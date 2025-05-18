Фицо, Вучич, Орбан: три европейских путиниста

Эти два типа сегодня на слуху как минимум по всей Европе, потому как, и это грустно, берега потеряли. Вроде представляют страны Евросоюза, но прибило их, как «это самое», которое не тонет, к враждебному берегу, к варварской эрэфии.

С невероятными хитростями, окружными путями, через «задний проход» (прямой путь им закрыли цивилизованные страны) долетели они в москву на т.н. парад победы. Ладно, на какую-то долю процента можно было бы понять мотивацию Александра Вучича: его родина — ранее Югославия — честно боролась в годы Второй мировой с нацизмом.

Славным югославским партизанам не спится, видать, в могилах, когда их души узнаЮт, что и их, и их тогдашнего лидера Иосифа Броз Тито предал и продал нынешний президент, прогнувшийся сегодня перед главным нацистом планеты, да ещё и ярым сталинистом — путиным.

А ведь после той войны благодаря только мужеству и мудрости Тито Югославия не попала под сталинский сапог. Психанул тогда усатый диктатор, заставил всех советских солдат, награжденных медалью «За освобождение Белграда» сдать их в переплавку.

А вот словацкий премьер Роберт Фицо — совсем «не то пальто». Его участие в т.н. параде победы — это же полная дичь, это нонсенс! Да, конечно, словаки тоже участвовали во Второй мировой, но…на стороне гитлеровской Германии! И после этого Фицо неудержимо, как алкоголик к буфету, рвется па парад победы над его предками!

Я не нашел никаких данных о том, воевал ли «фицин» дедушка против советских войск, хотя такое вполне могло быть. Но если он все же воевал против СССР, то, скорее всего на территории Украины (чуть ниже мы опишем боевой путь словацких подручных Гитлера).

Может его и прикончили на нашей территории? Что ж, вот вам и возможная мотивировка патологически аномального отношения Роберта Фицо к Украине.

Кстати, с венгерским премьером Виктором Орбаном, точно так же гадящим нам при первой же возможности, таких вопросов нет, там предельно ясно разъясняет Википедия: «Дед по отцу — Михай Орбан, ветеран войны». А на чьей стороне воевала Венгрия? На стороне Гитлера. Мне почему-то кажется, что «подвиги» венгерских войск на нашей земле больше описаны, чем словацких. Что ж, давайте расскажем о Словакии во Второй мировой войне.

Читайте также: В Одессе — Сегедская, в Херсоне — Залаэгерсег: почему надо отказаться от таких названий

Словакия во Второй мировой войне

После Мюнхенского соглашения 1938 года словацкие сепаратисты во главе с Йозефом Тисо ( почему-то созвучно с Фицо) при поддержке нацистской Германии добились автономии Словакии в составе Чехословакии. 14 марта 1939 года, в день, когда немецкие войска оккупировали Чехию, парламент Словакии провозгласил независимость Словацкой республики.

1 сентября 1939 года Словакия стала единственным государством, в союзе с Германией напавшим на Польшу. Участвовали в Польской кампании словацкие сухопутные части численностью в 51 тысячу человек. Ими руководил немецкий генерал Лист.

Здесь обязательно следует отвлечься, чтобы на его примере «ждунам» справедливой кары от западной юстиции в отношении эрэфовских военных преступников показать, как это может быть.

Вильгельм Лист участвовал во вторжении Германии в Чехословакию, затем в Польшу, затем во Францию, за что получил звание генерал-фельдмаршала, затем на Балканы, затем на Северный Кавказ.

В апреле 45-го его пленили американцы, судили в 48-м, причем только за оккупацию Балкан (типа всё остальное было самозащитой?!). Дали ему пожизненное. В декабре 1952-го… освободили по состоянию здоровья! С этим «хилым» здоровьем он прожил 91 год, умер в 1971-м. На веревке в Нюрнберге расчетливые американцы экономили. Они и сейчас расчетливые…

А тем временем Тисо, зная, что Гитлер вскоре нападет на СССР, буквально настаивал на том, что словацкая армия готова к боевым действиям против Союза. Почему так? А это было чувство соперничества с Венгрией! (Они и сейчас соперничают, кто нежнее поцелует нынешнего путлера в зад).

23 июня 1941 года посол Словакии в СССР официально объявил наркому иностранных дел СССР Молотову о разрыве дипотношений и объявлении войны. Словацкое войско (порядка 50 тысяч штыков) с начала июля участвовало в боях, наступая в направлении Винницы, Бердичева и Житомира и далее на Киев. После того как им вломили «люлей» в наступлении на Киев, словаков перебросили на юг Украины для охраны побережья Азовского моря.

Но вскоре немцы вновь бросили словаков в бой для отражения советского наступления под Ростовом-на-Дону. Зимой 1941—1942 годов словацкая дивизия держала оборону на реке Миус. В летней кампании 1942 года участвовала в Донбасской операции и в битве за Кавказ. Через год, в ходе наступления советских войск в январе-феврале 1943 года на Кавказе 1-я словацкая моторизованная дивизия попала в окружение и понесла большие потери.

В итоге остатки дивизии были спасены немцами, но утратили всё тяжёлое вооружение. Кстати, в этих боях перебежал на сторону РККА рядовой Мартин Дзур, ставший впоследствии генералом армии и министром обороны Чехословакии.

Остатки дивизии были эвакуированы в Крым, где вновь охраняли береговую линию. Осенью 1943 года дивизию вновь бросили на фронт, где ей вновь вломили «люлей» (под Мелитополем в плен сдались 2 200 словаков).

Предшественника Фицо повесили

В конечном итоге вылилось всё это в Словацкое национальное антиправительственное и антигитлеровское восстание летом 1944 года. Предатель народа Иозеф Тисо потом бежал в Австрию, далее — в Германию. Американцы там его в 1945-м схватили и выдали Чехословакии.

По решению суда в 1947 году Тисо был повешен. Его нынешней «личинке» — Роберту Фицо — такого конца желать не будем. Думается, через пару лет, на очередных выборах, случится «словацкое национальное восстание», результатом которого станет смерть Фицо, но всего лишь политическая.

Мерзкое отношение к истекающей кровью Украине, братание с агрессивной россией максимально контрастно проявили его, как человека с гнильцой. Это непростительно…

Читайте также:

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса