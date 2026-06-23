Ключевые моменты:

Навроцкий потребовал вернуть Орден Белого Орла

Автор связывает это с политической борьбой в Польше

Орден Белого Орла — высшая награда Польши с 1705 года

Колонка напоминает о сложной истории польско-украинских отношений

История польско-украинских отношений регулярно становится предметом политических дискуссий по обе стороны границы. На этот раз поводом для спора оказался Орден Белого Орла — высшая государственная награда Польши, история которой насчитывает более трех столетий.

Для подготовки этой колонки использованы открытые исторические материалы о наградной системе Польши, сведения из официальных польских документов о статусе Ордена Белого Орла, а также публичные заявления польских и украинских политиков, прозвучавшие в последние недели. На этом фоне Валерий Боянжу предлагает собственный взгляд на политический конфликт вокруг награды и напоминает читателям малоизвестные страницы истории самого ордена.

Два Навроцких: польский и одесский

Уверен, что это не только мое личное мнение, но и мнение подавляющего большинства жителей Одессы: президент Польши Кароль Навроцкий — таки Парень Очень Ценный! Кто-то, правда, полагает, что он Поклонник Одесского Цирка, но я не думаю, что его хоть разок могли запустить в это уважаемое и любимое в Одессе учреждение культуры.

Да, одесситы четко понимают, что Кароль Навроцкий, временно исполняющий обязанности президента соседней страны (следующие выборы там в 2030 году, и второй раз поляки на эти грабли уже не наступят) тупо испоганил свою уважаемую в Одессе фамилию.

Повёл себя, как обидчивый мальчик в песочнице: «Ты мне больше не дружок, и не писай в мой горшок! Мама купит мне козу — я тебе не показу!» Да, именно так в Одессе, в частности, да и во всей Украине, в целом, думающие люди оценивают его обиду на Президента Зеленского и требование вернуть Орден Белого Орла. Обиженный!? Интересно, а где в Польше «обиженные» спят? У нас их на некоторых адресах селят под нижнюю шконку.

А для одесситов вообще, фамилия Навроцкий — это повод для гордости. Знаменитого одессита Василия Васильевича Навроцкого — издателя, журналиста, общественного деятеля и мецената современники называли «одесским чудом» и «ходячей Одессой»!

Он родился в Кременчуге в 1851 году, но всю свою огромную славу приобрёл в Одессе. Начинал простым работником типографии, а затем создал и много лет издавал газету «Одесский листок», одну из самых популярных в городе.

Для своей газеты построил знаменитый Дом Навроцкого на Ланжероновской улице, 8. Был депутатом городской думы, благотворителем и весьма заметной фигурой общественной жизни Одессы. В 1891 году Василий Навроцкий привёз в Одессу «иномарку», которая считается первым автомобилем в Одессе и, есть мнение, первым в Российской империи! Когда Навроцкий умер в 1911 году, на его похороны пришли, по воспоминаниям современников, более 100 тысяч одесситов.

И тут на тебе: появляется какой-то «ком с бугра» и портит ТАКУЮ фамилию! «Пся крев!», как говорят поляки. Попала польскому президенту вожжа под хвост по той причине, что Зеленский одобрил инициативу украинских воинов назвать их подразделение именем героев УПА.

Скажу от себя: я не великий поклонник УПА, уже много лет изучаю самую разноплановую информацию о ней, пытаюсь сделать для себя объективные выводы. Пока не сделал. Но я , гражданин Украины с 73-летним стажем, ни на секунду не считаю себя вправе критиковать выбор наших защитников,воюющих с орками за нашу свободу!

А иноземцу Каролю Навроцкому скажу, как в детстве у нас во дворе говорили: «Не суй свой нос в чужой вопрос, а то Барбос откусит нос!» Ну Барбос — не Барбос, но Украина, имея на то полное основание, может предъявить Польше претензии по поводу того, что нет там такого города, где не было бы улицы имени их кумира Пилсудского!

А Пилсудский, в 1920 году заключив договор с УНР, вскоре передумал (переобулся в прыжке как сейчас говорят) и заключил мир с Советской Россией и Советской Украиной. УНР не участвовала в переговорах, а её интересы были проигнорированы. После этого существование УНР прекратилось. Фактически ее угробил Пилсудский. Ну что, Навроцкий, будешь менять топонимы!?

Что это за награда — Орден Белого Орла

Ладно, кто ему доктор? Давайте лучше узнаем историю Ордена Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов, основан в 1705 году королём Польши Августом II.

Он сразу сделал кавалерами ордена 8 человек: четырёх польских и литовских магнатов, поддержавших его на выборах, трёх русских генералов, а также гетмана Ивана Мазепу. После этого кавалерами стала еще и целая гоп-компания российских генералов и высших чинуш, а в 1712 году и Петр Первый. Всего с 1705 по 1831 год произведено 1017 награждений. Почему эта дата — 1831-й?

В 1815 году т.н. Варшавское герцогство было упразднено, а большая часть его территории вошла в состав… ну конечно же — Российской империи в качестве Царства Польского. Ну откуда же это знать «великому историку» Каролю Навроцкому, который вовсю «подмахивает» сейчас россии и даже получает от нее «благодарочки» за то, что гадит Украине (тупо, кстати, не понимая, что больше он гадит Польше)?

С 1815 по 1831 год орден Белого орла еще считался наградой Царства Польского. А в 1831 году орден Белого орла, что вполне логично, был причислен к наградам Российской империи как императорский и царский орден.

В 1921 году орден Белого орла был возрождён как высшая награда Польши. После ликвидации Польской Республики в 1939 году в результате начала Второй мировой войны орден продолжало вручать правительство Польши в изгнании.

После освобождения Польши от германских войск в 1945 году была провозглашена Польская Народная Республика, в наградной системе которой место ордена Белого орла занял орден Строителей Народной Польши. При этом оставшееся в Лондоне правительство Польши в изгнании продолжало и далее вручать орден Белого орла.

В 1992 году орден был восстановлен как высшая государственная награда Польши. Первыми восстановленным орденом были награждены вполне приличные люди — король Швеции Карл XVI и Папа римский Иоанн Павел II.

Кстати последнему, этническому поляку, принадлежит фраза, которую следовало бы вытатуировать на лбу у Кароля Навроцкого: «Прощаем и просим прощения». Это понтифик посоветовал, говоря об историческом примирении народов — польского и украинского.

Но Навроцкому мнение уважаемого во всем мире соплеменника — до одного места (того самого!) Он рвется к бОльшей, чем у него есть сейчас, власти. По сравнению с премьером президент в Польше — это ноль без палочки, как говорят в Одессе.

А в 2027-м там парламентские выборы, и Навроцкий видит шанс, победив на них, прорваться в премьеры. И то, что он заранее стал «пивом дышать» на Украину — это его ставка на имеющуюся антиукраинскую часть электората. Короче, типичный польский Орбан. Такая и кончина его будет. Аминь (с древнееврейского — верно; истинно; да будет так)!

Кстати, если еще вкратце продолжить список кавалеров Ордена Белого Орла, то мы обнаружим там и фашиста №1 планетарного масштаба Бенито Муссолини, и даже императрицу Екатерину II, участвовавшую в разделах (!) Речи Посполитой ( 1772,1793 и 1795 гг.) После этого Польша как независимое государство более чем на век исчезла с политической карты Европы.

Но политикану Навроцкому это не интересно. Будущий политический труп зарабатывает дивиденды на высосанной не буду уточнять из какого пальца украинской теме…

Ранее «Одесская жизнь» присоединилась к совместному заявлению украинских и польских медиа о том, что Польша и Украина должны оставаться союзниками.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса