памятник красногвардейцам

Ключевые моменты:

  • Из реестра исключили шесть памятников и захоронений в Одесской, Болградской и Измаильской районах.
  • Все объекты связаны с российско-имперской или советской историей.
  • Исключение из реестра официально открывает путь к их демонтажу.

Памятники, исключенные из культурного наследия Украины

Министерство культуры Украины решило не включать в Государственный реестр недвижимых памятников шесть объектов, расположенных в Одесской области. Соответствующее решение закреплено документом, подписанным министром культуры Татьяной Бережной.

Из перечня культурного наследия исключены:

  • братская могила красногвардейцев, погибших в январе 1918 года и в годы Гражданской войны, расположенная на Куликовом поле в Одессе;
  • памятник Зое Космодемьянской — на территории детского санатория на ул. Мускатной в Одессе;
  • могила К.Н. Таранущенко в центре села Шамановка Красносельской громады;
  • памятник на месте смотра российских войск в честь переправы через Дунай (1828–1829, 1838 гг.) на юго-восточной окраине Болграда;
  • памятник в честь переправы российской армии через Дунай времен российско-турецких войн, установленный в километре от Болграда;
  • бюст маршала СССР Семена Тимошенко (1967 г.) возле дома культуры в селе Фурмановка Килийской громады.

Как пояснило министерство, эти объекты связаны с российско-имперской и советской историей, поэтому больше не считаются частью культурного наследия Украины. Их исключение из реестра делает возможным последующий демонтаж.

