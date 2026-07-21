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Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

Зеленский поблагодарил Сырского за службу, в частности за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции.

Отставка Сырского была одним из главных требований участников протестов, которые продолжаются с 16 июля.

После протестов Зеленский уволил Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. О своем решении глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский поблагодарил Александра Сырского за службу и подчеркнул, что под его командованием украинские военные добились важных результатов во время обороны Киева, Харьковской наступательной операции и Курской операции. Новым Главнокомандующим ВСУ президент назначил генерал-майора Михаила Драпатого.

Отметим, что отставка Александра Сырского была одним из главных требований участников протестов, которые проходят в Киеве и других городах с 16 июля. В то же время другое ключевое требование протестующих — возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны — пока остается невыполненным.

Напомним, после формирования нового правительства во главе с Сергеем Корецким Михаил Федоров покинул пост министра обороны, а временно исполняющим его обязанности был назначен бывший исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара.