Об этом сообщает сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, цель запуска – запугивание Украины и давление на государства-члены ЕС и НАТО, что рассматривается как элемент тактики ядерного шантажа.

«Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России», – сообщают в ГУР.

Как отмечается, дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

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