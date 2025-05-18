Какой размер налога на переводы?

Как сообщили специалисты на горячей линии Государственной фискальной службы (ГФС), действительно, даже 1 гривна, которая приходит на карточный счет от другого человека, считается доходом.

По Налоговому кодексу, «доходом считается любое поступление средств, которое увеличивает финансовую состоятельность лица, независимо от того, было ли оно одноразовым или регулярным».

И это так, даже когда деньги поступают от жены или мужа, сестры или брата, или друзей — все это является доходом, должно фиксироваться в декларации об имуществе и доходах и облагаться налогом.

В соответствии с законодательством, за полученный на банковский счет перевод надо будет уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) плюс 5% военного сбора.

Формула 18% НДФЛ + 5% военного сбора

Вот здесь будьте внимательны — если вы платите налог за 2024 год, то военный сбор тогда был еще 1,5%.

Но, конечно, как всегда, и здесь есть исключения.

Какие переводы на карту не облагаются налогом

По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева, не облагаются налогом денежные переводы на карту от родственников первой и второй степени родства, если это подарок или наследство.

То есть платить налог не нужно, когда вам присылает средства:

ваша жена или муж,

кто-то из родителей — ваших или жены или мужа,

дети или внуки — также ваши или жены или мужа,

родные сестры или братья,

дед или бабушка

Но это следует зафиксировать в назначении платежа, например, что перевод является подарком. Еще лучше — иметь подтверждение характера перевода в письменной форме. Например, договор дарения или что-то подобное.

Кроме того, как уверяет Гетманцев, также не должна облагаться налогом возвратная финансовая помощь. То есть когда вы кому-то одолжили деньги, а потом получили долг обратно — за это тоже не надо платить ни налог, ни военный сбор.

А вот за все остальные виды поступлений с государством придется поделиться согласно законодательству.

Здесь есть еще одно исключение — не подлежат налогообложению денежные подарки, не превышающие 25% минимальной зарплаты.

Вот здесь будьте внимательны! Дело в том, что налогообложение происходит именно за год, когда вы получили доход. Если речь идет о 2024 году, то тогда минимальная зарплата составляла 7100 гривен в месяц, а с 1 апреля и по сей день — это 8000 гривен. То есть в 2025 году лимит денежного подарка составляет 2000 гривен.

Юрист АО «Виннер Партнерс» Анастасия Руденко предупреждает, что если в следующем году минималка будет больше, то и указанный лимит также возрастет.

За продажу подержанных вещей также надо платить налоги

Еще в марте мы рассказали о громком законопроекте, который предусматривал налогообложение доходов, полученных с цифровых платформ.

«В любом случае Комитет не пропустит законопроект без необлагаемого минимума для людей, которые продают собственные подержанные вещи. Налогообложение должно быть справедливым», — обещал в начале апреля Даниил Гетманцев.

Однако теперь законопроект приняли, а об обещании почему-то забыли. Депутат Верховной Рады Нина Южанина сообщила, что это правительство не предусмотрело в законе необлагаемого минимума.

Также она привела пример, как придется платить налог продавцу любых, даже бывших в употреблении, товаров на ОЛХ. По ее словам, за первые три продажи с человека удержат «всего» 10%, а уже от четвертой — все по-взрослому. Если человек не откроет спецсчет и не согласится на раскрытие банковской тайны, это будет все те же 23% в итоге, то есть 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор.

Как платить налог на банковские переводы?

Если ваши доходы не были обложены налогом через налоговых агентов — то ли работодателя, то ли компании, которая рассчитывалась за услуги, то ли какого-то финансового учреждения, — вы должны сначала задекларировать свое имущественное положение и доходы. Это несложно сделать через Электронный кабинет налогоплательщика.

После того как налоговая получит вашу декларацию, будут начислены соответствующие налоги. Также обычно человеку присылают реквизиты для их уплаты.

Чтобы уплатить налоги, есть два способа:

Онлайн — через удобную вам платежную систему или через специализированные государственные сервисы, например портал «Дія» или официальный сайт ГФС.

Офлайн — в кассе налоговой или государственного учреждения, а также в отделении или терминале банка, сотрудничающего с Государственной казной.

Стоит сохранить чек или квитанцию об уплате налога.

Впрочем, когда налог зачислят, это можно будет увидеть в личном налоговом кабинете. Кстати, там вы можете также отслеживать состояние оплаты.

Когда платить налоги?

Если вы получите за отчетный год какие-то доходы, декларацию нужно будет отправить до 1 мая следующего года. А уплатить уже начисленные налоги надо до 31 июля того же года.

Если же вы подавали так называемую ретроактивную, то есть уточняющую декларацию за прошлые периоды, здесь надо поторопиться и уплатить налог в течение всего 10 календарных дней от даты, когда вы подали фискальную отчетность.

Кроме самого налога с вас взыщут 3% штрафа, если вы платите это добровольно, а ещё и за каждый день просрочки — пеню.

Нужно ли платить налог с пенсии или зарплаты?

Если вы работаете официально, то ваш работодатель обязан платить налоги сам — с вашей заработной платы.

Пенсионеры освобождаются от налогообложения пенсий. Также налог не уплачивается, если вы получаете социальные и компенсационные выплаты или пособие по безработице.

Кроме того, от налогообложения освобождены и студенты государственных или учебных учреждений на бюджете, ведь по сути их стипендия — это тоже социальная выплата на поддержку образования.

Нужно ли платить налог с кэшбека или депозита

Клиенты банков, которые используют кэшбек, при выводе накопленных денег на карту автоматически получат на 23% меньше — это НДФЛ 18% и военный сбор 5%. Ведь такие поступления тоже считаются доходом и подлежат налогообложению.

Теперь относительно Национального кэшбэка, по которому можно сэкономить до 3000 гривен в месяц. Он не считается доходом, ведь он является возвратом части средств, которые покупатель уже потратил. А, по Налоговому кодексу, возврат средств, которые компенсируют расходы и были уже обложены налогом, не подлежит повторному налогообложению. А в стоимость продуктов или товаров уже заложен налог. Поэтому нет, здесь с государством делиться не нужно.