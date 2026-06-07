Ключевые моменты:

В Одессе 30 лет продолжалась война двух самых влиятельных газет города

«Одесский листок» и «Одесские новости» формировали журналистику всей империи

Именно здесь начинали Дорошевич, Жаботинский и Корней Чуковский

Газетная битва завершилась после прихода советской власти

Об истории легендарного соперничества между «Одесским листком» и «Одесскими новостями» в новом выпуске проекта, посвящённого истории Одессы, рассказывает журналистка и ведущая Youtube-канала «Одесская жизнь» Ирина Полякова. Видео посвящено малоизвестным страницам медийной истории Одессы — от газетных сенсаций и борьбы с цензурой до появления журналистов, которые позже стали звёздами всей империи.

В материале использованы факты из старых одесских газет, исторических воспоминаний, архивных публикаций и исследований истории городской прессы. Некоторые сюжеты, прозвучавшие в видео, сегодня выглядят почти невероятно — но именно так формировался знаменитый одесский стиль журналистики: эмоциональный, острый и очень конкурентный.

Как Одесса превратила газеты в настоящую городскую страсть

В конце XIX века в Одессе ещё не было ни телевидения, ни соцсетей, ни новостных лент в смартфоне. Но город уже жил информационной гонкой. Каждое утро тысячи одесситов покупали свежие газеты, спорили о журналистах в кофейнях и ждали новых скандалов.

Главными соперниками стали два издания — «Одесский листок» и «Одесские новости». Именно между ними почти тридцать лет продолжалась самая громкая медийная война юга империи.

— Каждое утро одессит выходил на улицу с одним вопросом — какую газету сегодня купить, — рассказывает в видео Ирина Полякова.

Редакция «Одесского листка» находилась в знаменитом доме на Ланжероновской с башней и часами. Это была настоящая фабрика новостей: типографское оборудование из Германии, ротационная машина из Парижа и огромные по тем временам тиражи — до 40 тысяч экземпляров.

Василий Навроцкий и первый автомобиль империи

Хозяином «Одесского листка» был Василий Навроцкий — одна из самых ярких фигур тогдашней журналистики.

Он приехал в Одессу практически без денег, работал в типографии, а позже рискнул выкупить убыточную газету объявлений. За несколько дней молодой предприниматель обошёл торговые фирмы города и собрал огромную сумму предоплаты за рекламу.

Именно Навроцкий одним из первых понял: медиа — это не только тексты, но и скорость.

В 1891 году он привёз в Одессу первый автомобиль во всей империи — французский Panhard-Levassor. Пока прохожих предупреждал мальчишка с красным флагом, репортёры «Листка» уже мчались на места событий раньше конкурентов.

«Газетный лев на бензиновом ходу — вот таким был масштаб человека», — говорит ведущая.

Чем «Одесские новости» отличались от конкурентов

Если «Листок» делал ставку на эмоции, скандалы и громкие расследования, то «Одесские новости» выбрали совсем другую аудиторию.

Их руководителем был Израиль Хейфец — юрист, театральный критик и сторонник интеллигентной журналистики. Издание ориентировалось на студентов, интеллигенцию и читателей, которым были интересны не только городские события, но и мировые новости.

Газета имела собственных корреспондентов в Лондоне, Риме и Берне — невиданный уровень для провинциальной прессы того времени.

В «Новостях» публиковали материалы о науке, экономике, культуре и международных событиях. А ещё — острые карикатуры и аналитику.

При этом годовая подписка на обе газеты стоила одинаково — десять рублей. Ни одно издание не хотело признавать себя дешевле конкурента.

Как журналисты Одессы создавали новую прессу

Одним из главных козырей «Одесского листка» стал журналист Влас Дорошевич, писавший под псевдонимом Фигаро.

Именно он ввёл знаменитую «короткую строку» — динамичный стиль коротких и резких фраз, который позже повлиял на всю одесскую литературную школу.

Когда в городе отключили воду, Дорошевич написал: «Рекомендую срочно основать общество спасения погибающих от жажды». Одесситы смеялись, а чиновники — краснели.

После одного особенно острого фельетона журналиста даже приказали выслать из города за 24 часа. Но это не помешало ему продолжить сотрудничество с газетой уже из Петербурга.

Именно в одесских газетах начинал работать и молодой Николай Корнейчуков. Для первой публикации он придумал себе псевдоним — Корней Чуковский. Позже это имя стало официальным.

«Газета — это не бумага и не печатная машина. Прежде всего — это люди», — подчёркивает Ирина Полякова.

Почему конкуренты становились союзниками

Несмотря на жёсткое соперничество, обе редакции часто объединялись перед общей угрозой — цензурой.

Каждый номер газет проходил проверку цензоров. За «опасные» тексты накладывали штрафы, конфисковывали тиражи и даже закрывали издания.

Особенно доставалось «Одесским новостям» из-за их свободолюбивого тона.

Но когда власть начинала слишком откровенно давить на прессу, конкуренты неожиданно становились союзниками. Так произошло в 1918 году после закрытия газеты «Южная мысль». И «Листок», и «Новости» почти одновременно выступили в защиту свободы слова.

Как закончилась тридцатилетняя газетная война

Финал этой истории наступил после установления советской власти в Одессе в 1920 году.

Новая система не нуждалась в независимой журналистике, острых фельетонах и конкурентной прессе.

«Одесский листок» закрыли как «рупор буржуазии». «Одесские новости» тоже ликвидировали — уже как идеологически враждебную меньшевистскую газету.

Так завершилась одна из самых ярких медийных эпох в истории Одессы.

Однако главный результат этой борьбы остался.

— Пока два лагеря воевали — они не могли позволить себе лгать или лениться. И главным победителем остался читатель, — подводит итог Ирина Полякова.

Что ещё можно узнать из видео Ирины Поляковой

В полном выпуске на YouTube-канале «Одесской жизни» можно узнать ещё больше деталей о легендарных одесских газетных войнах:

как редакции охотились на чиновников и устраивали журналистские «сафари»;

почему одна неудачная типографская ошибка едва не привела к политическому скандалу с мэром Одессы;

как редакторы-конкуренты оказались вместе в корзине воздушного шара над городом;

почему одесситы часто покупали сразу две враждующие газеты;

как газетная конкуренция помогла сформировать традицию независимой журналистики в Одессе.

Смотрите полное видео с Ириной Поляковой, чтобы глубже погрузиться в атмосферу старой Одессы и её самых громких газетных баталий.

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