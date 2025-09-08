Ключевые моменты:
- Водитель двигался с нарушением ПДД на электросамокате.
- Во время остановки инспекторы обнаружили признаки опьянения.
- Мужчина отказался от алкотеста дважды — на месте и в больнице.
Детали инцидента и последствия
Мотоинспекторы заметили нарушителя на улице Академика Королева и остановили его для проверки. Во время общения с водителем они сразу заметили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на месте и от повторного освидетельствования в медучреждении, после чего полицейские составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, вождение в нетрезвом состоянии или отказ от освидетельствования наказывается штрафом в размере 17 000 гривен и лишением права управления транспортными средствами на один год.
Читайте также: