Ключевые моменты:
- В Одессе 30 лет продолжалась война двух самых влиятельных газет города
- «Одесский листок» и «Одесские новости» формировали журналистику всей империи
- Именно здесь начинали Дорошевич, Жаботинский и Корней Чуковский
- Газетная битва завершилась после прихода советской власти
Об истории легендарного соперничества между «Одесским листком» и «Одесскими новостями» в новом выпуске проекта, посвящённого истории Одессы, рассказывает журналистка и ведущая Youtube-канала «Одесская жизнь» Ирина Полякова. Видео посвящено малоизвестным страницам медийной истории Одессы — от газетных сенсаций и борьбы с цензурой до появления журналистов, которые позже стали звёздами всей империи.
В материале использованы факты из старых одесских газет, исторических воспоминаний, архивных публикаций и исследований истории городской прессы. Некоторые сюжеты, прозвучавшие в видео, сегодня выглядят почти невероятно — но именно так формировался знаменитый одесский стиль журналистики: эмоциональный, острый и очень конкурентный.
Как Одесса превратила газеты в настоящую городскую страсть
В конце XIX века в Одессе ещё не было ни телевидения, ни соцсетей, ни новостных лент в смартфоне. Но город уже жил информационной гонкой. Каждое утро тысячи одесситов покупали свежие газеты, спорили о журналистах в кофейнях и ждали новых скандалов.
Главными соперниками стали два издания — «Одесский листок» и «Одесские новости». Именно между ними почти тридцать лет продолжалась самая громкая медийная война юга империи.
— Каждое утро одессит выходил на улицу с одним вопросом — какую газету сегодня купить, — рассказывает в видео Ирина Полякова.
Редакция «Одесского листка» находилась в знаменитом доме на Ланжероновской с башней и часами. Это была настоящая фабрика новостей: типографское оборудование из Германии, ротационная машина из Парижа и огромные по тем временам тиражи — до 40 тысяч экземпляров.
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Василий Навроцкий и первый автомобиль империи
Хозяином «Одесского листка» был Василий Навроцкий — одна из самых ярких фигур тогдашней журналистики.
Он приехал в Одессу практически без денег, работал в типографии, а позже рискнул выкупить убыточную газету объявлений. За несколько дней молодой предприниматель обошёл торговые фирмы города и собрал огромную сумму предоплаты за рекламу.
Именно Навроцкий одним из первых понял: медиа — это не только тексты, но и скорость.
В 1891 году он привёз в Одессу первый автомобиль во всей империи — французский Panhard-Levassor. Пока прохожих предупреждал мальчишка с красным флагом, репортёры «Листка» уже мчались на места событий раньше конкурентов.
«Газетный лев на бензиновом ходу — вот таким был масштаб человека», — говорит ведущая.
Чем «Одесские новости» отличались от конкурентов
Если «Листок» делал ставку на эмоции, скандалы и громкие расследования, то «Одесские новости» выбрали совсем другую аудиторию.
Их руководителем был Израиль Хейфец — юрист, театральный критик и сторонник интеллигентной журналистики. Издание ориентировалось на студентов, интеллигенцию и читателей, которым были интересны не только городские события, но и мировые новости.
Газета имела собственных корреспондентов в Лондоне, Риме и Берне — невиданный уровень для провинциальной прессы того времени.
В «Новостях» публиковали материалы о науке, экономике, культуре и международных событиях. А ещё — острые карикатуры и аналитику.
При этом годовая подписка на обе газеты стоила одинаково — десять рублей. Ни одно издание не хотело признавать себя дешевле конкурента.
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Как журналисты Одессы создавали новую прессу
Одним из главных козырей «Одесского листка» стал журналист Влас Дорошевич, писавший под псевдонимом Фигаро.
Именно он ввёл знаменитую «короткую строку» — динамичный стиль коротких и резких фраз, который позже повлиял на всю одесскую литературную школу.
Когда в городе отключили воду, Дорошевич написал: «Рекомендую срочно основать общество спасения погибающих от жажды». Одесситы смеялись, а чиновники — краснели.
После одного особенно острого фельетона журналиста даже приказали выслать из города за 24 часа. Но это не помешало ему продолжить сотрудничество с газетой уже из Петербурга.
Именно в одесских газетах начинал работать и молодой Николай Корнейчуков. Для первой публикации он придумал себе псевдоним — Корней Чуковский. Позже это имя стало официальным.
«Газета — это не бумага и не печатная машина. Прежде всего — это люди», — подчёркивает Ирина Полякова.
Почему конкуренты становились союзниками
Несмотря на жёсткое соперничество, обе редакции часто объединялись перед общей угрозой — цензурой.
Каждый номер газет проходил проверку цензоров. За «опасные» тексты накладывали штрафы, конфисковывали тиражи и даже закрывали издания.
Особенно доставалось «Одесским новостям» из-за их свободолюбивого тона.
Но когда власть начинала слишком откровенно давить на прессу, конкуренты неожиданно становились союзниками. Так произошло в 1918 году после закрытия газеты «Южная мысль». И «Листок», и «Новости» почти одновременно выступили в защиту свободы слова.
Как закончилась тридцатилетняя газетная война
Финал этой истории наступил после установления советской власти в Одессе в 1920 году.
Новая система не нуждалась в независимой журналистике, острых фельетонах и конкурентной прессе.
«Одесский листок» закрыли как «рупор буржуазии». «Одесские новости» тоже ликвидировали — уже как идеологически враждебную меньшевистскую газету.
Так завершилась одна из самых ярких медийных эпох в истории Одессы.
Однако главный результат этой борьбы остался.
— Пока два лагеря воевали — они не могли позволить себе лгать или лениться. И главным победителем остался читатель, — подводит итог Ирина Полякова.
Что ещё можно узнать из видео Ирины Поляковой
В полном выпуске на YouTube-канале «Одесской жизни» можно узнать ещё больше деталей о легендарных одесских газетных войнах:
- как редакции охотились на чиновников и устраивали журналистские «сафари»;
- почему одна неудачная типографская ошибка едва не привела к политическому скандалу с мэром Одессы;
- как редакторы-конкуренты оказались вместе в корзине воздушного шара над городом;
- почему одесситы часто покупали сразу две враждующие газеты;
- как газетная конкуренция помогла сформировать традицию независимой журналистики в Одессе.
Смотрите полное видео с Ириной Поляковой, чтобы глубже погрузиться в атмосферу старой Одессы и её самых громких газетных баталий.
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