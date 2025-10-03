Ключевые моменты

В Ивано-Франковске после наезда электросамоката на ребёнка городские власти запретили этот транспорт в центре города;

В Одессе подобные случаи уже происходили: в 2023 году 6-летний ребёнок оказался в больнице с тяжёлыми травмами после наезда подростка на электросамокате, но городская власть так и не ввела действенных ограничений.

В мире есть успешные примеры — в Париже после смертельной аварии электросамокаты в аренду запретили, а в Измаиле Одесской области прокат электросамокатов ограничили ещё в 2023 году.

В Ивано-Франковске запретили электросамокаты в центре города

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели !» Наверное, сейчас в самый раз процитировать эту фразу Остапа Бендера, порожденного двумя одесситами — Ильфом и Петровым. Что ж, Одесса «рулит» во многих темах, но здесь, в попытке замены бардака на порядок (мы будем говорить об электросамокатах на городских улицах) лед тронулся не в Одессе, а в Ивано-Франковске.

Хотя какая, в принципе, разница: если даже дурной пример заразителен, то уж толковый — тем более таковым должен быть. Так вот, в Ивано-Франковском горсовете на днях одобрили запрет на поездки на электросамокатах в центре города.

Он начнет действовать уже с середины октября. Это прецедент, т. е. первый случай, когда областной центр ввел подобный запрет. «Табу» будет распространяться также на электровелосипеды, сигвеи и другие виды персонального электротранспорта.

Тамошние городские коммунальщики сообщили, что они не просто устанавливают соответствующие запрещающие знаки, но и, помня, что нужен жесткий контроль, готовят специальные патрули.

Что стало толчком, дало импульс к принятию горсоветом такого решения? Тот же Остап Бендер когда-то, заходя в здание, получил по «заднему месту» ощутимый удар дверью на мощной пружине и изрек: «Удар состоялся».

Увы, но в сентябре в Ивано-Франковске тоже состоялся удар: электросамокат сбил 6-летнего ребенка, он был госпитализирован. Показательное совпадение: именно 6-летнего ребенка в мае прошлого года в Одессе на детской площадке покалечила 16-летняя дылда на электросамокате.

Электросамокат наехал на ребенка в Одессе

Дитя в Одессе было госпитализировано, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом стопы и другие повреждения. Оргвыводов местной власти — ноль! Наверное, должно произойти нечто более впечатляющее, чем загипсованный ребенок.

Что ж, не будем этого исключать: «исполнители» найдутся. К примеру, недавно суд назначил невиданно большой штраф (34 000 грн.) одесситу, который на электросамокате «вышивал» по городу вусмерть пьяный. Причем он и уже раньше ездил пьяным — именно из-за повторности суд и выписал такую большую сумму. Такому человека сбить — как раку ногу оторвать.

В Одессе с электросамокатами борются формально

Вопрос в том, работает ли это, причем не на бумаге, а на улицах города. В Одессе власть подобные решения тоже принимала, по крайней мере в Сети я накопал неоднократные, начиная с 2021 года, «угрозы» навести порядок и с парковками самокатов на городских улицах, и со скоростью их «полета».

Решения были «для галочки», потому что нет контроля за реализацией, исполнением. Взять ту же Дерибасовскую. Я ее помню со времен своего «первого пришествия» в Одессу (1971-1976 гг., Институт связи).

Тогда она была проезжей улицей, и все было по правилам: троллейбусы, легковушки, пешеходы, светофоры, «зебры». Сейчас она типа пешеходная, а тем более Горсад, но это фикция: там нужен глаз да глаз, чтобы успеть увернуться от летящего навстречу самокатчика. И уж не буду уточнять, куда рекомендуется себе глаз вставить, чтобы уберечься от наезда с тыла.

Возможно, в Одесской мэрии кто-то высокомерно скажет, что небольшие Ивано-Франковск и Измаил — не ровня Одессе. Так вот вам Париж! Жители столицы Франции еще в 2023 году подавляющим большинством голосов проголосовали за запрет арендованных электросамокатов.

Это произошло после смерти женщины, которую сбили самокатчики в пешеходной зоне на набережной Сены. Так что одесская власть, шевели море палкой! Море есть, а если нет палки — получишь от народа!

В Одесской области опыт запрета аренды электросамокатов есть у Измаила

А ведь если бы городская власть Одессы снизошла до изучения опыта ближайших соседей, то вспомнила бы, что в 2023 году в Измаиле Одесской области местные власти запретили прокат электросамокатов всего спустя несколько дней после того, как в городе заработал сервис проката электротранспорта.

Этот транспорт запретили размещать и хранить на городских территориях общего пользования. Тогда коммунальщикам в Измаиле было поручено мониторить улицы и в случае выявления электросамокатов, которые предоставляются в прокат, изымать их.

Владельцы могли их вернуть после оплаты расходов по их транспортировке и хранению. Правда, это радикальное решение вскоре приостановил Одесский окружной админсуд.

