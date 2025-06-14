Загадочный одессит

Начнем с цититирования абзаца из предыдущей публикации об истории строительства Беломорканала.

«А теперь — интрига. Вслед за этой публикацией, в качестве продолжения темы, расскажем о руководителе строительства канала — одессите, причем настолько хитро…опом, что он, делая те ещё гешефты с самим Мойшей Вольфовичем Винницким, был арестован по личному приказу главы ВЧК Дзержинского — и выжил!

Ему «вышак корячился», но он «всего лишь» загремел в СЛОН на 10 лет, а в конечном итоге стал генерал-лейтенантом инженерно-технической службы и 1-м руководителем Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. Есть вопросы: кто такой и что такое? Обо всем этом — через неделю».

Вот и пролетела неделя, снимаем интригу. Мойшей Вольфовичем Винницким при рождении звали знаменитого одесского бандита- налетчика по кличке Мишка Япончик (Япончик — из-за специфического разреза глаз). СЛОН — это Соловецкий Лагерь Особого Назначения из жуткого ГУЛАГа ( это Главное Управление Лагерей). А одессит, о котором мы сегодня поговорим — это Нафталий Аронович Френкель.

Подручный Мишки Япончика

Родился он в 1883 году в Константинополе, а вскоре семья переехала в Одессу. С 15-ти лет начал работать в строительной компании, в 17 он был уже прорабом в строительной фирме.

С 1902 по 1904гг. учился в строительном техникуме в Германии. Вернувшись домой, продолжил работать в строительной отрасли, а набравшись опыта, занялся торговлей деревом.

На Юге России его прозвали «лесным королем Чёрного моря»:он поставлял древесину в страны Ближнего Востока. Разумеется, в годы Первой мировой Френкель не прошел мимо возможности подзаработать на продаже оружия. Еще до февральской революции он учуял, что в России дурно пахнет и перевел «всё, что нажито непосильным трудом» в Турцию. Да и сам туда свалил.

В годы НЭП, когда появилась некоторая стабильность, он стал наведываться в СССР, совокупился с чекистами и создал, типа от себя, чёрную биржу для скупки у граждан ценностей и золота за бумажные «деревяные» рубли.

Это уже потом, через несколько лет, государство, сообразив, что это «жирная» тема, откроет магазины ТОРГСИН. До этого, в 1918-м, он «закорешовал» с Мишкой Япончиком, который из бандитов переквалифицировался… нет, не в управдомы, как Остап Бендер, а стал в 1919 году командиром 54-го советского революционного полка имени Ленина. Так Френкель с ним таки участвовал в нескольких боях Гражданской войны!

Итак, Френкель позднее стал наезжать в Одессу, где создал не какие-нибудь «Рога и копыта», а серьезный подпольный трест со специализацией на контрабанде. Для этого в 1921 году он организовал пароходную компанию! И под ее «крышей» завозил контрабандный товар.

Мало того, он создал артели, где шили модную одежду под маркой известных фирм( на Малой Арнаутской?). Товар разлетался через его людей в магазинах, ресторанах и гостиницах.

Как говорили и говорят в Одессе, жадность фраера сгубила. Деятельность группировки Френкеля приобрела такие масштабы, что информация о ней легла на стол самого руководителя ОГПУ Феликса Дзержинского.

Нафталия Френкеля арестовал Дерибас

По его приказу в Одессу выехал член коллегии ОГПУ Дерибас (потомок получивших фамилию «владельца» крепостных одного из основателей города — Хосе де Рибаса). Осенью 1923 года Нафталия Ароновича «припутали», а в январе 1924 года, аккурат, когда Ленин «лапти сплел», коллегия ОГПУ приговорила его к смертной казни.

Обвинили Френкеля в присвоении $8 тысяч, которые ему передал на хранение один из чекистов в Константинополе. В дальнейшем «вышку» ему заменили на 10 лет в лагере особого назначения «СЛОН».

Но, как оказалось, шустрый одессит-гешефтмахер, он и в СЛОНе будет «на коне». Условия на Соловках были такие, что ад раем казался: вши, людей косил сыпной тиф. Френкель предложил за сутки построить баню, попросив выделить ему людей.

“Карьера” на Соловках

Выделили. Построил. Затем аналогичным не затратным способом (из г-на и палок, как говорится) он соорудил бани на других лагерных пунктах. Потом Френкеля перевели в Кемь.

Чтобы понять, насколько это «уютный» северный городишко, достаточно вспомнить легенду о том, что название его происходит от аббревиатуры непечатного выражения, якобы использовавшегося Петром I в указах о высылке на Север:» выслать К Е…й Матери!»

Так вот, вездесущий Френкель обнаружил там большие запасы выделанных кож. Он отыскал среди заключённых скорняков и сапожников и наладил производство обуви, которую отправляли на продажу в Москву. Это дало доходы лагерю и возможность развивать другие производства.

В 1926 году зека Френкель возглавил эксплуатационно-производственный отдел Управления СЛОН, отвечая за развитие производственной деятельности и хозяйственную часть. Он тут же заменил стандартный зековский паёк на четкий метод распределения пищи в зависимости от выработки, что позволило резко увеличить производительность труда.

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Из заключенных в сексоты

Одной из главных задач Френкеля была «разработка методов и способов роста продуктивности работ при организации их на рациональных началах». И если в 1925 году в докладе об экономическом состоянии лагерей значилось, что «…рабочую силу на Соловках при наличии наших предприятий использовать негде», то уже в 1928 году ситуация поменялась на противоположную: численность заключённых выросла с 5872 чел. до 21 900 чел., из которых только на строительных и лесозаготовительных работах было занято около 10 тысяч человек. Кемский лагерь стал многоотраслевой промзоной.

В 1926 году срок Френкелю был сокращен до 5 лет, а летом 1927 года он был досрочно освобождён. “Как быть с ним дальше?” — решали тамошние верхи. Они не хотели подчинять огромное хозяйство экс-зеку, хотя признали, что «Н. А. Френкель …поставил Соловецкое хозяйство. Конечно, подход у него собственника-коммерсанта, и ни в коей мере не советского общественника. Но как работник — ценный».

В конечном итоге один из лидеров ЧК Глеб Бокий (расстрелян в 1937-м) поддержал стратегию развития лагерей, предложенную Френкелем, объявив, что Френкель является не контрреволюционером, а секретным сотрудником (сексотом) ОГПУ.

Френкель превратил людей в расходный материал

В 1930 году в Соловецких лагерях находилось 63000 заключенных, из них на контрагентских работах было задействовано 24 тысячи, на собственных предприятиях — 11 тысяч душ.

Тем временем, как в басне Леонида Глибова»І Щуку кинули у річку»: Френкелю предложили возглавить в москве производственное представительство ВСЕХ лагерей ГУЛАГа.

Тогда отрабатывалась схема содержания осуждённых в лагерях и их «исправление трудом». Зека рубили лес, строили дома, прокладывали железную дорогу. Тогда лагеря начали называть исправительно-трудовыми.

Вот как охарактеризовал разработанную и внедренную Френкелем систему «исправления через труд» Александр Солженицын в своём «Архипелаге ГУЛАГ»: «Стала высшим законом Архипелага его формула: «От заключённого нам надо взять всё в первые три месяца, а потом он нам не нужен!».

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Хозяин ГУЛАГА

И процесс пошел: в 1930 году Френкель руководил строительством лагерей в Республике Коми, с 1930 по 1931 — начальник производственного отдела ГУЛАГ ОГПУ СССР, 1931 по 1933гг. работал в Беломорстрое ОГПУ, а за участие в строительстве канала его наградили орденом Ленина. С августа 1933 года — начальник строительства Байкало-Амурской железной дороги. После БАМа стал начальником Управления желдорстроя НКВД на Дальнем Востоке и одновременно замначальника ГУЛАГа.

С началом войны ведомство Френкеля бросили на строительство прифронтовых (рокадных) дорог. Во время обороны Сталинграда по его приказу заключённые разобрали железнодорожный путь БАМ — Тында и перебросили рельсы на строительство железной дороги от Ульяновска до Сталинграда, необходимой для ускоренного подвоза припасов и пополнений в город.

Работа была выполнена в кратчайшие сроки: 1 ноября 1942 года магистраль протяжённостью 992 км была принята в эксплуатацию, а построена она была всего за 6 месяцев. Ранее столь протяженные железнодорожные пути с такой быстротой строительства не производились.

В 1943 году генерал-лейтенанта инженерно-технической службы НКВД Нафталия Ароновича Френкеля наградили третьим орденом Ленина.

Он был уволен из МВД СССР по состоянию здоровья в 1947 году, умер в 1960 году в возрасте 77 лет. В москве

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