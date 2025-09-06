Ключевые моменты:

По легенде, в 1723 году Полуботок передал английскому банку сотни тысяч золотых монет под проценты.

80 % «сокровища» гетман якобы завещал будущей независимой Украине.

Поиски наследства велись ещё с начала XX века, но прямых доказательств так и не найдено.

Существуют версии, что вопрос «золота Полуботка» поднимали даже советская власть и Британия после Второй мировой.

Украинские сокровища в Англии

Эх, я опять недавно хотел в Лондон! Нет, я там никогда не был, но уже хотел. И вот опять захотел. Это когда там, в Лондоне, в Белой башне Королевской оружейной палаты открыли экспозицию с легендарной саблей гетмана Ивана Мазепы.

Это первый случай, когда украинское культурное наследие презентовали в одном из главных музеев мира. Общеизвестно, что россия веками пыталась опорочить имя гетмана, но сейчас он получит заслуженное признание, как герой, который боролся за суверенитет и свободу Украины.

Что ж, спору нет: англичане молодцы и в этом, да и вообще в вопросе нынешней поддержки Украины в её борьбе с ордынцами. Хорошо помогают. Правда, хотелось бы больше…

А еще, был бы я в Лондоне, хотелось бы задать англичанам вопрос: уважаемые англичане, леди и джентльмены, сэры и сэрухи, а что там насчет огромного количества золота, ЯКОБЫ оставленного в 1723 году на хранение под процент в одном из ваших банков украинским гетманом Павлом Полуботком?

Ох, как бы оно нас сейчас выручило! Конечно, ключевое слово здесь — ЯКОБЫ, кто-то считает эту историю легендой, кто-то уверен, что всё так и было. Что ж, как говорят в Одессе, в каждой шутке есть доля шутки. Так, не исключено, и в каждой легенде может быть доля… правды. Давайте-ка вспомним эту историю.

Как родилась легенда о сокровищах Полуботка

Когда в 1722 году умер гетман Скоропадский, нового не избирали: царь, видите ли, против был. Временно исполнял обязанности гетмана Павло Полуботок — пользовавшийся заслуженным уважением черниговский полковник.

Это был интеллектуал, владевший иностранными языками, выпускник Киево-Могилянской академии. Царские засЛанцы, шпионившие за ним в Украине, доносили, что отстаивавший казацкие привилегии Полуботок — недруг. Правда, для Петра Первого это новостью не было. Еще в 1708 году он в Глухове провозгласил Скоропадского гетманом.

Так вот, до этого ему рекомендовали кандидатуру Полуботка. Вот, что ответил Петр: «Полуботок слишком хитрый, из него может получиться второй Мазепа».

По некоторым данным, Полуботок как-то выбрался к царю и имел с ним беседу. Вот, для понимания сути, цитата из его обращения к царю: «Урядники московські, що панують над нами і не знають прав та звичаїв наших, та майже неписьменні, відають тільки те, що їм вільно робити усе, не займаючи лише душі наші.»

Царь психанул, и в ноябре 1723 года приказал арестовать всех приехавших казацких депутатов во главе с Полуботком. Допросы, пытки… В декабре 1724 года Полуботок умер в Петропавловской крепости.

Так вот, легенда гласит, что перед поездкой к царю, Полуботок, прекрасно понимая, с кем дело имеет, побывал в Лондоне и тайно отдал на хранение 200 тысяч золотых монет Банку Англии под 7,5 %. Сумма денег, банк и проценты варьируются в различных вариантах: некоторые «источники» указывают на две бочки с золотом, 500 000 или 1 000 000 червонцев, 2,5% или 4 %, Банк Ллойда или Банк Британской Ост-Индской компании.

Золото для независимой Украины

В завещании Полуботок якобы отписал 80 % золота на будущее независимой Украины, а остальные — своим правопреемникам. Кто-то считает, что это было около 11 тонн золота (в некоторых «источниках» указывается от 10 до 14 тонн).

Честно говоря, муть какая-то! Да, при Петре чеканили золотые червонцы, монета была высокой пробы (986), т.е. это практически чистое золото. Для понимания: у большинства из нас на руке обручалки 583-й пробы, т.е. в них чуть ли не вдвое меньше драгметалла. Весил тот червонец 3,47 грамма.

Червонцы Петра I чеканились в основном как монеты престижного характера и были не массовыми деньгами в обороте. Ну и откуда тогда такое их несметное количество? И если даже их Полуботок оставил в Англии миллион, то это «всего» 3,47 тонны золота.

Что ж, возможно там были более тяжеловесные иностранные монеты. И еще на один вопрос я не нашел ответа: а чье золото «заныкал» гетман Полуботок? Я далек от мысли обвинить уважаемого человека в том, что он так поступил с казной Войска Запорожского. Может, это было коллективное решение? Или это был «пенсионный фонд» лично Полуботка? Бог весть…

Первые слухи об огромных богатствах гетмана появились в 1860-х годах, однако широкую известность история обрела в 1907 году, когда была опубликована в русском журнале «Новое время».

В 1908 году МИД россии поручило разнюхать тему своему консульству в Лондоне. Состоялся съезд потомков Полуботка в 1909 году. Там собрались около 100 человек, якобы имевших основания считать себя потомками гетмана, но прямых наследников по мужской линии обнаружить не удалось.

Съезд принял решение создать из присутствовавших на съезде людей комиссию для поисков наследства и нанять им в помощь адвоката. Но первый раз в Лондон он съездил вхолостую, а вторую поездку сорвала начавшаяся Первая мировая война.

По некоторым данным, в 1922 году в Полномочное представительство Украины в Австрии (Вена) обратился некий человек из Бразилии. Назвался Остапом Полуботком — прямым потомком одного из сыновей гетмана. Мужчина показал послу Юрию Коцюбинскому (это сын того Коцюбинского, которого мы с вами в школе проходили) фотокопию документа о вкладе Полуботка, подлинник которого якобы хранится в надёжном месте, и предложил сделку: он передаёт право на получение денег правительству Украины, а за передачу подлинника документа получит 1% накопившейся огромной суммы.

Тогдашние «верхи» эту тему «обкашляли» на заседании Президиума Всеукраинского Центрисполкома и решили «шевелить море палкой». Но попытка переговоров с Банком Англии потерпели фиаско. Англичане якобы отказали по той причине, что Украина все еще не является независимым государством.

Существуют утверждения, что возможные претензии СССР на наследство Полуботка были предметом переговоров с Великобританией и в послевоенные годы (Вторая мировая) и, якобы, были достигнуты соглашения, что СССР отказывается от этих претензий в обмен на аннулирование различных долгов перед Великобританией.

Такая вот, ЯКОБЫ, история. Точку не ставлю, пусть будет загадочное многоточие…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса