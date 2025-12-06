Ключевые моменты

Пожар начался после открытия задраенного трюма с копрой, которая самонагрелась во время рейса из Индии.

Из-за ошибочной команды «поливать всем» огонь перекинулся на надстройки, полностью уничтожив рубку и каюты.

Судну угрожал взрыв: под трюмом с копрой находился танк с 600 тоннами мазута.

Только после трёх суток работы пожарных, спасателей и пеногенераторов удалось взять огонь под контроль и стабилизировать судно.

Сказка про партизана Бонивура

С удовольствием прочитал сразу о трех океанских нефтевозах путина (якорь ему в дупу!), которые «оприходовали» украинские спецслужбы. Как говорится, «гори, гори ясно, чтобы не погасло».

А в памяти тут же всплыло еще одно горящее судно, жуткий пожар на котором я наблюдал в далеком и мирном 1982 году в морпорту родного Херсона. Горело оно не по-детски, и было в той истории много дурного.

Начиная с названия этого сухогруза — «Партизан Бонивур». В Гражданскую войну жил-был себе красный партизан-подпольщик Виталий БАНЕВУР. И всё бы ничего, но как-то по дороге в сельцо, где обитала его «гелфренд», застукали его белоказаки.

К сожалению, парень повел себя неадекватно и рванул в бега «с низкого старта». Ага, убегает — догнать его! Догнали Виталю вражеские конники и зарубили…

Как-то эта грустная история в архиве Владивостока попалась на глаза тамошнему писателю Дмитрию Нагишкину. Уточню: писателю-сказочнику. До того это был автор сборников сказок «Мальчик Чокчо» (1945), «Амурские сказки» (1946), «Храбрый Азмун» (1949).

Он оказался конъюнктурщиком и сообразил, что родине всегда нужны герои, и чем больше — тем лучше. Вон ведь из дальневосточного партизана Сергея Лазо какой герой Гражданской войны получился.

Нагишкин взялся за работу и вскоре разродился очередной «сказкой». Это был роман «Сердце Бонивура». Фамилию героя он слегка изменил, так поступали многие собратья по писательскому цеху (Чапаев и Чепаев, Маресьев и Мересьев и т.д. и т.п.). Это давало право сказать, если что: это роман, а не биографическая повесть, так что как написал — так и гениально.

С Бонивуром Нагишкин действительно «попал в десятку». Его версия судьбы партизана, как сейчас говорят, «зашла» советскому читателю. Ведь «книжный» партизан был схвачен, его жутко пытали, но он не выдал страшную военую тайну. Типа повзрослевший Мальчиш-Кибальчиш — персонаж другого детского писателя — Аркадия Гайдара («Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»).

Первая публикация о Бонивуре состоялась в 1947г., роман его автор неоднократно дополнял и перерабатывал, добавляя герою большевистской стойкости в последующих изданиях, которые выходили с 1953 по 1958 год. А в начале 1970-х, в разгар брежневской эпохи, роман был экранизирован.

И, как нередко бывает, сериал по популярности «переплюнул» первоисточник. В стране начался нездоровый ажиотаж, имя «канонизированного» большевика присваивали пионерским дружинам, колхозам и совхозам. Тогда же на верфи в польском Гданьске по заказу СССР на воду спустили сухогруз «Партизан Бонивур».

Он был трудягой, «перепахивал» морские воды, числился за ЧМП — Черноморским пароходством (Одесса). Кстати, напомню: мы с вами как-то обсуждали пресловутую операцию «Анадырь» (это когда СССР отправил на Кубу живую силу и технику, и мир оказался на грани советско-американского ядерного конфликта).

Так вот, «Партизан Бонивур» также был в числе судов, сделавших «партизанский» рейс на этот остров в «мягком подбрюшье» США. А еще он как-то на рейде Одессы «поцеловался» с лихтеровозом «Юлиус Фучик». И еще стал «звездой» приятного советского фильма «Берегите женщин».

Загорелся в порту теплоход

И вот март 1982 года. Автор этих строк — инженер с «телевышки» — в тот день сменился после ночной вахты в аппаратном зале Херсонского радиотелепередающего центра, и на выходе с территории предприятия увидел выезжавшую ПТС — передвижную телевизионную станцию.

Это был здоровенный автобус на базе Камаза, внутри — аппаратная с начинкой финской фирмы «Ajokki» (их раздавали по регионам после Олимпиады — 80). «Привет-привет, вы куда? — Та в твою сторону, запрыгивай». По дороге я узнал, что едут коллеги снимать горящий в морпорту пароход, и от нечего делать напросился с ними.

Пришвартованный к причалу, действительно изрядно чадил «Партизан Бонивур». Пожарные, милиция, «люди в штатском» — суета сует. Пока я ошарашено глазел, мои коллеги ПТС-ники уже вели съемку со специальной площадки на крыше автобуса здоровенной стационарной телекамерой на треноге.

Антенна — «тарелка» рядом тут же все перебрасывала на нашу 147-метровую мачту, находившуюся в пределах прямой видимости. Уверенность моих коллег, что «не пропадет их скорбный труд», честно говоря, удивила меня не менее, чем пожар на сухогрузе. Как потом я узнал, ни одной секунды информации не было не только в херсонском телерадиоэфире.

В ходе всей этой многодневной эпопеи на место ЧП прискакали представители и республиканского, и даже Центрального ТВ и радиовещания, но о событиях этих НИГДЕ не было даже упоминания.

На следующий день (после ночной смены 2 выходных) я снова подъехал к набережной (это фактически уже морпорт) — да где там: «железный занавес». Но информация об этом ЧП, которую я приведу ниже, всё же весьма достоверна.

Во-первых, потому что Херсон — город небольшой, и у нас об этих событиях, как говорится, знали только двое — базар и вся Суворовская. Базар наш — это как в Одессе «Привоз», а Суворовская (она уже Европейская) — это типа Дерибасовская.

А во-вторых, уже в конце 1990-х я, став газетчиком, имел удовольствие не раз интервьюировать, увы, ныне покойного Юрия Ивановича Тутушкина, который с 1996 года возглавил Херсонский морской торговый порт.

Почему пожар тушили три дня — рассказ директора порта

А начинал он там сменным механиком после ОИИМФ в 1969 году, так что эпопея с «Партизаном Бонивурам» проходила с его прямым участием. Сейчас в Херсоне недалеко от морпорта есть площадь Тутушкина. Она, как и расположенное на ней старинное, отреставрированное при Тутушкине здание Управления порта, находятся в т.н. kill-зоне и разбиты орковской артиллерией…

Итак, сухогруз (154м длина, 20 м ширина) в декабре 1981 года в Индии загрузил в свои 5 трюмов 8000 т копры (это сушенная белая мякоть кокоса) и направился в Херсон, откуда копра по железной дороге должна была двинуться в Эстонию, на маргариновое производство.

Этот высушенный на солнце продукт содержит до 70% масел и склонен к самовоспламенению — при сочетании некоторых условий. И условия эти «чудесным» образом в тот раз совпали! Копра была мокрой (судно в индийском порту Кочин грузили под дождем), и в трюмах стартовала ферментация ее жиров с выделением тепла.

Вдобавок в 4-м трюме, откуда начался пожар, груз с декабря по март месяц в пути +3 недели на якорной стоянке) добросовестно подогревало тепло от двигателя (стальная переборка машинного отделения не была дополнена непроводящей тепло деревянной).

Отсутствие теплоизолирующего «простенка» было грубым нарушением инструкции по транспортировке копры. Трюм был плотно задраен, теплу некуда было деваться… Когда судно наконец-то стало под разгрузку, экипаж приоткрыл трюмы. Из 4-го полетели искры, повалил дым.

Вызвали огнеборцев, а пока приоткрытый трюм закрыли брезентом. Прибыли пожарные, но пока они готовились к работе, по чьей-то команде крышку 4-го трюма… полностью открыли. Из-за доступа кислорода мгновенно вспыхнуло могучее пламя.

Экипаж бросился поливать копру из всех судовых шлангов, но это было похоже на гашение горящего бензина…бензином. Вода разворошила до этого уплотненную, слежавшуюся копру, она всплыла наверх и горела еще «веселей». Прикрыть чем-то 4-й трюм было уже невозможно. Тут вспыхнул и 5-й трюм!

Из Николаева и Симферополя в Херсон помчались автомашины пеногашения, из Севастополя сюда направились 2 аварийно-спасательных катера ВМС. Четыре пожарных катера беспрерывно поливали водой правый борт «Бонивура» со стороны реки, а с десяток пожарных машин — левый, со стороны причала. Но толку не было.

Решили ждать машины с пеной, а пока пусть трюмы выгорают. А под трюмом №4 уже доходил до горячей кондиции…топливный танк. 600 тонн мазута в нем в любой момент грозились превратиться в гигантскую бомбу. Задумались не только о судьбе моряков и спасателей: на карте стояла экология всего нижнего Днепра. Да и жилые дома херсонцев — вот они, рукой подать! Поговаривали об эвакуации…

Тем временем из Одессы на «Метеоре» примчались представители руководства ЧМП. Копра устала гореть, лишь дымила, и морское «начхальство», ничтоже сумняшеся, скомандовало: «Огонь из всех стволов!» — в смысле воду из всех пожарных стволов.

В результате тлевшая в двух трюмах копра вспыхнула с новой силой, и вскоре пламя добралось до палубной надстройки. За полчаса дотла выгорела ходовая рубка, все каюты команды. Увидев такой результат, одесситы, когда уже начала плавиться палуба, дали отбой поливу.

А «Партизан Бонивур» к тому времени кормой садился на дно Днепра и накренился в сторону реки. Горел еще и третий трюм, теплоход все сильнее ложился на борт, и команда получила приказ покинуть судно. Последних снимали уже в «люльке» портальным краном.

Крен превысил уже 25 градусов, когда решили на правый, поднимающийся от перекоса борт, навесить груз — противовес. Это были многотонные бетонные блоки от местных стройорганизаций. Это не очень-то помогло, и чтобы выпустить воду, щедро налитую внутрь, борт судна в нескольких местах пробили выстрелами из РПГ — ручных противотанковых гранатометов!

И теплоход «передумал» ложиться на борт! Тут прибыли пеногоны, включились в работу. К концу ТРЕТЬЕГО дня тлевшая копра сдалась… Не затронул огонь порядка 6000 тонн груза, его по железной дороге отправили к месту назначения.

«Бонивур» еще три недели «отдыхал» на рейде, потом его отбуксировали в порт приписки — Одессу. Через какое-то время то, что более 20 лет было сухогрузом «Партизан Боневур», оттянули в последний рейс — в испанскую Валенсию, где его благополучно превратили в металлолом…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса