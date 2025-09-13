Ключевые моменты:
- В Куяльницком нацпарке состоялась толока по спасению лимана;
- Одесситы убирали соль с берегов с целью сохранить уникальные лечебные свойства Куяльника.
Напомним, Куяльницкий лиман в Одесском районе стремительно мелеет и поэтому оказался на грани исчезновения. И накануне руководство нацпарка организовало экологическую акцию – толоку – по его спасению.
И неравнодушные граждане не замедлили откликнуться.
На этом мероприятии побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни». Как выглядит сейчас Куяльницкий лиман и как его пытаются спасти – смотрите на наших фото:
