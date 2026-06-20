Ключевые моменты:

Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от ордена Белого Орла в знак солидарности с Владимиром Зеленским.

Украинские лидеры назвали решение Варшавы «ошибочным» и подчеркнули, что история не должна диктовать условия союзническим отношениям.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского награды из-за присвоения украинскому подразделению наименования в честь УПА.

Ранее награды вернули глава ГУР Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Василий Боднар.

Волна отказов от польских государственных наград среди украинских топ-чиновников переросла в масштабный протест. В субботу, 20 июня, почти все бывшие президенты Украины заявили, что возвращают Варшаве ордена Белого Орла – высшую награду Польши.

Второй президент Леонид Кучма, который владел этой наградой с 1997 года, объяснил свой шаг невозможностью принимать исторические претензии от союзников в разгар войны.

«Не для того Украина вступила в борьбу с Россией, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать», – заявил Кучма.

Он добавил, что хотя прошлое важно, оно не может быть важнее будущего и общего союза против врага.

Третий президент Виктор Ющенко выразил несогласие с пересмотром решения о награждении Зеленского через своего пресс-секретаря. В его окружении подчеркнули, что попытки Варшавы «переиграть» историю бьют по миллионам украинцев, защищающих Европу на фронте.

«Любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конечном итоге играют только на руку Кремлю», – отметили в пресс-службе Ющенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал действия польской стороны «ошибочными и несправедливыми». Он напомнил, что награды в свое время вручались как признание заслуг всего народа.

«И в случае с Зеленским, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, конфликт разгорелся 19 июня, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА. Навроцкий объяснил это тем, что Киев пересек «порог боли» поляков.

В ответ Зеленский отправил свой орден в Польшу по «Новой почте».

Своеобразный «флешмоб» по возврату наград запустил глава Офиса президента Кирилл Буданов, который отказался от своего Золотого офицерского креста ордена За заслуги перед Польшей. Вскоре к нему присоединились глава МИД Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар.