Ключевые моменты:

Туман приближается к Одессе и области.

Местами видимость может снизиться до 200–500 м.

Вдоль побережья ожидается туман с видимостью 500–1000 м.

Власти и полиция призывают водителей и пешеходов к повышенной внимательности.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в Одессе и населённых пунктах области ожидается густой туман с видимостью всего 200–500 метров. Такая погода сохранится до конца дня. Вдоль побережья Одесчины туман тоже не обойдет стороной — в период с 12:00 до 13:00 видимость снизится до 500–1000 метров.

Из-за такой ситуации городские власти обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и осторожными. В тумане риски резко возрастают, и именно ответственное поведение на дороге помогает предотвратить аварии и опасные ситуации.

Патрульная полиция Одесской области напоминает водителям, что в условиях плохой видимости следует избегать рискованных манёвров и не превышать скорость. Особенно важно быть внимательными возле пешеходных переходов и рядом с детскими учреждениями. Кроме того, полицейские рекомендуют держать увеличенную дистанцию между автомобилями, включать противотуманные фары вместе с ближним светом, а при остановке — аварийную сигнализацию. И, конечно, не забывать о ремнях безопасности и детских креслах.

Пешеходам также следует позаботиться о собственной безопасности. Переходить дорогу нужно только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В тумане важно не отвлекаться на телефон, внимательно смотреть по сторонам, а в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.

Синоптики предупреждают: туман может сохраняться до вечера, поэтому всем, кто сегодня в дороге, стоит планировать передвижение с учётом сложных погодных условий.

