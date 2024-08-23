Пакт подлости: как Гитлер и Сталин Европу делили Европу

Как Сталин пил за здоровье Гитлера

Мы с вами, сограждане, все стали почти дипломатами, как минимум потому что жизнь заставила нас понять, что такое меморандум (Будапештский). Слово это переводится как «протокол о намерениях», а по жизни это квинтэссенция чьей-то тупости, глупости и недальновидности, вперемешку с чьими-то злым умыслом, подлостью и политической проституцией.

А что такое пакт? Это договор о мирных отношениях между государствами, не находящимися в состоянии войны между собой. Фактически это был «договорняк» Гитлера — Сталина. Просто подписантами были эти 2 дипломата.

Докладывая фюреру о процедуре подписания в кремле, Риббентроп писал: «Сталин и Молотов очень милые. Я ощущал себя, как среди старых партийных товарищей». А на банкете в честь подписания этого пакта было «алаверды» Сталина: «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому хочу выпить за его здоровье».

Ну ещё бы: «вишенкой на торт» этого договора был секретный дополнительный протокол о разграничении между сторонами сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства».

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Это — мне, это — тебе

Протокол предусматривал включение Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР. Западная часть Польши была отнесена к сфере интересов Германии.

После сталинского тоста принесли карту и «вождь всех народов» любимым синим карандашом размашисто утвердил присоединение «новых земель». Потом это назвали «национально-освободительным походом Красной Армии в Западную Украину и Западную Беларусь».

Он начался 17 сентября и по сути означал, что СССР вступил в войну на стороне нацистской Германии. Уже 23 сентября РККА «освободила» Львов, 27 сентября немцы взяли Варшаву. Между командирами передовых частей вермахта и Красной Армии был налажен обмен офицерами спецсвязи. Во многих «освобожденных» оккупантами городах (Брест, Гродно и т. д.) были проведены совместные парады. СССР в 1939 году заполучил 52% территории Польши и 30% её населения.

Показательно, что подготовка секретной части пакта проходила в СССР при полном неведении даже высшего партийного и хозяйственного руководства страны. Как потом вспоминал член Политбюро ЦК партии Никита Хрущев, у Сталина их собрали 23 августа: «Сталин рассказал, что в соответствии с договором к нам фактически отходят Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия и Финляндия…Относительно Польши Сталин сказал, что Гитлер нападет на нее и сделает своим протекторатом. Восточная часть Польши, населенная украинцами и белорусами, отойдет к СССР…Самого договора с Германией я не видел. Думаю, кроме Молотова, Сталина и некоторых причастных к этому лиц из Наркомата иностранных дел, его никто не видел».

“12 стульев” по нацистки

После подписания этой 2-сторонней подлости натянутые до того советско-германские отношения демонстративно «потеплели». Союз ССР выдал «братскому» немецкому правительству почти 4 тысячи немцев, в частности — членов семей репрессированных в СССР немецких коммунистов, которые сглупили, уверовав в свою безопасность в «стране социализма». Немцы, в свою очередь, вдруг срочно возлюбили «русиш культуриш» : в берлинских театрах ставили «Лес» Островского и «Три сестры» Чехова. Более того, тамошние «киношники»покусились даже на «12 стульев» Ильфа и Петрова. Но актер Ганс Мозер свёл роль нашего великого Остапа Бендера к тупому трюкачеству, бездарь! Не понял он Великого Комбинатора!

И в завершение — вкратце о том, как сложились судьбы «действующих лиц и исполнителей» этого пакта. Ну о том, как загнулись Сталин и Гитлер, знают все. 53-летний Иоахим фон Риббентроп подох в петле по решению Нюрнбергского трибунала 16 октября 1946 года. А вот Вячеслав Молотов благополучно дважды возглавлял внешне-политическое ведомство СССР ( 1939—1949, 1953—1956 гг.). Он «дал дуба» 8 ноября 1986 года в 96-летнем возрасте.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса