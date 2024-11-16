Знамя над рейхстагом и украинец Берест: история забытого героя

Егоров, Кантария и… Берест

Общеизвестно, кто громче всех кричит «Держите вора!», – это сам вор. Проведем аналогию: кто громче всех кричит о необходимости борьбы с т.н. украинским национализмом? Это нынешние российские националисты, большинство которых, особенно с началом полномасштабной агрессии против Украины, перекосило аж к шовинизму – наиболее реакционному национализму, разжигающему ненависть.

Тем, полагаю немногим, кто удивится: какой же национализм в многонациональной россии?! – я не буду тыкать пальцем в многочисленные примеры пещерного, дикого поведения «братского» (прости, Господи!) народа с клеймом «naZi» на лбу.

Я в пример приведу историю из прошлой, Второй мировой войны. Вот вам вкратце, как на ладони, жизнь украинца Алексея Береста.

Уверен, что многие помнят фамилии тех, кто в ночь на 1 мая 1945-го поднял красное знамя над Рейхстагом в Берлине. Это сержанты Егоров и Кантария. Их всегда называли именно в такой последовательности – сначала русский, затем грузин. А ведь вел их под обстрелом к цели (и довел!) украинец Берест. И о нем – ни слуху, ни духу!

В некоторых военных мемуарах есть версии того, почему маршал Жуков подписал представление на Егорова и Кантарию к званию Героя Советского Союза, а на Береста – нет.

Шел в атаку первым

Берест был политруком, а многих политруков в армии недолюбливали. Но Жукову вовсе не сложно было бы справиться, КАКИМ политруком был Берест. Да, были политруки, приказывавшие: «Делай, как Я СКАЗАЛ!». Но Берест, по всем свидетельствам, относился к другому типу. Он призывал: «Делай, как я!», и вел бойцов за собой, подавая пример героизма.

Кадровым политработником он не был. Родом сельчанин, из Горяйстовки (ныне Сумская область), был призван в армию в 1939 году. Солдатом участвовал в Финской войне, получил благодарность за спасение жизни командира.

С первых дней нападения гитлеровцев – на фронте. В 1943 году направили его на учебу в военно-политическое училище. Закончил его в 1944-м и снова на фронт, уже с лейтенантскими погонами.

Похоже, что версия с политруком – слабовата. А ведь звучала и другая, более, похоже, реальная версия.

Егоров – представитель того народа, за который вскоре после взятия Рейхстага, 24 мая 1945 года на кремлевском приеме, поднимет вошедший в историю тост «сам» Сталин: «Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза».

Думается, здесь вопросов нет. Ну и Кантария – грузин, единокровник генералиссимуса (полагаю, и здесь все ясно).

Здесь я хочу от чистого сердца засвидетельствовать свое почтение к героизму сержантов Егорова и Кантария. Но к украинцу Бересту Жуков, видать, применил традиционную русскую поговорку «Не всяко лыко в строку».

Жуков и украинцы

Судя по всему, украинцев он недолюбливал. К примеру, за год до «победного мая», весной 44-го, в ходе Корсунь-Шевченковской операции, маршал доукомплектовывал войска украинскими сельчанами, «виноватыми» в том, что выжили на оккупированной территории.

За 24 дня боев (эту методику «мясных штурмов» сейчас переняла у своего кумира эрэфия) Жуков «минуснул» 770 тысяч людей, в основном – украинцев.

Ну вот и выходит, что украинец Берест в этом глобального масштаба мероприятии со знаменем – символом победы – над Рейхстагом был «сбоку припеку». От него отделались наградой низшего ранга – орденом Красной Звезды. А ведь Берест не просто был активным участником этой боевой группы: он был КЛЮЧЕВЫМ участником.

Когда знамя поднимали по винтовой лестнице на фронтон Рейхстага, оказалось, что во многих местах взрывы разрушили сразу по несколько ступеней. Тогда создали «живую лестницу», основой которой стал крупный (190 см рост) и вовсе не хилый лейтенант Берест: Михаил Егоров и Мелитон Кантария просто по нему прорвались наверх!

Ниже – цитата из протокольного документа «Боевая характеристика знамени», подписанного в 1945 году командующим войсками 3-й Ударной армии генерал-полковником Кузнецовым и членом Военного совета армии генерал- майором Литвиновым: «Отважные воины коммунист лейтенант Берест, комсомолец сержант Егоров и беспартийный младший сержант Кантария установили знамя над зданием немецкого парламента». Как говорится, ни добавить, ни убавить.

Спас ребенка и погиб

Вместо Парада победы Алексея Береста командировали сопровождать эшелон с репатриированными в СССР. Окончив службу, после войны работал начальником райотдела кинофикации в Ростовской области.

Многие годы писал «наверх», добивался справедливости и, видать, поднадоел. Когда в 1953-м на махинациях с билетами в кино попалась какая-то кассирша, арестовали… Береста. Подонка-прокурора, ехидно во время допроса сказавшего: «Мы еще проверим, как ты там на ташкентском фронте воевал», Алексей вместе с креслом вышвырнул в окно со второго этажа.

Почти 3 года по статье «хулиганство» отработал на лесоповале, вернувшись домой, пошел в простые рабочие.

4 ноября 1970 года 49-летний Алексей Берест пал смертью храбрых. Он вытолкнул буквально из-под колес мчавшегося поезда вырвавшуюся из маминых рук девчушку. Спастись самому шансов у него не было… Что уж тут скажешь… Героям слава!

Коллаж – Суспільне