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Жизнь и смерть диктатора Чаушеску

Жизнь и смерть диктатора Чаушеску

Российскую агрессию против Украины организовал и начал российский диктатор Владимир Путин. Такие, как он, уверены в своей власти, силе и особой роли в истории. Но в реальности редко кто из них умирает своей смертью. Типичный пример того, чем заканчивают такие “вожди” — судьба Николае Чаушеску, управлявшего Румынией с 1965 по 1989 год. 

Асад и другие

Так уж наша жизнь устроена, что о  новости, сегодня первополосной, через какое-то время говорят: канула в Лету. Вот, к примеру, совсем немного времени прошло, как повстанцы смели к дьяволу (читай, к путлеру) много десятилетий казавшегося незыблемым сирийского садиста-диктатора Асада, а сейчас это уже не топ-новость.

А что уж говорить о делах давно минувших дней. Не уверен, что кто-то провёл параллель, хотя не так уж и давно, каких-то 35 лет назад, в 1989 году, народ, только другой, румынский, и тоже в декабре, восстал против «своего» диктатора — Николае Чаушеску.

15 декабря этот «коммунистический император» (так его называла западная пресса) приказал водомётами разогнать мирную демонстрацию венгерской общины города Тимишоаре, возмутившейся попыткой насильственной депортации из страны их священника.

А уже 25 декабря, по решению военного трибунала, 71-летний генсек румынской компартии вместе с женой Еленой  были поставлены к стенке. Что же происходило в течение тех 10 декабрьских дней? Не побоявшиеся водометов люди, уже в 2-х городах, собрались вновь — уже с требованиями отставки Чаушеску. В ответ — огонь, танки и бронетранспортеры угробили почти 5 тысяч человек.

Великий вождь и Гений Карпат

Чета Чаушеску

Давайте немного прервемся и расскажем, что это был за такой «Великий Вождь», «гений Карпат» и «Полноводный Дунай разума». Подчеркиваю, это не извращения автора этих строк: так велел себя величать создавший культ своей личности Чаушеску.

Он правил Румынией 24 года, с 1965-го по 1989 -й. Его политика из всех стран т.н. соцлагеря менее всего зависела от СССР. Это потому что экономика вначале  держалась на экспорте агропродукции и нефти. И Чаушеску, к примеру, осудил ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, послал свою команду на Олимпиаду-84 в Лос — Анджелес  (СССР приказал мстить за игнор московской олимпиады, и  из всего т.н. соцлагеря в США были еще только Китай и Югославия).

Чаушеску первым из «восточного блока» признал ФРГ, нормально контактировал с Израилем, сотрудничал с МВФ, брал кредиты на Западе. А Румыния была при этом… самой бедной страной в соцлагере. Он всё греб под себя. Все ключевые посты во власти занимали его родичи. Вторым человеком в стране была его жена Елена, которую пропаганда называла «матерью всех румын». Да уж, мать…

Мать всех румын

«Человеческий эмбрион – «общественная собственность», нежелание рожать – «дезертирство», аборт можно делать только после 45 лет или при наличии 4 детей,  контрацепцию – запретить. Это план Елены и Николае Чаушеску по повышению рождаемости на пути в светлое будущее.

Результатом реализации этого плана стали не менее 9000 женских смертей от подпольных абортов и сто тысяч сирот. Любые нарушения, любое инакомыслие в корне уничтожалось тайной полицией, которая прослушивала телефоны и квартиры, арестовывала и пытала неугодных.

Люди были запуганы, и на этом фоне диктатору было несложно рассчитываться с 13 миллиардов долларов кредитов, которые он нахапал. Жесткая экономия в стране, карточная система на хлеб, бензин и молоко. Воду, отопление и электричество давали в день на несколько часов: Румынию сатрап превратил в огромный концлагерь…

“Пошел вон!”

Так вот, когда в Тимишоаре начались протесты, 21 декабря Чаушеску на площадь перед зданием ЦК согнал 100-тысячный митинг, который по его замыслу должен был продемонстрировать всенародную поддержку режима. Но во время его выступления с балкона толпа принялась скандировать»Пошел вон!» и взрывать петарды.

Чаушеску успел прокричать, что с 1 января поднимет зарплаты и пенсии и убежал с балкона. Но митинг на площади к вечеру перерос в антиправительственные протесты, демонстранты заняли телецентр и объявили, что диктатор свергнут.

Протесты пошли по всей Румынии. Чета Чаушеску улетела из Бухареста на вертолете, потом пересели на машину, в городке Торговиште попросились переночевать в какую-то хату. Хозяева пустили их и … «сдали» повстанцам. Там и состоялись трибунал и расстрел.

Чаушеску ведут на расстрел

Как всегда, вокруг гибели диктаторов — загадки. По одной из версий западных криминалистов, изучивших в Интернете видео казни этого «несвятого» семейства, на теле Николае Чаушеску  были следы пыток. Возможно, нужно было узнать номера счетов в швейцарских банках, где хранились его запасы «на черный день» — $400 миллионов.

Господи, ну и «нищета»: сейчас многие наши СМИ, основываясь на публикацию в турецкой «Türkiye Gazetesi»,сообщают, что Башар Асад  успел перевести в российские банки $135 миллиардов.

Но следует понимать, что тогда, в начале 1990-х, доллар был «потяжелее». Что показательно, возглавлявший трибунал над Чаушеску генерал-майор Джорджица Попа 1 марта 1990 года «вдруг» покончил жизнь самоубийством…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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Редакция ПРОФИЛЬ
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