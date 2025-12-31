Ключевые моменты:

Из-за атак РФ на энергосеть Одессы остановился электротранспорт.

Николаев отправил 5 автобусов для пассажирских перевозок.

Львов отправляет 10 автобусов, прибывших завтра.

Подставили плечо соседям в сложный момент

Николаев и Львов направили в Одессу несколько единиц коммунального транспорта, чтобы поддержать город в преодолении проблем от зимних условий и вражеских обстрелов.

«Одесса сейчас переживает тяжелые времена из-за систематических атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру. Из-за отключения электроэнергии в городе приостановлено движение электротранспорта», – отметил Сенкевич.

Следует отметить, что Николаев отправил в Одессу пять автобусов для частичного обеспечения пассажирских перевозок. Аналогичную помощь оказывают и другие украинские города, в частности, Львов.

По словам Андрея Садового, завтра в Одессу прибудут 10 львовских автобусов.

