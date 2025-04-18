Для кого нимфоманка незнакомое слово — расшифруем по-научному: это дама с патологически чрезмерным сексуальным влечением. Ну а если по-нашенски, по-рабоче-крестьянски, то это просто половая попрошайка.

И вот недавно из уст будущего подсудимого трибунала в Гааге (сейчас он глава МИД рф лавров, бандитская кличка «Унылая лошадь») стало известно, что эта половая попрошайка — в числе трех главных советников путина: Иван Грозный, Петр Первый и она — Екатерина Вторая. Заодно и основание Одессы ей приписал.

Читайте также: День рождения Одессы: что не так с нашей историей?

Как-то я на книжном развале на знаменитой одесской барахолке у Староконного рынка среди множества книг на огромном брезенте, объединенных общей их оценкой («Всё по 10 грн.»), увидел томик, за которым, было дело, долго и упорно гонялся в годы книжного дефицита (хотя что тогда у нас не было дефицитом?). Речь идет об «Императрице Фике» Всеволода Иванова.

Подержал в руках, полистал, но не купил: все еще мечтаю домой вернуться, в МИРНЫЙ Херсон, когда прекратятся артобстрелы города «великороссами». А дома на полке своя такая же книга стоит. В макулатуру сдам к чертовой бабушке, безжалостно, чтобы меньше этот идеологический «вонизм» распространялся!

Кстати, вот она, дата знаковая: 19 апреля 1783 года был обнародован манифест Екатерины о присоединении захваченного русской армией Крыма к россии.

Прусская принцесса

Итак, кто же она, эта «дама из Амстердама»? Ну, если точнее, то она из прусского Штеттина — столицы Померании (сейчас это польский Щецин), и при рождении звали ее София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, дочь князя Ангальт-Цербстского, племянница шведского короля, двоюродная племянница прусского короля. Мамаша на их немецкий манер ласково называла Фридерику Фикхен, инода Фике. И, отправив ее в россию в 14-летнем возрасте, строго-настрого наказала сторониться политики в этой дикой, нецивилизованной, варварской россии.

Уточним: командировали Фике с целью замужества, и через год, в 1745-м, она стала женой Петра Третьего, которого при рождении звали Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский. К мамашиному совету не пачкаться о русскую политику Фике не очень прислушалась: в 1762 году она была коронована как императрица Екатерина Вторая. На этом посту она сменила своего муженька, который загнулся, судя по всему, не без ее участия.

Жена императора

Зае…ла она его? Это я в смысле — заездила. Хотя вряд ли: отношения у них с самого начала сложились по типу «ты меня так хочешь, как я тебя боюсь».

Первые годы совместной жизни Пётр совершенно не интересовался женой, и супружеских отношений между ними не существовало. Об этом Екатерина позже написала: «Я прекрасно видела, что он нисколько меня не любит. Через две недели после свадьбы он доверительно сообщил мне, что влюбился в девицу Карр, фрейлину».

Тем не менее, они иногда все же дружили организмами»- судя, как минимум, по тому, что в 1754 году Екатерина родила сына Павла. Хотя ряд историков утверждает, что настоящим отцом был любовник Екатерины Салтыков.

После рождения Павла отношения с супругом вконец испортились. Пётр звал жену «запасной мадам» и открыто заводил любовниц, не мешая делать это и Екатерине.

В этот период она «слилась в экстазе» со Станиславом Понятовским — будущим королём Польши. И в 1757 году родила дочь Анну, что вызвало сильное недовольство Петра, заявившего: » Я совсем не уверен, от меня ли этот ребёнок и должен ли я его принимать на свой счёт».

В 1761 году померла мамаша Петра — Елизавета, и он принялся править страной, открыто живя с любовницей Елизаветой Воронцовой. Жену он поселил в другом конце Зимнего дворца, где она благополучно забеременела от своего очередного «труженника» — князя Орлова.

Объснить, что это «ветром надуло» уже нельзя было, так как общение супругов прекратилось к тому времени совершенно. Короче говоря, муженек был нужен Екатерине, как дырка в голову. И она все сделала для того, чтобы летом 1762 года Пётр III отрёкся от престола. После чего он был взят под стражу и погиб при невыясненных обстоятельствах.

Личная жизнь императрицы

Ну а дальше, как говорится, «понеслась душа в рай, а тело в полицию». Хотя точнее то, в скольких направлениях понеслось тело «иконы» — советницы путина, можно приблизительно определить, погуглив «Список мужчин Екатерины Второй».

Мать честная, там же людей, как в проходном дворе! Подчеркнем: в списке только мужики, «фигурировавшие в интимной жизни императрицы». И нафигурировали они ей сообща еще, как минимум, троих детей, хотя некоторые историки впоследствии насчитали аж 7.

Историки были не с улицы, маститые, имена любовников они брали, только реально известные из воспоминаний современников. Мол, со свечкой не стоял, может и больше было… Так, в составленном литератором Лонгиновым списке, опубликованном историком Бартеневым в дореволюционном журнале «Русский архив», за период с 1753 по 1796 год, то есть за 43 года, фигурируют «всего» 15 человек, а в списке Я. Л. Барскова — 19.

Захватчица Екатерина

Не будем кривить душой, утверждая, что именно в этой ипостаси Екатерина Вторая стала для путина образцом. Тут другое: в перерывах между «сексованием» за годы своего правления «икона» путина границы российской империи серьезно сдвинула на запад (россия откромсала часть польско-литовского государства) и на юг («присоединила» Северное Причерноморье, Крым, Кубань, Картвело-Кахетинское царство на Кавказе).

Вот и путин сейчас твердит: у россии нет границ. В структуре экспорта екатерининской россии вообще(!) не было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а 80—90 % импорта составляли зарубежные промышленные изделия.

Читайте также: Зачем путину Одесса: почему он грезит городом и разрушает его (видео)

А разве сейчас иначе у последыша Екатерины? К концу правления Екатерины II россия находилась в жутком экономическом кризисе при полном крушении финансовой системы. Общая сумма долгов составляла 205 млн рублей. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году.

А что сейчас с экономикой путинской эрэфии в конце его «царствования»? А разве не ее методику управления страной практикует он? Вот ее формулировка: «Первое правило — чтобы люди думали, будто они сами хотят этого».

Как видим, императрица во многом стала образцом для нынешнего » императора». Что ж, пожелаем ему повторить судьбу Екатерины Второй и в нижеследующем. Вот, что написал Пушкин в 1824 году:

«Старушка милая жила

Приятно и немного блудно,

Вольтеру первый друг была,

Писала прозу, флоты жгла,

И умерла, садясь на судно».

Да, по одной из версий, эта старая б…. (блудница) умерла в 67 лет, неудачно сев на ночной горшок…

Ну и далее поэт рубанул правду- матку:

«Россия, бедная держава,

Твоя удавленная слава

С Екатериной умерла»

Как в воду глядел Александр Сергеевич…

Что до Одессы, то были в нашем городе улица и площадь, названные в честь Екатерины ІІ. Теперь уже нет. И правильно. Миф про основание Одессы этой императрицей давно опровергнут.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса