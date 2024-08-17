Электросамокаты на улицах города: число ДТП растет, законы игнорируются

«Удар состоялся!», – сказал Остап, потирая ушибленное место». Ильф и Петров так описали ситуацию, когда Остап Ибрагимович, заходя в богоугодное заведение, получил по заднице ощутимый удар входной дверью на мощной пружине.

Прошлым летом в похожую ситуацию попал и автор этих строк. Правда, есть существенное отличие: удар я получил не по филейной части, а по спине, и не дверью, а рулем самоката на улице.

В адрес балбеса на самокате я прокричал не интеллигентные слова, как литературный герой, а непечатные, многоэтажности которых позавидовал бы лучший из одесских биндюжников. И тогда на нашем сайте «бестселлером» стал на какое-то время мой материал «Берегись автомобиля!» – это на дороге. А на тротуаре – электросамоката!»

И вот на днях «Опендатабот» сообщил свежие цифры за минувший с той поры год. Было ожидаемо, что в Украине количество ДТП с электросамокатами динамично растет.

Если за прошедшую 5-летку в судах было рассмотрено порядка 130 таких дел, то в 2023 году – 34% от этого количества. По состоянию на июль 2024-го в судебном реестре было 111 административных и 22 уголовных дела по ДТП с электросамокатами.

Конкретно в прошлом году – 36 административных и 10 уголовных дел. Это больше, чем в предыдущем. Налицо динамика роста: в текущем году случаев наезда (16 админдел и 3 уголовных) уже больше, чем за весь 2023-й.

Чаще всего происходят ДТП, когда ездец налетает на пешехода (штраф «аж» 340-850 грн.) Это в таких случаях, как мой, когда дело заканчивается синяком. Хотя, если честно, то не представляю себе, как этот Парень Очень Ценный мог быть привлечен мною к ответственности.

Летел он километров 40 в час по тротуару Преображенской, и если бы я даже смог догнать его, что звучит смешно, то вряд ли подумал бы о вызове полиции, просто настучал бы слегка ему в торец. И это не было бы перегибом.

Напомню, в прошлой публикации я, со ссылкой на «Цензор», рассказал, что в Украине начали судить водителей самокатов за нарушение ПДД. Тогда я сразу же заглянул в комментарии.

Максимальное количество плюсов набрало мнение «Штраф должен быть лопатой по горбу за проезд по тротуару». Кстати, по статистике все чаще оказывается, что самокатчику еще и «несвежая» водка попалась: рулит «под градусом»!

Но водительское удостоверение у них никто не забирает – по причине «наличия отсутствия» оного. Не положено самокатчику иметь таковое! Вот и имеем то, что имеем. Напомню, 24 мая этого года мы сообщали, что в Одессе на детской площадке 16-летняя дылда на электросамокате сбила 6-летнюю девочку. Не просто сбила – покалечила! Наказание? Не смешите меня…

Чем мне закончить эту информацию? А я слово в слово скопирую последний абзац из своего прошлогоднего материала. Ничего ведь, к сожалению, в этой теме не поменялось в лучшую сторону. Вот он…

«В нынешнем году водители электросамокатов у нас дополнениями к Закону «Об автотранспорте» признаны участниками дорожного движения. И им запрещено ездить по тротуарам!

«Дура лекс, сед лекс», ребята: закон суров, но это закон! Ваше место на проезжей части. Мнение по этому поводу я спросил у соседа-одессита, ежедневно проводящего рабочее время за рулем. «Если все эти самокатчики появятся на дороге, это будет … всему». И я услышал слово, созвучное с моим совершенно словарным, литературным термином «ездец»…»

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