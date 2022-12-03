Григорий Сковорода: символ мудрости украинской земли

Сегодня, 3 декабря 2022 года, исполняется 300 лет со дня рождения украинского философа Григория Сковороды. Его гений опередил свое время, и философа прозвали украинским Сократом. Он знал несколько языков, был вегетарианцем, не терпел принуждения и превыше всего ценил личную духовную свободу.
Григорий Сковорода наблюдал жизнь, размышлял над религиозными вопросами, а самым главным для себя считал самопознание. Результаты его наблюдений нашли отражение в афоризмах, над которыми мы предлагаем поразмышлять и вам.
О законах
Тот может предписывать другим законы, как им поступать, кому не надобно самому их предписывать.
О друзьях
Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправдывают их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, или просто дураки. От них не жди помощи ни в какой беде или несчастье.
О самопознании
Нам нехорошо от того, что мы знаем много лишнего, но не знаем самого нужного: самих себя. Не знаем того, кто живет в нас. Если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом из нас, то жизнь наша была бы совсем другой.
Разве может говорить о белом тот, кому неизвестно, что такое черное?
О призвании
Отнять от души призвание, значит лишить ее жизненности.
Об уме и глупости
Не тот глуп, кто не знает, а тот глуп, кто не хочет знать.
Для благородного человека ничто не является таким тяжелым, как пышный пир, особенно когда первые места на нем занимают дураки.
Не ум от книг, а книги от ума создались.
Об окружающем мире
Мир подобен театру. А чтобы сыграть на сцене любое действо успешно и с похвалою, актеры должны брать роли по способностям: ведь их ценят не за знатность воплощаемого образа, а только за умелость и мастерство.
О честности и трудолюбии
Если любишь прибыль, ищи ее приличным путем. Тысяча на то перед тобой благословенных ремесел.
О зависти
Самым главным из всех пагубных пристрастий является зависть – мать прочих страстей и беззаконий.
Об уважении
Лучше у одного разумного и добродушного быть в любви и уважении, чем у тысячи дураков.
Об истине
Мы должны быть благодарны Богу, что он создал мир так, что все простое – правда, а все сложное – неправда.
В жизни замечательно устроено: вещи нужные не сложны, а вещи сложные не нужны.
О труде
Кто не любит хлопот, должен научиться просто и убого жить.
Как сладок труд, когда он соответствует призванию.
Как неразумно выпрашивать то, чего можешь сам достичь.
О делах
О, если бы мы в позорных делах были такие же стеснительные и робкие, как часто мы бываем боязливые и порочно стеснительные в порядочных поступках!
Об образовании
Кто думает о науке, тот любит ее, а кто ее любит, тот никогда не перестает учиться, хотя бы он внешне и казался бездействующим.
Всех наук семена сокрыты внутри человека, там их тайный источник.
Что полюбил, в то и превратился.
О скуке и здоровье
Излишки порождают пресыщение, пресыщение – скуку, скука же – душевную тоску, а кто болеет этим, того не назовешь здоровым.
О правде
Лучше голый и правдивый, чем богатый и беззаконный.