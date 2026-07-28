Ключевые моменты:

Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом за закрытыми дверями. Главные темы — ракеты для ПВО и мирный процесс.

Зеленского пригласили на встречу со всеми 100 сенаторами США, где обсудят 100% пошлины на покупку нефти и газа из РФ.

Враг выпустил 131 дрон. Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 107 вражеских БпЛА.

В результате атаки дронов на Московскую область поражен завод «Гидростальконструкция» и горит крупный логистический склад.

Зеленский в США: закрытые переговоры с Трампом и встреча с Сенатом

Встреча Президентов Украины и США запланирована на 16:30 по киевскому времени. Переговоры пройдут без доступа прессы, сообщают СМИ.

Среди ключевых тем встречи — поставки ракет для систем противовоздушной обороны Украины, а также обсуждение вариантов мирного процесса, к которому команда Дональда Трампа подготовила три концептуальные идеи.

В этот же день планируется участие лидеров в прощальных мероприятиях в связи со смертью сенатора Линдси Грэма.

Позже, коло 01:00 среды по Киеву, Владимир Зеленский выступит перед всеми 100 членами Сената США в Капитолии. Главная цель — поддержка обновленного законопроекта о санкциях против РФ, который предусматривает введение 100-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть и газ.

Ночная атака на Украину: сбиты 107 из 131 дрона

Ночью страна-агрессор атаковала территорию Украины 131 беспилотником разных типов (включая реактивные «Шахеды», а также «Герберы», «Италмасы» и дроны-приманки «Пародия»).

Благодаря успешной работе ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 107 вражеских целей были сбиты или подавлены. В то же время зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение обломков в шести районах.

Взрывы и пожары под Москвой

Параллельно масштабно пылает инфраструктура в Московской области РФ. По заявлениям российских властей, на регион летело почти 400 беспилотников.

По данным мониторинговых пабликов и СМИ, зафиксированы удары по заводу «Гидростальконструкция» в городе Чехов (где из-за работы местного РЭБ дрон также попал в жилой дом), а также по крупному логистическому складу компании 3PL в Коледино, расположенному рядом с комплексом Wildberries. На месте возник мощный пожар.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия потеряла 1560 военных, танк, 6 боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, РСЗО, 16 наземных робототехнических комплексов, 1755 БпЛА, 548 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4 единицы спецтехники.