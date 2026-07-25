Ключевые моменты:

Зеленский: перемирие лучше, чем война еще на 10–20 лет, если оно позволит сохранить жизни людей.

Атака по РФ: ночью беспилотники атаковали Энгельс, Ростов и временно оккупированный Луганск, сообщалось о взрывах и пожарах.

Песков: назвал нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого «нацистом» и вновь повторил пропагандистские заявления Кремля о войне.

Зеленский назвал лучшую альтернативу затяжной войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня является более предпочтительным сценарием, чем многолетнее продолжение войны с большими человеческими потерями.

По словам главы государства, если уже в ближайшее время появится возможность остановить боевые действия и добиться режима перемирия, такой вариант будет лучше, чем вести войну еще десять или двадцать лет ради будущей победы.

«Если уже завтра мы сможем остановить войну и достичь перемирия — это будет лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и продолжать терять наших людей. Перемирие — это лучшая альтернатива», — подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом позиции сторон относительно условий возможного прекращения боевых действий остаются разными. В частности, Кремль не поддерживает идею перемирия по нынешней линии фронта и настаивает на выводе украинских войск из Донбасса как на одном из условий прекращения огня.

Масштабная атака беспилотников по России: взрывы прогремели в нескольких регионах

В ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. О взрывах, пожарах и работе систем противовоздушной обороны сообщалось в Саратовской и Ростовской областях, а также во временно оккупированном Луганске.

По информации мониторинговых каналов, в Саратовской области была объявлена ракетная опасность и угроза применения беспилотников. В городе Энгельс местные жители сообщали о пожаре в районе Энгельс-1, где, по предварительным данным, может находиться воинская часть. Неподалеку также расположены объекты военного аэродрома «Энгельс-2». В сети распространялись фотографии и видео густого дыма и масштабного возгорания.

О пожаре после ударов также сообщали в Ростове. По словам очевидцев, после серии взрывов в городе возникло сильное задымление.

Под атаку этой ночью попал и временно оккупированный Луганск. Там прогремели взрывы, после которых на месте одного из ударов вспыхнул пожар.

Песков резко высказался о новом главнокомандующем ВСУ Драпатом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, комментируя его высказывания, сделанные несколько лет назад в отношении жителей временно оккупированного Донбасса.

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Песков назвал Драпатого «нацистом» и заявил, что его позиция якобы делает невозможным достижение мирного урегулирования между Украиной и Россией. Также представитель Кремля утверждал, что украинский главнокомандующий «так или иначе ответит за свои слова».

Кроме того, Песков заявил, что, по его мнению, высказывания Драпатого подтверждают правильность решения жителей оккупированного Донбасса «уйти из Украины», а также попытался использовать их как оправдание полномасштабного вторжения России.

Во время интервью представитель Кремля также повторил официальную позицию российских властей, возложив ответственность за войну на Украину и заявив, что так называемая «специальная военная операция», по его словам, была начата с целью прекращения войны, которую якобы развязал «киевский режим».

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