Ключевые моменты:

  • В Куяльницком нацпарке состоялась толока по спасению лимана;
  • Одесситы убирали соль с берегов с целью сохранить уникальные лечебные свойства Куяльника.

Напомним, Куяльницкий лиман в Одесском районе стремительно мелеет и поэтому оказался на грани исчезновения. И накануне руководство нацпарка организовало экологическую акцию – толоку – по его спасению.

И неравнодушные граждане не замедлили откликнуться.

Одесситы убирали соль с берегов, чтобы лиман «дышал» и не пересох
Куяльницкий лиман, толока
Соль Ууяльницкого лимана
Куяльницкий лиман

На этом мероприятии побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни». Как выглядит сейчас Куяльницкий лиман и как его пытаются спасти – смотрите на наших фото:

Куяльницкий лиман мелеет
В Куяльницком нацпарке
Толока в Куяльницком нацпарке
Одесситы вышли на толоку, чтобы спасти Куяльницкий лиман
Куяльницкий лиман, сентябрь 2025 г.

