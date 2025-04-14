В Главном управлении ГСЧС в Одесской области рассказали, что происшествие произошло вчера,13 апреля, в Хаджибейском районе Одессы. В переулке Анатра возникло возгорание 3-х квартир и 4-х балконов в 5-этажном жилом доме. Огнем охватило площадь около 100 кв.м.

«Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Звеньями газодымозащитной службы спасены женщина и мужчина (1984 года рождения), который госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Причина пожара — «аварийный режим работы аккумуляторной батареи электросамоката».

От ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 40 пожарных.

Вечером субботы, 12 апреля 2025 года, одесские спасатели тушили пожар в Пересыпском районе города, погибла пожилая женщина.

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