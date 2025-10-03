Ключевые моменты:
- Стена здания рухнула на улице Прохоровской в районе Молдаванки. Дом оказался нежилым, что позволило избежать жертв.
- С владельцем дома уже ведутся переговоры. Райадминистрация обсуждает с ним меры по устранению последствий обрушения и обеспечению безопасности.
Обрушение стены на Прохоровской: что произошло
Инцидент произошёл вчера, 2 октября, на улице Прохоровской в районе Молдаванки — здесь обвалилась часть стены старого здания. По данным пресс-службы КП «ЖКС Одессы», дом находится в частной собственности и давно не используется, поэтому пострадавших удалось избежать.
На место сразу прибыли сотрудники КП «ЖКС Хмельницкий», которые приступили к расчистке территории. Представители райадминистрации совместно с коммунальщиками встретились с владельцем здания. Они обсудили план дальнейших действий для устранения последствий обрушения и предотвращения возможных рисков в будущем.
