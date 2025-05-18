Об этом сообщает сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, цель запуска – запугивание Украины и давление на государства-члены ЕС и НАТО, что рассматривается как элемент тактики ядерного шантажа.
Читайте также: Война, день 1180: переговоры с россиянами невозможны до октября, – мнение
«Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России», – сообщают в ГУР.
Как отмечается, дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.
Вы также можете узнать:
- Дроны разбросали на Одесщине взрывчатку: что делать при обнаружении;
- ЮНЕСКО и обстрелы Одессы: чем на самом деле занимается эта организация (видео);
- Одесскую область атаковали новым типом дронов с искусственным интеллектом.