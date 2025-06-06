По данным издания, рекордный штраф за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии получил одессит в июне 2024 года. Было установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения и не впервые садился за руль самоката после употребления значительного количества алкоголя.

Суд, рассмотрев дело, назначил нарушителю штраф в размере 34 тысяч гривен. Кроме основной суммы штрафа, мужчину также обязали уплатить судебный сбор. Отмечается, что если бы фигурант имел права на управление автомобилем, за аналогичное нарушение его бы лишили водительского удостоверения.

В общем, штрафы за нарушение правил дорожного движения при управлении электросамокатом в Украине могут достигать сумм от 340 до 34 тысяч гривен, в зависимости от тяжести правонарушения и обстоятельств дела.

Читайте также: