисянский в 1809 году подал в отставку и занялся подготовкой к печати своей книги за собственные деньги. 2-томник увидел свет в 1812 году. Остаток жизни Юрий Лисянский провел, занимаясь воспитанием детей. Умер он в 1837 году, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. Эпитафию на памятник он придумал сам:

«Прохожий, не тужи о томъ,// Кто кинул якорь здесь. // Он взял съ собою паруса, // Под коими взлетитъ въ предѣлъ небесъ.»

А нам с вами, уважаемые читатели, есть смысл задуматься о том, какое несметное количество украинцев, «кинув якорь» в российской империи, попали в наши учебники в роли «великих русских» поэтов и писателей, врачей и ученых, изобретателей и…флотоводцев.

P.S. Когда этот материал уже был готов, пришла новость — «хреновость» об очередном артобстреле Херсона. Целью сознательно был выбран Свято-Екатерининский собор, сверстник Херсона. В течение 20 лет после окончания института связи я ходил на работу мимо этого величественного собора: он буквально через символический ажурный заборчик соседствовал с террирорией телепередающего центра.

Не раз заходил на территорию собора: было интересно рассматривать двухвековой давности памятники похороненным там знатным людям. Судя по фото в Сети после этого обстрела собора (а это уже не первый теракт), разбиты памятники «русского» генерала Ивана Ивановича Меллер — Закомельского, который изначально — Иоганн Георг Мюллер. Там же был прерван вечный покой останков русского военного инженера фон дер Остен-Сакен (если не ошибаюсь, Карл), который был таким же русским, как нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса