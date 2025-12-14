Ключевые моменты:

Победа украинца потрясла Японию

В Японии — землетрясение! К счастью, не в прямом, а в переносном смысле. Япония потрясена! Там сильнейший взрыв — к счастью, позитивных эмоций. 23 ноября в финале престижного турнира по традиционной японской борьбе сумо украинец из Винницы Данило Явгусишин (обладатель 3-го ранга сумо) победил противника с наивысшим рангом в этом виде спорта. Причем так красиво, технично, мастерски победил! Слов не хватает описать.

До этого полагал, что подобную виртуозность могут демонстрировать только штатовские баскетболисты из NBA. Настоятельно рекомендую посмотреть видео и раздедить мои эмоции — это просто шок! Наш Явгусишин там — в синих «плавках» (эта штука называется «маваси»).

И стал 21-летний украинец обладателем Кубка императора! Далее коллеги из издания LB утверждают, что «Данило… стал первым украинцем в истории, которому удалось победить на престижнейших соревнованиях по сумо». Стоп, а вот здесь ошибочка вышла! Явгусишин — не совсем первый. Ниже — история первого, и подсказала мне ее … Одесса.

Отец — украинец, мать — японка

Жил-был когда-то такой украинец — Маркиян Борышко. Он родился в селе Руновщина Харьковской области. Вместе с родителями переселенцами занесло его аж на Дальний Восток, а затем и еще дальше — на японский тогда остров Сахалин.

Там в 1928 году познакомился он с младшей его на 18 лет японкой, швеей. Создали семью. По тамошним меркам, жили неплохо: имели ферму, пекарню, разводили лис-чернобурок. Сын Иван у них родился в мае 1940 года в городе Сикука на Южном Сахалине. Он был младшим, у него были 2 брата и сестра.

Когда в 1945-м Япония проиграла во Второй мировой, остров вошел в состав СССР и семья была разлучена: японку с детьми отправили восвояси, на остров Хоккайдо, а Маркиана на всякий случай «пригрели» в концлагере НКВД. Семья с ним больше не виделась.

В дальнейшем Иван Маркиянович Борышко стал Коки Ная, хотя с годами его уважительно называли Тайхо Коки (Великий Феникс). Это по той причине, что он стал гордостью Японии, профессиональным борцом сумоистом, одним из величайших в её истории.

За свою карьеру он выиграл Императорский кубок 32 раза! Только в 2015 году некий Хакухо смог превзойти это достижение. А первый спортивный триумф Ивана состоялся в 1960 году, и в этом же году… умер его отец. Маркиян был освобожден с началом т.н. хрущевской оттепели и до последнего своего дня жил мечтой разыскать семью, увидеть детей. Не довелось…

Здесь пора, наверное, вкратце изложить суть этого вида борьбы — сумо. Постараюсь, хотя это очень сложно — сухо и коротко рассказать об этом экзотическом и очень зрелищном виде единоборства, сочетающего в себе элементы спорта, шоу, традиций.

Сумо — что это за борьба

Первое письменное упоминание о сумо встречается в книге, датированной 712 годом — это древнейшая дошедшая до нас японская летопись.Согласно приведённой там легенде, 2500 лет назад двое богов схватились в поединке сумо за право владеть Японскими островами.

Судя по всему, худосочными эти боги не были, рахитом, дистрофией и анорексией не страдали. Ведь их нынешние последователи — сумоисты (сумотори) высокого ранга, за редким исключением весят меньше 120 — 130 кг — иначе нельзя рассчитывать на успех. А рекордист- тяжеловес Конисики (275 кг) более шести лет удерживал чемпионский титул!

Помнит Япония и своих крупногабаритных богатырей Акэбоно (225 кг) и Мусасимару (235 кг). На этом фоне наш «украинский японец» был стройным, как кипарис: на пике спортивной карьеры его рост был 187 см, а вес — 153 кг. Кстати, и Явгусишин – небольшой спортсмен по меркам сумо: рост – 180 см, вес – 136 кг.

Свою карьеру Тайхо Коки завершил в 1971 году и в том же году открыл свою школу сумо. Она функционировала 32 года — вплоть до смерти основателя.

Приезд японского сумоиста в Украину и памятник в Одессе

С годами Тайхо Коки стал интересоваться судьбой Маркиана Борышко, в начале 2000-х побывал в Украине, в его родном селе, испил воды из старого колодца. С ростом популярности сумо в Украине, в Харькове местные сумотори провели турнир, который почтил своим присутствием украинско-японский чемпион. С его одобрения чемпионату присвоили его имя, Кубок стал ежегодным.

Ну и какое ж сумо в Украине без Одессы?! В 2011 году в Одессе местные фаны сумо установили памятник Тайхо Коки на улице Ришельевской, невдалеке от Дерибасовской. Первый в Украине! И единственный. Весьма примечательно, что судьба этого памятника оказалась такой же непростой, как и судьба самого Тайхо Коки.

В 2017 году местный интернет-ресурс «Думская» сообщил, что «В Одессе продают единственный в Украине памятник борцу сумо». Такое объявление появилось на OLX. Некто Анатолий Кушнир — хозяин скульптуры и фанат борьбы сумо — рассказал тогда, что он и придумал создать этот памятник, и выложил 8 тысяч долларов на его изготовление.

Установили сумоиста возле ресторана, но когда он закрылся, памятник нужно было демонтировать. И последние 5 лет, т.е. с 2012 года, он пылится на складе, что совершенно аномально.

При этом в 2013 году из Японии даже прибыла съемочная группа, которая снимала по всему миру фильм о людях, которые за свои деньги популяризуют сумо, — рассказал г-н Кушнир. Пришлось на пару часов привезти скульптуру… Это была очень интересная история – японцы приехали снимать, а памятника нет…

К сожалению, информацию о том, продан ли памятник, и если, как говорят в Одессе, таки да, то кому продан, отыскать не удалось. Но, по мнению авторов той публикации в вышеназванном интернет — СМИ, «в Одессе давно уже есть школа сумо — чуть ли не единственная в Украине». Так что есть и надежда, что скульптурное изображение великого японского сумотори с украинскими генами попало в крепкие, надежные, а главное — правильные руки.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса