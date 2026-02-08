Ключевые моменты:

22-летний Михаил из Белгорода-Днестровского служит в 808-й Днестровской бригаде поддержки.

Понтонер и оператор БпЛА (квадрокоптер Mavic) – «глаза» для собратьев на переправах.

Помогает вывозить раненых под обстрелами в Херсонскую область.

Заключил контракт сразу после 18-ти.

Михаила спасает жизнь на войне

В 808-й отдельной Днестровской бригаде поддержки поделились историей 22-летнего бойца из Белгорода-Днестровского по имени Михаил.

Как информирует издание «Бессарабия INFORM», военный работает понтонером и оператором БпЛА, исполняя обязанности тихо, сосредоточенно и ответственно, четко осознавая свою миссию на войне.

В общем, Михаил происходит из Белгорода-Днестровского. Он закончил строительный лицей, а когда юноше исполнилось 18, заключил контракт с ВСУ. В настоящее время Михаил одновременно осваивал две ключевые роли: понтонера и аэроразведчика.

Оператором квадрокоптера Mavic он превращается в «глаза» для сослуживцев. Это очень ответственная работа, которая состоит в том, чтобы выбрать безопасный маршрут для доставки понтонных звеньев и обнаружить опасность на переправе или рядом.

По словам военнослужащего, он помогает вывозить раненых. Он добавляет, что безопасных зон нет, только условно безопасны. Надо быть внимательным, осторожным, не торопиться.

Для Михаила война – это не только опасность, но и непрерывное самосовершенствование. Хотя первый контракт подходит к концу, он решил продлить службу. Планирует перейти на контракт по программе «18-24».

Также Михаил открыто говорит о щекотливых вопросах, таких как самовольное оставление части. Военный уверен, что стабильность в подразделении зависит от эмпатии командиров. Он подчеркивает, что все зависит от командира. Михаил подчеркивает, что в его батальоне и роте руководство прислушивается к бойцам, позволяет посетить дом и устроить личные дела. Именно такая забота скрепляет команду.

