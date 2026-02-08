Ключевые моменты:

Поврежден стенд на «бельгийской» трамвайной остановке в Маячном переулке;

Проект посвящен сохранению уникального транспортного наследия Одессы.

Вандализм в Одессе: детали

В Одессе злоумышленники повредили информационный стенд, установленный на исторической трамвайной остановке в Маячном переулке. Об этом сообщила координатор проектов Urban buro Мария Поблинкова.

Стенд был частью проекта Urban buro «Культурное наследие Бельгии с более чем вековой историей», который стартовал 31 декабря 2025 года. Табличка с описанием остановки, ее происхождения и исторического значения была закреплена стационарно, однако неизвестные пытались ее сорвать.

После неудачной попытки конструкция получила повреждения — пострадали края стенда, в том числе в местах с текстом и изображением флага Бельгии.

Бельгийское наследие в Одессе: что известно об объекте

Информационная табличка рассказывает, что бельгийские трамвайные павильоны проектировались специально для одесского побережья. Широкие навесы защищали пассажиров от солнца, а особая форма крыш и боковые панели снижали воздействие сильного морского ветра.

Конструкции доставляли из Европы в разобранном виде и собирали на месте. Все элементы были изготовлены из бельгийских материалов, соответствовали европейским стандартам и хорошо выдерживали сложные условия морского климата. Изначально в боковых стенах находились окна с рамами в стиле геометрического модерна.

Подобные трамвайные павильоны ранее существовали в Брюсселе, Антверпене и Льеже, однако в 1950–1960-х годах их модернизировали, и они не сохранились. Одесская коллекция считается одной из немногих уцелевших в Европе.

