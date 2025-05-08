Дату победы переписали для Сталина

Год 1945-й, Франция, город Реймс. Представители поверженной Германии в присутствии советского генерала Ивана Суслопарова, американского генерала Уолтера Смита и французского — Франсуа Савеза подписали акт о безусловной капитуляции. Дело было после 2 часов ночи. Доложили Сталину, тот остался недоволен и дал команду продублировать всё сначала. Все быстро перебрались в пригород Берлина — Карлхорст, и там в 22.43 по центральноевропейскому времени акт о капитуляции Германии был подписан второй раз. В москве уже было утро 9 мая. Эта дата Указом Президиума Верховного совета СССР заранее была определена как День Победы. Через 3 года, в 1948-м, этот праздник был аннулирован : в стране жуткая разруха , на каждом шагу изуродованные войной ветераны — и тут прямо тебе праздник… Реанимировали 9 мая как праздничный день только к 20-летию той горькой победы, в 1965 году, при первом Генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе. У этого «Ильича» есть и своя привязка ко дню 8 мая.

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Новая звезда Брежнева

Год 1976-й… Именно 8 мая » дорогому Леониду Ильичу» было присвоено очередное воинское звание — Маршал Советского Союза. И к его коллекции наград добавилась бриллиантовая маршальская звезда. Есть такой вид коллекционирования, фалеристикой называется, это когда люди награды собирают. Ну Леонид Брежнев насобирал — мало не покажется! В 1986 году все его награды (в описи значились 114) были переданы в государственную Орденскую кладовую. Анекдот по Союзу в годы его правления ходил: мол, обеспокоены советские люди, операция нашему любимому генсеку предстоит серьезная. Ну как же, грудную клетку расширять надо, а то не все награды помещаются. Нелегко найти страну на глобусе, правительство которой не сочло для себя разумным пополнить коллекцию фалериста Брежнева. А сочли разумным Аргентина, Афганистан, Вьетнам, Гвинея, Индонезия, Куба, Лаос, Северная Корея, Монголия, Лаос, Перу, Эфиопия, Финляндия, понятное дело — страны т.н. соцлагеря и т.д.и т.п.

Да, он был фронтовиком, в годы войны 1941-1945гг. Брежнев был замначальника политуправления Южного фронта, с 1943 — начальником политотдела 18-й армии. С 1945 — начальник политуправления 4-го Украинского фронта. Закончил войну в звании генерал-майора, дальше пошел по партийно-хозяйственной стезе, так что Маршал из него, как из этого самого пуля. Четырежды(!) Героем Советского Союза он стал уже после войны. Напомним: наш самый результативный летчик-ас в той войне Иван Кожедуб был «всего лишь» трижды Героем СССР. Помимо зарубежных «цацок» на могучей груди Брежнева располагались и советские боевые награды по Указам за годы войны. Как туда попал полководческий орден Богдана Хмельницкого — сказать трудно. В комиссары — политруки Брежнев в 1941 году попал из кресла секретаря Днепропетровского обкома КП(б)У. По воспоминаниям солдат-фронтовиков, политруки тогда были 2-х сортов: одни командовали «Делай, как я!», подавая личный пример, а другие — «Делай, как я сказал!» Вот, что некий С. А. Борзенко писал в статье «225 дней мужества и отваги» («Правда», 1943 год): «В отбитии наступления немцев активное участие принимал начальник политотдела 18-й армии полковник тов. Брежнев. Расчёт одного станкового пулемёта растерялся и не открыл своевременно огня. Два взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев ФИЗИЧЕСКИ ВОЗДЕЙСТВОВАЛ на пулемётчиков и ЗАСТАВИЛ их вступить в бой. Понеся значительные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых. ПО ПРИКАЗУ тов. Брежнева расчёт вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил».

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Рождение городов-героев

Ну да ладно, мои самые первые воспоминания о Брежневе, пусть он и маршал липовый, все равно позитивные. В 1964-м, когда он в кремле Хрущева сменил, сразу в магазинах очереди за пшеничным хлебом пропали.Ох и наелся я вдоволь белого хлебушка, а то всё кукурузный да кукурузный…

Год 1965-й. 8 мая было узаконено положение о Почетном звании «Город-герой» и оглашен список городов, получивших это звание. Прошло 60 лет, и некоторые из украинских городов-героев оказались временно оккупированными российской ордой. А Киев и Одесса второй раз подтвердили свою несгибаемость, силу воли и патриотизм своих жителей, второй раз были заслужено названы Городами — Героями. Причем, если в 1941-м после действительно героической обороны Киев всё же пал через 70 дней, а Одесса продержалась 73 дня, то в 2022 году не менее подло напавший враг знатно получил под дых и там, и там. Героям слава!

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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