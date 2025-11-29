Ключевые моменты

Мюнхенское соглашение стало сдачей Чехословакии, которой Великобритания и Франция фактически пожертвовали ради иллюзорного «мира».

Гитлер использовал пропаганду об «угнетении немцев», чтобы оправдать требования аннексии Судет — классический сценарий создания искусственного кризиса.

После Мюнхена агрессия лишь усилилась: оккупация Чехословакии, рост немецкой военной промышленности и ускорение начала Второй мировой войны.

История повторяется сегодня, когда россия применяет те же методы давления, лжи и шантажа, а часть Запада снова ищет «компромисс» с агрессором.

Ситуация в Чехословакии в 1938 и ее сходство с современной Украиной

В наши дни только ленивый, узколобый политический обозреватель, рассуждая на тему т.н. трамповских 28 пунктов т.н. мирных предложений по сворачиванию агрессии эрэфии против Украины, не вспоминает из почти векового прошлого Мюнхенские соглашения, которые точнее именуют Мюнхенским сговором. Давайте-ка, уважаемые читатели, освежим в памяти то, что происходило в Европе в 1938 году, проведем аналогии с первой четвертью ХХI века и …ужаснемся — не так подлостью нынешних агрессоров — орков ( это их естественное, от праотцов доставшееся состояние), как скудоумием ( из-за ожирения мозга) некоторых, далеко не всех, к счастью, наших западных партнеров, явно «сачковавших» в школе уроки истории.

Квинтэссенция событий прошлого.

Осенью 1938 года политическая ситуация в центральной Европе крайне обострилась. Германия яростно использовала пропаганду об агрессивной Чехословакии, утверждая, что чехи якобы в любой момент… могут начать войну против немцев. Министр образования и пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс и его команда разгоняли истерию о притеснениях немецкоязычного населения Судетской области соседней страны. А немецкое общество стремилось к реваншизму и поддерживало предложение Адольфа Гитлера пересмотреть итоги Версальского договора, международного соглашения о завершении Первой мировой войны.

А теперь слегка трансформируем вышесказанное в наши нынешние реалии.

Политическая ситуация в центральной Европе крайне обострилась. россия яростно использовала пропаганду об агрессивной Украине, утверждая, что украинцы якобы в любой момент… могут начать войну против россиян. «Министр образования и пропаганды» нацистской россии — телеведущий Владимир Шапиро (более известный как Соловьев) и его команда разгоняли истерию о притеснениях русскоязычного населения Донбаса. А российское общество стремилось к реваншизму и поддержало предложение последователя идей Адольфа Гитлера — Владимира путина — пересмотреть итоги международного соглашения о завершении Второй мировой войны.

Появление Чехословакии и ее проблем

А теперь подробней, хронологично. Прочитаете, сравните с событиями в Украине и вокруг нее — и ахнете, гарантирую.

Так вот, Чехословакия была создана из части Австро-Венгрии, она возникла в результате подписания Версальского договора 1919 г. Отцами-основателями удалось добиться максимального размера территории нового государства. Чехи составляли 46 % населения, словаки — 13 %, немцы 28 %, венгры 8 %, оставшиеся 5 % составляли в основном украинцы, поляки и евреи. Отделение от развалившейся империи — Австро-Венгрии — позволило Чехословакии избежать выплат репараций, их распределили в основном между Германией и Австрией. Это позволило чехословакам опередить в промышленном развитии Германию.

Но экономический кризис 1929—1933 годов оставил множество людей без заработка, а с 1933 года на местных немцев начала оказывать влияние нацистская пропаганда из сопредельной Германии. В Судетской области на немцев, ориентированных на производство экспортной продукции, кризис повлиял больше, чем на чешское и словацкое население, и к 1936 году 60% безработных в Чехословакии были этническими немцами.

При этом граничащая с Германией Чехословакия была весьма мощным в военном плане государством. Это беспокоило руководство Третьего Рейха. В случае начала войны именно территория Чехословакии могла стать базой для бомбардировок южной Германии. Ко всему прочему, немцы «облизывались» на развитую военную промышленность соседа. Таким образом, помощь немцам, проживавшим в Судетской области, стала формальным поводом для вмешательства во внутренние дела Чехословакии.

В 1938 году в ней проживало 14 млн человек, из них 3,5 млн этнических немцев, компактно проживавших в Судетской области (2,8 млн), а также в Словакии и Закарпатской Украине (700 тыс.). Промышленность Чехословакии, в том числе и военная, была одной из самых развитых в Европе. Заводы «Шкода» с момента оккупации Германией и до начала войны с Польшей произвели почти столько же военной продукции, сколько произвела за это же время вся военная промышленность Великобритании. Чехословакия была (кстати, и сейчас так же) одним из ведущих мировых экспортёров оружия, её армия была превосходно вооружена и опиралась на мощные укрепления в Судетской области. Брать их штурмом рахитичная тогда немецкая армия и мечтать не могла. И — не мытьем, так катаньем — за дело взялись провокаторы-политики. Разве не так же сейчас путлер хочет заполучить ВЕСЬ Донбасс?! В народе это называется «вы…раться и не надуться…

Судетские немцы составляли около 90 % населения этого региона. После провозглашения суверенитета Чехословакии они утратили свои привилегии, которым они обладали в Австро — Венгрии, поэтому широкое распространение среди них получила психологическая убеждённость в том, что они находятся под гнётом славянского населения Чехословакии.

Они требовали воссоединения с Германией. Правительство позитивно, с пониманием реагировало: обеспечили представительство судетских немцев в Национальном собрании, местном самоуправлении, подсуетились насчет образования на их родном языке. Но напряжённость снять не удалось. Опираясь на это, Гитлер в феврале 1938 года обратился к рейхстагу с истеричным призывом «обратить внимание на ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии».

Начало «Судетского кризиса»

Кстати, не отсюда ли нынешний китайский термин «украинский кризис»?

В марте 1938 года главарь судетских немцев в Берлине получил инструкции по дальнейшим действиям. В апреле его партия приняла программу, требовавшую автономию. В мае здесь активизировали прогерманскую пропаганду с требованием референдума по присоединению Судетских земель к Германии.

На 22 мая — день местных выборов — готовился путч, одновременно проводилось выдвижение частей немецкой армии к чехословацкой границе. Но власть отреагировала на упреждение: в Чехословакии 21 мая прошла частичная мобилизация, войска были введены в Судеты и заняли приграничные укрепления. Протест Германии по поводу силового разрешения кризиса заявила даже ее союзница — Италия! Попытка отторгнуть Судеты, опираясь на сепаратистское движение судетских немцев, в тот раз не удалась.

Гитлер перешёл к переговорам, они велись между главарем судетских немцев и чехословацким правительством при посредничестве специального представителя Великобритании. Разумеется, куда ж в такой мутной ситуации без «братской помощи» СССР?!

21 мая в Париже польский посол заверил посла США, что Польша немедленно объявит войну СССР, если он попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии. Об отказе Румынии пропустить советские войска её министр иностранных дел заявил также.

27 мая в беседе с послом Польши министр иностранных дел Франции заявил, что «план Гитлера о разделе Чехословакии между Германией и Венгрией, с передачей части Силезии Польше не является тайной».

Продолжение «Судетского кризиса»

7 сентября 1938 года, после вооружённых столкновений судетских немцев с полицией и войсками, тамошний подельник Гитлера снова прервал переговоры с чехословацким правительством. Во Франции объявляется призыв резервистов. 11 сентября Англия и Франция заявили, что в случае войны они поддержат Чехословакию, но если Германия не допустит войны, то она получит всё, что хочет.

На следующий день, выступая на партийном съезде в Нюрнберге, Гитлер заявил, что хочет жить в мире с Англией, Францией и Польшей, но будет обязан поддержать судетских немцев, если их так называемый «геноцид» не прекратится.

13 сентября в Судетах начался немецкий мятеж, правительство Чехословакии ввело в населённые немцами районы войска, объявив там военное положение. «Гитлереныш» потребовал отмены военного положения, вывода войск и передачи охраны порядка местным органам. В Лондоне получена телеграмма из Берлина от своего посла предупреждением: в случае невыполнения чехословацким правительством этих требований начнется война. 14 сентября британский премьер Чемберлен уведомил Гитлера о готовности встретиться с ним в Германии «ради спасения мира».

15 сентября он прибыл на встречу с Гитлером в Баварию. Фюрер сообщил, что хочет мира, но готов из-за чехословацкой проблемы и к войне. Однако войны можно избежать, если Великобритания согласится на передачу Судетской области Германии на основе права наций на самоопределение. Чемберлен с этим согласился. Следует подчеркнуть, что чехословацкие войска подавили путч местных немцев в Судетах, а их ватажок сбежал в Германию.

Кстати! Личинка повешенного в Нюрнберге главы МИД Третьего Рейха фон Риббентропа — некий лавров по кличке «Унылая лошадь», он же глава МИД эрэфии, уже не раз пояснял захват Крыма т.н. голосованием — типа «право нации на самоопределение». Что это за «крымская нация», конь ты педальный?!

16 сентября ситуация в Чехословакии стала более напряжённой, когда правительство «в свинячий голос» выдало ордер на арест лидера судетских немцев, который бежал в Германию днем ранее. Премьер-министр Франции Даладье вылетел в Лондон, чтобы встретиться с британскими чиновниками и обсудить дальнейшее. Франция болталась, как «это самое» в проруби: ее предложения варьировались от войны против Германии до поддержки передачи ей Судетской области.

7 сентября Гитлер повелел создать военизированную организацию из судетских немцев, которая взяла под контроль организацию «Объединение немцев Чехословакии». Ее накануне распустили чехословацкие власти из-за её участия во множестве террористических актов.

Организация была обучена и оснащена немецкими властями и проводила террористические операции на территории Чехословакии. Позднее чехословацкий президент Бенеш и правительство в изгнании расценили эти дни 1938 года как начало необъявленной германо-чехословацкой войны.

В последующие дни чехословацкие силы потеряли более 100 человек убитых в бою, сотни раненых и более 2000 человек были похищены и переправлены в Германию. 18 сентября, учитывая высокую напряжённость между немцами и чехословацким правительством, президент Бенеш тайно предложил передать Германии часть территорий Чехословакии и отправил в Париж министра с секретной миссией.

Тот привёз карту, на которой президент карандашом отметил территории своей страны, которые он прямо сейчас и без переговоров готов передать Германии и считать «судетский кризис» исчерпанным. Затем министр увёз карту и тайное письмо Бенеша в Лондон.

В Лондоне прошли англо-французские консультации. Стороны пришли к соглашению, что территории, на которых проживает более 50 % немцев, должны отойти к Германии, а Великобритания и Франция выступят гарантами новых границ Чехословакии. До боли знакомая ситуация, не правда ли?

21 сентября английский и французский дипломаты заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Днём Кабмин принял решение о капитуляции.

22 сентября Чемберлен прибыл к Гитлеру и предложил передать Судеты с правом выбора гражданства и компенсации за имущество. Гитлер потребовал передать Германии эти территории до 28 сентября, да еще и удовлетворить претензии Польши и Венгрии.

27 сентября Гитлер заявил послам Великобритании и Франции о том, что его позиция неизменна, и что германская «акция» против Чехословакии начнётся завтра. Также он предложил провести новые переговоры для уточнения «деталей соглашения» по Судетскому вопросу. В этот же день Чемберлен выступил с речью, в которой, в частности, сказал: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если мы должны будем копать окопы и надевать противогазы здесь из-за конфликта в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем» (!!!)

28 сентября Чемберлен заверил Гитлера, что тот может получить всё «без войны и без промедления». 29 сентября в Мюнхене по инициативе Гитлера состоялась его встреча с главами правительств Великобритании, Франции и Италии. Однако, вопреки обещанию в письме Чемберлену, чехословацкие представители НЕ БЫЛИ допущены к обсуждению соглашения.

Мюнхенское соглашение (читай — предательство)

Расчленение Чехословакии в динамике:

Аннексия Судет нацистской Германией (1-10 октября 1938 г.). Заользье с Чески-Тешином — территория с преимущественно польским населением, оккупировано Польшей (1-2 октября 1938 г.). Районы с венгерским большинством переданы Венгрии (2 ноября 1938 г.). Словакия объявляет о своей независимости — де-факто становясь сателитом, вассалом Германии (14 марта 1939 г.) На следующий день всю остальную Чехию (уже также оккупированную к этому моменту немцами) Гитлер объявляет протекторатом Германии (15 марта 1939 г.). Подкарпатская Русь оккупирована Венгрией (16-23 марта 1939 г.).

29—30 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась окончательная встреча. Основой соглашения являлись предложения Италии, практически ничем не отличавшиеся от требований, выдвинутых ранее Гитлером при встрече с Чемберленом. Чемберлен и Даладье приняли эти предложения.

В час ночи 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение. После этого в зал, где было подписано это соглашение, была допущена чехословацкая делегация. Ознакомившись с основными пунктами соглашения, представители Чехословакии выразили протест. Но, в конечном счёте, под давлением руководства Великобритании и Франции подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судетских областей. Утром президент Бенеш без согласия Национального собрания принял к исполнению данное соглашение.

30 сентября между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении; аналогичная декларация Германии и Франции была подписана чуть позднее.

Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, у трапа самолёта пафосно заявил: «Я привёз мир нашему поколению!» ( У нас о таких говорят «Ума нема — считай — калека). В результате подписания Мюнхенского соглашения военный и экономический потенциал Чехословакии был фактически подарен Гитлеру, который уверился в своей способности манипулировать западными политиками и получил дополнительные возможности для дальнейшей экспансии. Уже позднее, прибыв в оккупированную Прагу, он заявил: «Я не хвалюсь, но должен сказать, что сделал я это действительно элегантно».

Мысли вслух

«Кажется, мы очень близки к мрачному выбору между войной и позором, — сказал в 1938 году, за 2 года до своего первого премьерства, Уинстон Черчилль, тогда парламентарий — Думаю, мы выберем позор, и вскоре нам придется вести войну в условиях, еще менее благоприятных, чем нынешние».

И еще Черчилль, 5 октября 1938 года: «Мы потерпели поражение, не начав войны, и теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории, за которым всё былое равновесие сил в Европе оказалось непоправимо нарушено, а в адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: «Ты взвешен на весах и признан легковесным»».

Президент Бенеш: «Это катастрофа для нас. Мы подчиняемся и пытаемся обеспечить мирную жизнь нашей нации. Я не знаю, выиграют ли ваши страны (Великобритания и Франция) от решения, принятого в Мюнхене. Но мы, конечно, не последние, это коснётся и других».

Последствия «Судетского кризиса»

Отторжение Судетов было только началом процесса расчленения Чехословакии. Последовавший полный ее захват в 1939 г. показал, что политика «умиротворения» оказалась провальной — экспансионистские планы Гитлера стали явными и многие европейские страны очутились перед неизбежностью войны. Гитлер, посчитавший себя реальным хозяином Европы, уже не мог и не хотел остановиться в реализации своих захватнических намерений.

Англия и Франция приняли происшедшее как свершившийся факт, поскольку поставили перед собой задачу оттягивать войну как можно дольше. Но они, перехитрив самих себя, ее все же получили! Гитлер же получил нового союзника (Словакию) и существенно увеличил своё промышленное могущество.

На Нюрнбергском процессе начальнику Верховного командования вооружённых сил нацистской Германии, генерал-фельдмаршалу Кейтелю был задан вопрос» «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?» Ответ: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения».

Год 2018 -й. Европарламент не стал принимать деклараций по Мюнхенскому соглашению, а в ходе дебатов из текста декларации была убрана критика Мюнхенского соглашения. А еще очень символично, что именно в Мюнхене в 2007 году прозвучаланак называемая «речь президента путина» на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он предельно откровенно предупредил Запад, что не намерен принимать кажущуюся ему унизительной для «великой державы» прежнюю роль в международных делах. Выступление ознаменовало собой крутой поворот во внешней политике россии и стало предвестником более напористой и наглой ее позиции на мировой арене. И эти за…ранцы его не поняли! Да уж, заплывшие жиром мозги — это диагноз из области потомственных заболеваний…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса