Григорий Сковорода: символ мудрости украинской земли

Сегодня, 3 декабря 2022 года, исполняется 300 лет со дня рождения украинского философа Григория Сковороды. Его гений опередил свое время, и философа прозвали украинским Сократом. Он знал несколько языков, был вегетарианцем, не терпел принуждения и превыше всего ценил личную духовную свободу.

Григорий Сковорода наблюдал жизнь, размышлял над религиозными вопросами, а самым главным для себя считал самопознание. Результаты его наблюдений нашли отражение в афоризмах, над которыми мы предлагаем поразмышлять и вам.

О законах

Тот может предписывать другим законы, как им поступать, кому не надобно самому их предписывать.

О друзьях

Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправдывают их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, или просто дураки. От них не жди помощи ни в какой беде или несчастье.

О самопознании

Нам нехорошо от того, что мы знаем много лишнего, но не знаем самого нужного: самих себя. Не знаем того, кто живет в нас. Если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом из нас, то жизнь наша была бы совсем другой.

Разве может говорить о белом тот, кому неизвестно, что такое черное?

О призвании

Отнять от души призвание, значит лишить ее жизненности.

Об уме и глупости

Не тот глуп, кто не знает, а тот глуп, кто не хочет знать.

Для благородного человека ничто не является таким тяжелым, как пышный пир, особенно когда первые места на нем занимают дураки.

Не ум от книг, а книги от ума создались.

Об окружающем мире

Мир подобен театру. А чтобы сыграть на сцене любое действо успешно и с похвалою, актеры должны брать роли по способностям: ведь их ценят не за знатность воплощаемого образа, а только за умелость и мастерство.

О честности и трудолюбии

Если любишь прибыль, ищи ее приличным путем. Тысяча на то перед тобой благословенных ремесел.

О зависти

Самым главным из всех пагубных пристрастий является зависть – мать прочих страстей и беззаконий.

Об уважении

Лучше у одного разумного и добродушного быть в любви и уважении, чем у тысячи дураков.

Об истине

Мы должны быть благодарны Богу, что он создал мир так, что все простое – правда, а все сложное – неправда.

В жизни замечательно устроено: вещи нужные не сложны, а вещи сложные не нужны.

О труде

Кто не любит хлопот, должен научиться просто и убого жить.

Как сладок труд, когда он соответствует призванию.

Как неразумно выпрашивать то, чего можешь сам достичь.

О делах

О, если бы мы в позорных делах были такие же стеснительные и робкие, как часто мы бываем боязливые и порочно стеснительные в порядочных поступках!

Об образовании

Кто думает о науке, тот любит ее, а кто ее любит, тот никогда не перестает учиться, хотя бы он внешне и казался бездействующим.

Всех наук семена сокрыты внутри человека, там их тайный источник.

Что полюбил, в то и превратился.

О скуке и здоровье

Излишки порождают пресыщение, пресыщение – скуку, скука же – душевную тоску, а кто болеет этим, того не назовешь здоровым.

О правде

Лучше голый и правдивый, чем богатый и беззаконный.