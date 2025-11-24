Ключевые моменты:
- Из реестра исключили шесть памятников и захоронений в Одесской, Болградской и Измаильской районах.
- Все объекты связаны с российско-имперской или советской историей.
- Исключение из реестра официально открывает путь к их демонтажу.
Памятники, исключенные из культурного наследия Украины
Министерство культуры Украины решило не включать в Государственный реестр недвижимых памятников шесть объектов, расположенных в Одесской области. Соответствующее решение закреплено документом, подписанным министром культуры Татьяной Бережной.
Из перечня культурного наследия исключены:
- братская могила красногвардейцев, погибших в январе 1918 года и в годы Гражданской войны, расположенная на Куликовом поле в Одессе;
- памятник Зое Космодемьянской — на территории детского санатория на ул. Мускатной в Одессе;
- могила К.Н. Таранущенко в центре села Шамановка Красносельской громады;
- памятник на месте смотра российских войск в честь переправы через Дунай (1828–1829, 1838 гг.) на юго-восточной окраине Болграда;
- памятник в честь переправы российской армии через Дунай времен российско-турецких войн, установленный в километре от Болграда;
- бюст маршала СССР Семена Тимошенко (1967 г.) возле дома культуры в селе Фурмановка Килийской громады.
Как пояснило министерство, эти объекты связаны с российско-имперской и советской историей, поэтому больше не считаются частью культурного наследия Украины. Их исключение из реестра делает возможным последующий демонтаж.
