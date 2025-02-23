Про майора «Вихря» писали книги и снимали кино

Не уверен, к сожалению, что хотя бы половина сограждан, читающих эти строки, знают, о ком и о чем идет речь. Что ж, познавать никогда не поздно.

Интереснейшая судьба досталась родившемуся в 1914 году (кстати, 25 февраля) в Екатеринославе (ныне Днепр) Евгению Степановичу Березняку. Ведь не о каждом человеке романы пишут, а популярный когда-то советский писатель Юлиан Семенов («родитель» Штирлца) именно по фактам из жизни Березняка написал роман «Майор Вихрь». И не о каждом 3-серийный фильм создают, а в далеком теперь 1967 году миллионы граждан СССР «прилипали» к телевизору во время трансляции 3-серийного «Майор Вихрь», поставленного по этому роману. Да, не из пальца писатель высосал эту захватывающую историю.

С 1934 года Березняк учительствовал в сельской школе на Днепропетровщине, стал директором школы, затем до самого начала войны заведовал Львовским горотделом образования. С осени 1941-го активно занимался подпольной борьбой с немецкими оккупантами на Днепропетровщине.

Учитель стал разведчиком

В конце 1943 года Березняка направили в разведшколу, после окончания которой он возглавил группу разведчиков «Голос». Обыденной работой стали 4 взорванных моста, несколько пущенных под откос эшелонов с военной техникой нацистов, более сотни «двухсотых», говоря нынешним сленгом, гитлеровцев. Люди Березняка проникли в немецкий разведцентр, готовивший диверсантов, скопировали базу данных, и тех потом «принимали» в советском тылу.

А далее группе Евгения Березняка досталось вовсе не обыденное задание. Она в ночь на 19 августа 1944 года десантировалась на территории Польши, под Краковом, и в этом районе выполняла боевое задание 156 дней.

Группе удалось полностью разведать Краковский укрепрайон, собрать и передать в штаб 1-го Украинского фронта достоверную информацию о дислокации гитлеровских войск. Важнейшим заданием группы было добыть план минирования Кракова, который оккупанты готовились буквально стереть с лица земли после того, как в него войдет Красная Армия.

План ценой невероятных усилий добыли: соратники Березняка средь бела дня вблизи немецкого гарнизона похитили военного инженера, руководившего участком строительства укреплений в районе Кракова, – Курта Пеккеля. И тот с мельчайшими деталями нарисовал план оборонительных сооружений Кракова и сообщил, как заминирован город. Кабели, которые были проложены для дистанционного подрыва множества мин под огромным количеством зданий, удалось перерубить, Краков уцелел.

Справка ОЖ

Справка из Википедии: Краков с его потрясающей архитектурой, воплощающей в себе эпохи барокко, ренессанса и готики, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известен своим хорошо сохранившимся историческим центром и еврейским кварталом. Старый город, который окружают остатки средневековых городских стен, расположен вокруг главной рыночной площади. На ней находятся Суконные ряды – торговое здание эпохи Возрождения, а также Мариацкий костел (церковь Успения Пресвятой Девы Марии) в готическом стиле, возведенный в XIV веке.

Героя отправили в лагерь

Так вот, тогда, в 1944-м, если бы не украинец Березняк с боевыми побратимами, Краков имел бы точно такой же вид, какой сегодня имеет наш, к примеру, Бахмут. Нацисты – они и есть нацисты, и методы их не изменились.

Тогда Березняка «по-царски» отблагодарили: после того как он доложил командованию, что в начале операции попал в гестапо, откуда ему удалось бежать, его отправили в фильтрационный лагерь НКВД. Как ни странно по тем временам, проверки подтвердили невиновность Березняка. Но окончательно его реабилитировали только в 1965 году.

Все эти годы он был «под колпаком». Намного позднее в мемуарах он писал, что один из генералов разведки предложил ему почитать… собственное досье. Мол, ты там найдешь много отчетов о встречах с тобой и с цитированием твоих высказываний за подписью людей, которых ты считал и считаешь своими друзьями. Березняк подумал и …отказался.

Польское наследие

После войны Польша по высшему уровню отблагодарила Березняка. Ему вручили Орден «Virtuti militari» – высший польский военный орден за выдающиеся боевые заслуги (кстати, учрежден он был в 1792 году для награждения офицеров и солдат, прославившихся в польской войне с россией). Получил герой и польские знаки военного отличия «Партизанский крест» и медаль «Победа и Свобода».

В Кракове был установлен его мемориальный бюст. Не демонтирован ли он сейчас? Ответа на этот вопрос я не нашел… А ведь он вовсе не праздный: во взглядах на историческое прошлое – наше и польское – есть немало разногласий и разночтений. И это далеко не только ужасная Волынская трагедия.

В Сети уже имеются исследования некоторых польских историков, ставящие под сомнения сам факт минирования Кракова. А в 2007 году путин присвоил звание героя эрэфии 90-летнему полковнику в отставке Алексею Николаевичу Ботяну – «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками».

В тамошних СМИ появились публикации с утверждением, что именно Ботян является прототипом главного героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь» и одноименного телефильма. Что ж, История – это царство мертвых. К этому царству нет прямого доступа. Приходится основываться на интерпретациях прошлого. А интерпретируют его живые и далеко не всегда порядочные люди…

Разведчик снова стал учителем

В послевоенные годы Евгений Березняк работал на высоких постах в системе народного образования, в министерстве просвещения УССР, 25 лет возглавлял там Главное управление школ, стал кандидатом педагогических наук. Последние годы трудовой деятельности и до 1998 года он работал старшим научным сотрудником Института педагогики Академии педагогических наук Украины. Был Почетным академиком Национальной академии педагогических наук Украины. Звание Герой Украины Березняк получил в 2001 году.

За 65 лет педагогической и творческой деятельности Евгений Березняк подготовил и издал шесть монографий, более 100 научных публикаций по вопросам народного образования, обучения и воспитания учащихся. Его труды издавались не только в Украине, но и в других странах. Его перу принадлежат книги: «Я – „Голос“«, «Пароль – „Dum spiro…“«, «Операция „Голос“«, изданные на украинском, польском, болгарском, узбекском и других языках общим тиражом почти 2 млн экземпляров.

Умер украинский супер-разведчик в 99-летнем возрасте, похоронен в Киеве. 25 февраля 2014 года, к его 100-летию, Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету в его честь…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса