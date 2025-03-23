В гости к царю ради короля

«Круглая» дата: в марте 1790 года, т.е. 235 лет назад родился маркиз Астольф Луи Леонор де КюстИн – французский писатель и путешественник. «Ну да, что, кризис жанра, писать больше не о ком? – проворчит кто-нибудь – Еще про маркиза Карабаса расскажи и про Кота в сапогах…»

Нет, сограждане, Кюстин этот был не обычным путешественником: он путешествовал во Времени. Да-да, он еще при жизни приобрел мировую известность изданием своих записок о россии, которую посетил в 1839 году.

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Акцентирую: тогда, в 1839 году он описал ПУТИНСКУЮ, сегодняшнюю россию! Да, эта страна не меняется: маркиз посетил ее при царствовании Николая Первого, а вот, что много десятилетий спустя во вступлении к учебнику истории для кадетских корпусов написал тоже Николай, но уже Второй: «Россия – страна не земледельческая и не торговая, а военная. Ее призвание – быть грозой мира и собирать народы под своим крылом». А разве сейчас, более века спустя, она не грозит всему миру?!

До россии маркиз побывал в Швейцарии, Англии, Шотландии, Италии, Испании, стал мастером путевых очерков. О его уровне говорит круг его контактов: у Кюстина были прекрасные отношения с Гете, с Теофилем Готье, Стендалем, Шатобрианом, Шопеном, Бальзаком.

Отец и дед Кюстина были убежденными монархистами, за что и расстались с головами на гильотине. И вот летом 1839 года маркиз по приглашению Николая Первого прибыл в максимально монархическую россию, с его слов, «искать доводы против республики». У него – известного в Европе автора – были серьезные рекомендации, и его первым делом осчастливил аудиенцией сам император.

Много рук и ног, а голова одна

Пожил маркиз в Петербурге, затем поехал в Сергиев Посад, Ярославль, Нижний Новгород. Домой он вернулся пусть не республиканцем, но уж точно – ярым обличителем абсолютной монархии, все «прелести» которой он лицезрел в этом вояже.

Его книга «Россия в 1839 году» увидела свет в 1842 году. И вот ее лейтмотив – в одной фразе: «Среди этих людей, лишенных радости досуга и свободы, видишь только тела без души и содрогаешься от мысли, что на такое большое количество рук и ног есть только одна голова». А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК?

Абсолютизм может погубить россию, сделал в книге вывод Кюстин, проанализировав русские порядки и нравы. И представил в своей книге множество оправдавшихся прогнозов о будущем россии и ее плачевных взаимоотношениях с европейскими державами.

К примеру, лишь 10-летие минуло после выхода его книги, а в Крыму началась русско-турецкая война. И цивилизованный Запад оказался в одних окопах с Турцией, а не с россией. А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК?

Рабы пришли освобождать свободных

Как уверяет маркиз, краеугольные камни россии той эпохи это «деспотизм», «фальшь» и «ложь». Деспотизм опасен для соседних стран, он порождает захватничество, ведь неудовлетворенность подданных деспот «лечит» внешними завоеваниями. А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК?

Прав был маркиз, как в воду глядел: вскоре в Европе началась «Весна народов» – ряд революционных событий в разных странах (1848-1849 гг). В этом потоке новизны, прогресса, декларирования новой власти россия мастерски заработала себе гнусное прозвище «жандарм Европы».

Россия насквозь пропитана враньем, утверждает Кюстин. Деспотизм в сочетании с мимикрией (попыткой «косить» под цивилизованность) приводят к лживости, которую Кюстин назвал основной русской характеристикой: «там умелые во лжи и естественные в фальши». А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК? Именно так!

Маркиз в 1839 году назвал россиян «рабами, опьяневшими от рабства». И вот вам 2022 год, оккупированный россиянами мой родной Херсон. В самом начале пришельцы антироссийские манифестации в центре города еще не разгоняли, они декларировали, что, мол, пришли освобождать херсонцев из рабства нацистов. И мне запомнилась в руках одной пожилой женщины картонка со словами: «Рабы пришли освобождать свободных от рабства»… Как говорится, ни добавить, ни убавить…

Первое издание этой книги во Франции было отнюдь не дешевым – 30 франков. Но оно разлетелось, как горячие пирожки. Затем его перепечатали во множестве стран, на множестве европейских языков, при жизни маркиза (до 1857 г.) было продано небывалое по тем временам число – 200 тысяч экземпляров.

Да уж, европейцам многое было шокирующе-интересно узнавать: «россияне слишком мало заботятся о том, чтобы быть цивилизованными, и больше о том, чтобы заставить нас поверить, что они таковы. Пока эта болезнь общественного тщеславия грызет их сердца и уродует их разум, у них будет несколько вельмож, которые смогут изображать элегантностью для себя и для нас, но останутся варварами в душе. Но, к сожалению, эти дикари знакомы с огнестрельным оружием». А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК?

Поклонение фальшивым святым

Или вот еще: «В одной из комнат домика Петра I, которая служила царю плотницкой, обустроена часовня. Русские охотно превращают своих правителей в святых. Они получают удовольствие, придавая чудовищным чертам своих властителей благодатную силу покровителей, и пытаются защитить верой ужасы своей истории. Еще один русский герой – Александр Невский, образец корыстности, который не был мучеником ни доброчестия, ни щедрости. Национальная церковь канонизировала этого князя, изворотливость которого превышала героизм». Неправда?!

«Прочитал книгу Кюстина. Много ужасной правды о России… За изображение действий деспотизма… я готов поклониться ему в ноги», – это мнение историка Михаила Погодина (с ним Николай I нередко обсуждал российское прошлое). Разумеется, мнения разнились: знаменитый поэт Василий Жуковский назвал Кюстина собакой.

Кто бы сомневался: в россии книга сразу же стала табу, но контрабандно провезенные экземпляры туда попали. Писатель и философ Александр Герцен назвал ее «самой занимательной и умной книгой, написанной о России иностранцем». А что, действительно толково маркиз подметил: «В россии монарх может быть любим народом, даже если он недорого ценит человеческую жизнь», «В россии единственный дозволенный шум это крики восхищения». А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК?

Что показательно, в СССР лишь в 1930 году опубликовали почти в 3 раза сокращенный текст книги маркиза. Там практически остались только «наезды» на Николая I и российскую «верхушку». Из авторского текста были выброшены все, что «красной линией» проходило через всю его книгу – мысли о пагубности режима единоличной власти. А РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТАК на этой территории под названием «россия»?

Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин ушел из жизни в 1857 году. К огромному сожалению, жизнь с годами не свела «на нет» те негативные характеристики, которые он прозорливо дал тогдашней россии. Путинский режим не просто унаследовал всю подмеченную маркизом мерзость, он ее еще и гиперболизировал. Ну и кто после этого будет спорить с моим утверждением, что Кюстин был путешественником во Времени? То-то же…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса