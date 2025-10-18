Ключевые моменты:

18 октября 2025 года в Килии открыли стелу бренда громады.

Стела символизирует единство, гордость и самобытность Килийской громады.

На мероприятии присутствовали мэр Вячеслав Чернявский, представители местного самоуправления и жители громады.

Автор бренда Алексей Сало и член рабочей группы Виктор Ченуша рассказали о значении визуального образа громады.

Танцевальный коллектив Килийской школы искусств выступил с праздничным номером, гостей угощали сладким рисом.

Все желающие сделали общее фото как символ единства и любви к родной земле.

Об этом рассказал мэр Килии Вячеслав Чернявский.

На мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления и жители громады, которые пришли разделить этот важный момент.

Со словами поздравлений к собравшимся обратились также автор бренда Алексей Сало и член рабочей группы по созданию бренда Виктор Ченуша. Они поделились историей рождения визуального образа громады и его значением для объединенной Килийщины.

Статья по теме: Путешествуем в Килию — самый древний город Украины

«Праздничное настроение подарил танцевальный коллектив Килийской школы искусств, выступление которого стало ярким украшением мероприятия.

Теплая атмосфера, искренние эмоции и аромат домашнего угощения – сладкого риса, которым угостили всех присутствующих, – сделали это событие настоящим праздником громады», – написал у себя в «Фейсбуке» городской голова.

А в конце мероприятия все желающие сделали общее фото в память – как символ единства, любви к родной земле и веры в ее будущее.

Читайте также: Балте исполнилось 499 лет: день рождения праздновали восемь дней.